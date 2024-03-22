Baharı beklerken yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerinde yaşayan kent sakinleri yeni güne karla uyandı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, karla karışık yağmur beklenen, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ile sağanak beklenen Mardin için "sarı", karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi beklenen, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Yaşam › Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var - Son Dakika
Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarıyla ulaşım sorunlarını çözmeye çalışıyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir tır ile işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ve midibüsteki işçiler yaralandı. Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, tırda bulunan kameranın kayıtlarında görüntülendi.
Bingöl'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucunda 236 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara başladı. Vatandaşlar, beklenmeyen kar yağışının bu mevsimde şaşırtıcı olduğunu ifade etti.
Kar yağışının ardından Bolu Dağı'nda oluşan beyaz örtü, Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkilerini kapladı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Güneşin de ortaya çıktığı bölgede, kar manzarası dronla görüntülendi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir et restoranı işleten Bayram Budak, iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar nedeniyle israf olan yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. İşletmeciye destek mesajları yağarken, Budak, rezervasyon sisteminde ön ödeme yapılması gerektiğini ve gelmeyecek olanların telefonla haber vermesi gerektiğini belirtti.
Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinlik çadırında çocuklar için yüz boyama, geleneksel oyunlar, Hacivat Karagöz ve Meddah gösterisi yapıldı.
Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemelerin adaletsiz olduğunu belirtti.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler semtindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenenler ambulanslarla müdahale edilirken, çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı. Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, doğal hayatı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti ve benzer çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara musluk contası dağıttı. Etkinlikte suyun önemi vurgulanarak bilgilendirme yapıldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da su tasarrufunun önemine dikkat çekti.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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