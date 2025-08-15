Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi - Son Dakika
Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi

Türkiye\'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi
15.08.2025 20:52  Güncelleme: 21:05
Türkiye\'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi
Türkiye orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Kocaeli'nde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ederken, Diyarbakır ve Karaman'da da yangın çıktı. Yalova'nın üç noktasında çıkan orman yangınları ise söndürüldü.

Diyarbakır, Karaman ve Kocaeli'nde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahale devam ederken, yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.

Türkiye aylardır orman yangınlarıyla boğuşuyor. Aşırı sıcakların etkili olmasıyla birlikte artan orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

DİYARBAKIR'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Gün boyunca çok sayıda orman yangını çıkarken, yangınların çıktığı noktalardan biri Diyarbakır oldu. Diyarbakır'da çıkan orman yangının hızla yayıldığı belirtildi.

Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi
Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi

KOCAELİ'NDE KORKUTAN YANGIN

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi de yangınların çıktığı yerlerden biri oldu. Akçat ve Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti.

Bölgede yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü belirtildi.

Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi

İZNİK'TE ORMAN YANGINI

Bursa'da ise yangının adresi İznik'teki Bayındır Mahallesi oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Ekipler hem karadan hem havadan yoğun müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çevredeki alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

KARAMAN'DAN YANGIN! HIZLA BÜYÜDÜ

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünün Yaylacık mevkisinde de saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi

YALOVA'NIN ÜÇ NOKTASINDA YANGIN

Yalova merkeze bağlı Kazımiye ve Gacık köyleri arasında ayrıca Çınarcık ilçesinin Kocadere ve Çiftlikköy ilçesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bu bölgelere çok sayıda itfaiye, AFAD, TOMA, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kazımiye ve Gacık köyleri arasında çıkan yangında bir sera ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır kullanılamaz hale gelirken, hayvanlar yangında herhangi bir zarar görmedi.

Orman Yangınları, Diyarbakır, Karaman, Kocaeli, Türkiye, Yalova

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi - Son Dakika

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
SON DAKİKA: Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi - Son Dakika
