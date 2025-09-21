5 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

TRABZON

Trabzon'da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

RİZE

Rize'nin yüksek kesimleri de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

Kar yağışı dün geceden itibaren Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde aralıklarla etkili oldu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de ise gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, sabah saatlerinde kar manzarasıyla karşılaştı.

BAYBURT

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yerler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

ARTVİN'DE YAYLA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN GRUP KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

Artvin'in Şavşat ilçesinde hafta sonu yürüyüşe çıkan bir grup gezgin, kamp yaptıkları yaylada aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dönüşe geçmek zorunda kaldı. Yaylada kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı görüldü.

Artvin'de Patika Yürüyüş Kulübü üyeleri, hafta sonu yürüyüşü kapsamında Şavşat ilçesine bağlı Tepebaşı köyünden başlayarak 2 bin 700 rakımlı Sakorya Yaylası'na çıktı. Cuma günü araçlarla belirli bir noktaya kadar giden 5 kişilik ekip, daha sonra yürüyerek yaylaya ulaşıp kamp kurdu.

Ancak kamp yaptıkları sırada başlayan kar yağışı etkisini artırınca grup, yaylada mahsur kalmamak için planladıkları süreden erken dönmek zorunda kaldı. Dönüşlerini karla kaplanan patika yollar üzerinden gerçekleştiren ekip, zorlu hava şartlarına rağmen sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Patika Yürüyüş Kulübü sorumlusu Hasan Yüksel, "Artvin'den iki araçla beş arkadaş olarak cuma günü kamp yapmak için Sakorya Yaylası'na çıktık. Hava bulutluydu, sis vardı. Cuma akşamı başlayan yağış cumartesi de devam etti. Sakorya Yaylası'nda şu an yaklaşık 60 santimetre kar var. Mahsur kalmamak için yürüyüşü erken bitirip dönüşe geçtik. Eylülün sonunda karla tanışmış olduk" ifadelerini kullandı.