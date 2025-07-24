Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Uzmanı tarih verdi

Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Megakent İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 dereceyi bulurken, vatandaşlar kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışıyor. Aşrı sıcaklar kalp krizi, beyin kanaması ve termal şok gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Haberler.com'a konuk olan Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

PAZAR GÜNÜNDEN SONRA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Milyonların merakla beklediği "Ne zaman serinleyeceğiz" sorusuna yanıt veren Köse, "Şunun müjdesini vereyim, ekim gibi serinleriz" şeklinde espri yaptı. Pazar gününe işaret eden Köse şu ifadeleri kullandı:

"Daha sıcak yazın ortasındayız ama bu yaşadığımız sıcak hava dalgası pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde biraz etkisini kaybetmeye başlayacak. Ama Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu sıcaklıkları yaşamaya devam edeceğiz. Şu şartlarda en şanslı kesim Trabzonlar. En serin yer Karadeniz. Doğu Karadeniz bölgesi. Şu an yurdumuzun en serin yerleri buralar. Geri kalan yerlerin tamamında sıcak hala dalgısı etkili olacak. Pazar gününe kadar."

İstanbul'da nemli ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Üsküdar sahilinde denize girerek serinledi.

SICAKLIKLAR KUZEYDE DÜŞÜYOR GÜNEYDE ARTIYOR

Sıcaklıklardaki bölgesel farklılıklara dikkat çeken Köse, pazartesi itibarıyla kuzeyde bir miktar düşüş beklendiğini ancak güney ve iç kesimlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Pazartesi günü yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 32-33 derecelere inecek. Ancak yurdun iç kesimlerinde, iç Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde, Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde Yine 38 derece üzerinde serilecek. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır çevrelerinde 47-48 derece ölçülecek gölgede sıcaklık var."

Ankara'da sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar Kuğulu Park'taki gölgelerde vakit geçirdi, bazıları ise güneşten korunmaya çalıştı.

YURT GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Köse, sıcaklıkların yalnızca birkaç derece düşse de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini vurguladı: Köse, "Yurdumuz pazar akşam saatlerine kadar sıcak ve kavurucu havanın etkisi altında kalmaya devam edecek. Pazar günü yine haftayla birlikte yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 3-5 derece ferahlayacak. Ancak yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi devam edecek. Bu süreçte en serin yerimiz Doğu Karadeniz bölgesi. Onun haricinde Marmara 37-38 dereceler civarında. Ege bölgesi Aydın, İzmir çevreleri 40 derecelik bandında. Antalya, Isparta, Adana 37-40 derece civarında seyredecek. Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi bazen de Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin boyunca 44 ila 47 derece civarında sıcaklıklar yaşanacak. En selin yerler ise Karadeniz bölgesi. Az önce de söylemiştim. Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde ise gündüz en yüksek sıcaklıklar 26 ile 30 derece bandında seyredecek." diye konuştu.

SU TASARRUFU VE ORMAN YANGINI UYARISI

Ahmet Köse, barajların kritik seviyelerde seyrettiğini belirterek su tasarrufu konusunda çağrıda bulundu. Öte yandan sıcak havalarda artan orman yangını risklerini en aza indirmek için ormanlık alanlarda cam parçalar bırakmamaya, mangal yakmamaya özen göstermek yönünde uyardı.

"10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Ahmet Köse, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. "Bu saatlerde 15 dakikadan fazla güneş altında kalmak ciddi sağlık riski doğurur. Bu dönemlerde yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve hamileler özellikle dikkatli olmalı" diye uyardı.

TERMAL ŞOK NEDİR?

Vücudun ani sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu yaşadığı fizyolojik stres ve tepki durumu "termal şok" olarak tanımlanır. Özellikle çok sıcak bir ortamdan aniden çok soğuk bir ortama geçmek (veya tam tersi) durumunda ortaya çıkar.

Bu durum kalp, solunum ve sinir sistemi üzerinde etkili olabilir ve hatta bazı durumlarda hayati risk oluşturabilir.