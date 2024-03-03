Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur - Son Dakika
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Yaşam

Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur

GAZİ Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz Fayı'nın kırılmaya başlayacağını ve bu durumun Hatay'da yıkıcı bir depreme yol açabileceğini belirtti. Pampal, Hatay'ın depremlere dayanacak şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Ölüdeniz Fayı'nın Suriye, Lübnan, İsrail'i geçerek Kızıldeniz, Akabe Körfezi'ne kadar indiğini ve bu fayın stres yüklendiğini ifade etti.

03.03.2024 11:58  Güncelleme: 13:09
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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı ve çok sayıda can kaybının olduğu Hatay'la ilgili Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal bir uyarıda bulundu. Ölüdeniz Fayı'na dikkat çeken Pampal, "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

"7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETECEK"

Ulusal Deprem Sempozyumu için geldiği Adana'da konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hatay'ın içinden geçip Kızıldeniz, Akabe Körfezi'ne kadar inen, yani Suriye, Lübnan, İsrail'i geçen Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekerek "Büyük depremler çok uzak değil ve çok yıkıcı olabilir" dedi. Stres yüklenen bu fayda 7'den büyük bir deprem beklendiğinin altını çizen Prof. Dr. Pampal, şöyle konuştu:

"Bu bölge, bu fay 7-8 arası büyüklüğünde depremler üretiyor. Kırıldığı takdirde kesinlikle 7'den büyük bir deprem üretecektir. Hatay'da 200-300 bin kişinin öldüğü milattan önce 70'li yıllarda, milattan sonra 500'lü yıllarda, ondan sonra da çok sayıda tarihsel dönem depremleri var. Bundan Hatay üst merkezi ve güneyindeki Suriye etkilenecektir.

ADANA VE OSMANİYE DE ETKİLENECEK

Örneğin Adana da 6 Şubat depremlerini üreten faylara 200 kilometrenin üzerinde bir mesafede ama 468 kişi öldü. Onun için 200 kilometre mesafeye bakın yine İskenderun etkilenecek, Adana etkilenecek, Osmaniye etkilenecek ama daha çok güneye doğru, Suriye yönünde ilerleyeceği için o bölgeyi etkileyecektir. Adana'yı kuzey-güney diye ayırmamak lazım. Adana'da özellikle alüvyal zeminler uzak depremlerde de ivme değerini çok yükseltiyor. O bakımdan üzerindeki ağır, betonarme, kötü yapıları yıkıyor. Artık bunlara dikkat edilmeli, ders çıkarılmalıdır."

Hatay'la ilgili korkutan uyarı: 7'den büyük deprem üretebilir
Hatay\'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7\'den büyük deprem olur
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur - Son Dakika

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