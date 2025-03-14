İstanbul\'da lahmacun fiyatı tartışması! Esenler\'de 60, Göktürk\'te 250 lira

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan lahmacunun fiyatının ilçelere göre değişiklik göstermesi dikkat çekti. Esenler'de 60 liraya satılan lahmacun Göktürk'te 250 lirayı buluyor. Ucuza satan esnaf fiyatlardaki değişimi 'kira ve personel gideri' olarak yorumlarken pahalıya satan esnaf etin ve kullanılan malzeme kalitesinin fiyatları etkilediğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise lahmacun fiyatının ortalama 100 lira olması gerektiğini belirterek 50 liralık lahmacunu güvenilir bulmadığını söylüyor.

"UCUZA SATACAĞIZ Kİ MİLLET ALSIN"

Esenler'de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu (46), lahmacunu 60 liraya sattığını belirterek, "Ucuza satacağız ki millet alsın. Çoğu müşteri kendi malzemesini evde hazırlayıp getiriyor, öyle olunca tanesi 7 buçuk liradan lahmacun yapıyoruz. Lahmacun yaparken en çok kıymaya önem vermek gerekiyor. Kıyma güzelse lahmacun da güzeldir. Örneğin 1 kilo kıymayı 550 liradan alıyorsun, 1 kilogram kıymadan ortalama 25-30 tane lahmacun çıkıyor. 60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800- 2000 lira yapıyor. Bunun 1000 lirası masrafa gitse geri kalanı bize kalıyor. Çoğu yerde lahmacun 100- 200 lira, onlar kazık. Ortalama fiyat 75- 80 lira arası uygundur. Bizim sattığımız lahmacun bize yüzde 45 kar bırakıyor. Etiler, Taksim veya Aksaray'daki esnaflar da eti kasaptan alıyor. Hatta onlar eti toptan aldığı için daha ucuza alıyor. Mesela onlar bir lahmacunu 200 liraya satıyor, yüzde 70 kar yapıyor. Lüks yerler için lahmacun nasıl bu fiyata olur diyoruz. Mesela onun kirası 200 bin lira ise benimki 10 bin lira. O elemana 5 bin lira veriyorsa ben 2 bin lira veriyorum. En ideal lahmacun minimum 70 maksimum ise 80 lira olmalı. 40- 50 liraya satılan lahmacunlar da var. İçine taşlık ve kavram yağı koyan da var. Et temiz ve güzel olmalı" dedi.

"LAHMACUN BİZE YAKLAŞIK 50 LİRAYA MAL OLUYOR"

Fatih'te 25 yıldır esnaflık yapan kebapçı Zeki Temizoğlu (65) da lahmacunu 70 liraya sattığını, pahalı satanların ise kira giderinin fazla olduğunu söyledi. Temizoğlu, "Mesela Bağdat Caddesi'ndeki bir esnaf ne kadar kira veriyor. Kaç tane personel çalıştırıyor. Orasıyla bizim gibi mahalle arasındaki esnafın kiraları eşit değil, onu da hesap etmek gerekiyor. Bazen duyuyoruz lahmacun Bodrum'da 800 ve 1000 lira arasında satılıyor. Bu çok aşırı bir durum, bunlar insanları müesseseden uzaklaştıracak şeyler. Biz kendimiz ürettiğimiz ve sattığımız için piyasadan bayağı düşük satıyoruz. Şu anda 70 liraya satıyoruz ama piyasada 80'e de 100'e de lahmacun var. Lahmacun bize 40-50 liraya mal oluyor. Bu fiyattan aşağısı olmaz. Bizim kiramız yok, işletmeciliğini ve işçiliğini kendim yapıyorum, ne kazandıysak Allah bereket versin diyoruz. Düşük fiyatta satmamızın nedeni kendimizin üretmesidir" diye konuştu.

"RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA 65 LİRAYA SATIYORUZ"

Lahmacun yaparken en çok ete dikkat ettiklerini söyleyen Temizoğlu, "Yağlı veya yağsız olmak üzere etine dikkat ediyoruz. Hazırlanışı çok önemli, tuzuna, salçasına ve etinin kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa lahmacun bozuk çıkar. Ramazan ayı dolayısıyla bir miktar indirim yaptık. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için lahmacunları 70'ten 65'e indirdik" dedi.

"50-60 LİRALIK LAHMACUNLARI İNSANLARIN YEMESİNİ TAVSİYE ETMEM"

Kadıköy'de bir lahmacun dükkanında çalışan 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir (49) de iyi bir lahmacunun 150 liradan aşağı olmaması gerektiğini söyledi. Demir, "Lahmacunun püf noktası kullanılan etin niteliğidir. Biz dana döş ve kuzu döş kullanıyoruz. Lahmacunun maliyeti bayağı yüksek, 80 lirayı buluyor. Biz 120 liraya satıyoruz. Semtlere göre fiyat farkı markanın yanı sıra kullanılan ürünün niteliği ile ilgilidir. İyi bir lahmacunun fiyatı şu anda 150 liradan aşağı olmamalı. Maliyetleri hesaplarsak çok fazla kar elde ettiğimizi söyleyemeyiz. Ucuz dediğimiz 50-60 liralık lahmacunları insanların yemesini tavsiye etmem. Ben, ailem ve çocuklarım ne yiyorsa onun satılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"İYİ BİR LAHMACUNUN FİYATI 200 LİRANIN ÜSTÜNDE OLMALI"

Göktürk'te restoranı bulunan ve iyi bir lahmacunun ucuz olmayacağını belirterek 250 liraya sattıklarını ifade eden Şef Erdal Demir ise, "Biz kaliteli kuzu eti kullanıyoruz. Lahmacunun olmazsa olmazı etidir. İçine koyduğumuz et, baharatlar, biberler kaliteli ve elit olmalı. İyi bir lahmacun için hamurun inceliği ile üstündeki harcın kalınlığı orantılı olmalı. İyi bir lahmacunun fiyatı 200 liranın üstünde olmalı. Onun altındaki lahmacuna benim yaptığım segment olmaz, o zaman ete dana karışır. İyi bir soğan kullanmaz, köy biberi yerine çarliston biber kullanır. İyi olgunlaşmış güzel bir domates kullanmaz da çıkma domates kullanır. Maliyetten düşer. Biz de lahmacunun fiyatı 250 lira. Yüzde 30 kar ediyoruz. Bazı ürün var kar ettirir, bazı ürün ise zarar ettirir. Mesela puf ekmeği, lavaşlarımı ve tırnaklı pidelerimi yaptırmasam lahmacunun burada bize bir karı yok. Yan ürünler aldığım için fırını mecburen ayakta tutmaya çalışıyoruz. 50 liraya satılan lahmacunu ne kadara mal ediyorlar bilemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, 1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz diyorum. İyi lahmacun her zaman pahalı olur" dedi.

"50-60 LİRALIK LAHMACUN BANA GÜVENİLİR GELMEZ"

Vatandaşlardan Mehmet Ali İpek (19), 100 lira civarındaki lahmacunu daha güvenilir bulduğunu söyleyerek, "Lahmacun 200 liranın üstünde olmamalı. Ben de bir öğrenci olduğum için öğrencilere uygun fiyatta olmalı" ifadelerini kullandı. Dilek Eroğlu (43), "Lezzetli, güvenilir bir lahmacun istiyorsak ortalama bir lahmacun 150 lira olmalı, çünkü et fiyatları malum. 50-60 liralık bir lahmacun bana güvenilir gelmez, beni de lezzet ve hijyen olarak tatmin etmez" dedi.

"ÖNCE FİYATINA DAHA SONRA TADINA ÖNEM VERİYORUM"

Harun Tanrıkul (22) ise, "Lahmacun yerken önce fiyatına daha sonra tadına önem veriyorum. Çok pahalı lahmacunlar arasında tadı kötü olanlar da var. İyi bir lahmacun 80-100 lira arasında olmalı. Ben Maltepe'de oturuyorum orada 80 lira iken Kadıköy'de 150-200 liraya bulabiliyorsunuz. Böyle de bir farklılık var. Ancak 50 liralık lahmacun da yenmez" diye konuştu.