İki ölümcül ihtimal felaketi getirmiş olabilir! Marmara\'da batan gemiyi arama çalışmaları 4. gününde!

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "BATUHAN A" isimli kargo gemisiyle ilgili dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Önceki gün Deniz Kuvvetleri personelinin dalış yaptığı gemide, kaptan köşkünde cesedi bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın geminin dümeninde olduğu değerlendiriliyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemideki 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları, 4. gününde 852 personelle sürüyor.
TCG AKIN'dan dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personelinin olaydan 56 saat sonra batık gemi enkazında bularak su yüzeyine çıkardığı cenazenin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, Adana'nın Karataş ilçesi Adalı Köyü'nde toprağa verilmek üzere dün akşam yakınlarına teslim edildi.
Hava muhalefeti nedeniyle dün gece ara verilen çalışmalar bu sabah yeniden başladı. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen 2 cenazeden 1'ine daha ulaşmak için, TCG AKIN'dan, 51 metre derinlikteki batık gemiye dalış gerçekleştirdi.
Dün aşçı Zeynep Kılınç'ın cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşmak için süren çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı, Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıcın da acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır beklediği öğrenildi.
Öte yandan geminin kayıp 4 mürettebatının ise batma anına kadar, fırtına nedeniyle havalanıp tehlike oluşturan brandayı düzeltmeye çalıştıkları ve bu nedenle geminin güverte kısmında oldukları tahmin ediliyor. 1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni olarak, gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı ve sabitlenmeyen brandanın, fırtınada bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor.
Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor. Gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk isimli gemicinin kaydettiği görüntülerde de geminin üzerindeki mavi brandanın sabitlenmediği ve fırtınayla açıldığı görüldü.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.
Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Son Dakika › Yaşam › İki ölümcül ihtimal felaketi getirmiş olabilir! Marmara'da batan gemiyi arama çalışmaları 4. gününde! - Son Dakika
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