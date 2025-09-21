5 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

5 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Haberin Videosunu İzleyin
5 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
21.09.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Haber Videosu

Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. 5 ildeki yaylalar ve yüksek rakımlı yerler kar manzarasıyla kaplandı. Artvin'deki Şavşat ilçesindeki yaylada ise kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı görüldü.

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

TRABZON

Trabzon'da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

4 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

RİZE

Rize'nin yüksek kesimleri de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

Kar yağışı dün geceden itibaren Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde aralıklarla etkili oldu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de ise gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, sabah saatlerinde kar manzarasıyla karşılaştı.

BAYBURT

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yerler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

4 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

ARTVİN'DE YAYLA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN GRUP KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

Artvin'in Şavşat ilçesinde hafta sonu yürüyüşe çıkan bir grup gezgin, kamp yaptıkları yaylada aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dönüşe geçmek zorunda kaldı. Yaylada kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı görüldü.

Artvin'de Patika Yürüyüş Kulübü üyeleri, hafta sonu yürüyüşü kapsamında Şavşat ilçesine bağlı Tepebaşı köyünden başlayarak 2 bin 700 rakımlı Sakorya Yaylası'na çıktı. Cuma günü araçlarla belirli bir noktaya kadar giden 5 kişilik ekip, daha sonra yürüyerek yaylaya ulaşıp kamp kurdu.

Ancak kamp yaptıkları sırada başlayan kar yağışı etkisini artırınca grup, yaylada mahsur kalmamak için planladıkları süreden erken dönmek zorunda kaldı. Dönüşlerini karla kaplanan patika yollar üzerinden gerçekleştiren ekip, zorlu hava şartlarına rağmen sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Patika Yürüyüş Kulübü sorumlusu Hasan Yüksel, "Artvin'den iki araçla beş arkadaş olarak cuma günü kamp yapmak için Sakorya Yaylası'na çıktık. Hava bulutluydu, sis vardı. Cuma akşamı başlayan yağış cumartesi de devam etti. Sakorya Yaylası'nda şu an yaklaşık 60 santimetre kar var. Mahsur kalmamak için yürüyüşü erken bitirip dönüşe geçtik. Eylülün sonunda karla tanışmış olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Hava Durumu, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Şavşat, Artvin, Yaşam, Dünya, Rize, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a olay sözler: Yasaklansın Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
Lvbel C5’ten Mustafa Sandal’a zehir zemberek sözler Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler
Rize’de sel ve heyelanla mücadele Ayder Yaylası’nın yolu ulaşıma kapandı Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı
Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Seda Sayan’ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş!
Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti Şimdi tek bir hayali var Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti! Şimdi tek bir hayali var
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEKNOFEST’i ziyaretine damga vuran görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü

14:47
Bayrampaşa’da kura sonunda tansiyon yükseldi AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
14:38
Oy kullanmaya giden Ali Koç’un zor anları: Aman, aman...
Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman...
14:31
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı İşte kulislerde konuşulan iddia
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia
14:29
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
14:02
Bu sözler seçim kaybettirir Sadettin Saran’dan büyük acemilik
Bu sözler seçim kaybettirir! Sadettin Saran'dan büyük acemilik
13:51
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
13:47
İşte Sadettin Saran’ın bilinmeyen adı
İşte Sadettin Saran'ın bilinmeyen adı
13:47
Bayrampaşa Belediyesi seçiminde 4 turda da eşitlik çıktı, salon karıştı
Bayrampaşa Belediyesi seçiminde 4 turda da eşitlik çıktı, salon karıştı
13:23
58 yıl sonra ilk Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM’de konuşacak
58 yıl sonra ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'de konuşacak
13:21
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu
12:13
Oylama devam ederken canlı yayına çıktı Ali Koç’tan yine çok konuşulacak sözler
Oylama devam ederken canlı yayına çıktı! Ali Koç'tan yine çok konuşulacak sözler
12:10
10 bin büyük şirket mercek altına alındı, Bakan Şimşek’ten net mesaj geldi
10 bin büyük şirket mercek altına alındı, Bakan Şimşek'ten net mesaj geldi
11:40
Özel’den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin
Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin
11:40
Selin vurduğu 4 şehre ’’turuncu ’’ kodlu uyarı Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...
Selin vurduğu 4 şehre ''turuncu '' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...
10:46
8 bin liralık yediler içtiler, türlü bahaneler uydurup böyle kaçtılar
8 bin liralık yediler içtiler, türlü bahaneler uydurup böyle kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 15:24:02. #7.11#
SON DAKİKA: 5 ilde etraf beyaza büründü! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.