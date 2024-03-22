Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var - Son Dakika
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Yaşam

Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için kar, sağanak ve çığ uyarısında bulundu. Ankara'nın bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

22.03.2024 11:21  Güncelleme: 12:08
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Baharı beklerken yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerinde yaşayan kent sakinleri yeni güne karla uyandı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

MARMARA'DA YAĞMUR, İÇ KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BİTLİS, HAKKARİ, VAN VE ŞIRNAK İÇİN "TURUNCU" KODLU UYARI

Öte yandan, karla karışık yağmur beklenen, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ile sağanak beklenen Mardin için "sarı", karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi beklenen, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.

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SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE 4-6 DERECE AZALACAK

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Gündem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var - Son Dakika

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