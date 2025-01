8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatürde Kazananlar Belli Oldu: 9 Dalda 11 Ödül

Yerel

(İZMİR) - Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 8.'sini bu yıl, 'Susmayacağız,Şiddete Hayır' temasıyla düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliğinde, bu yıl 'Susmayacağız,Şiddete Hayır' temasıyla düzenlenen 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Toplumu derinden sarsan şiddet olgusuna dikkat çekmek için çizilen karikatürlerin yer aldığı yarışmaya 121 karikatürist 282 eserle katıldı.

"Uğur Mumcu yaşasaydı belki ülke bu günlerden daha iyi bir yer olacaktı"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay söze Özlem Gürses'e selam yollayarak başladi ve "Onun gibi bu gün haksızca baskı altında tutulan pek çok yazar ve gazeteci hepsi bizim için çok kıymetli. Bu ülkenin aydınlık bir ülke olması, hepimizin nefes alabilmesi için geleceğe dair umudu birlikte yaşatabilmek için onların varlıkları her zaman değerli olacak" dedi. Tugay şöyle devam etti:

"24 Ocak sebebiyle Uğur Mumcu için yaptığımız hazırlığı arkadaşlarımızla gözden geçirdiğimizde yine gözlerim dolarak onun için hazırladığımız filmi izledim. Filmi hazırlayan arkadaşlarımızdan birisi, 'Ben Uğur Mumcu'yu tanımıyormuşum, gerçekten çok büyük insanmış. Koluma Uğur Mumcu dövmesi yaptırmak istiyorum' dedi. Gerçekten çok önemli ve değerliydi. Uğur Mumcu yaşasaydı belki ülke bu günlerden daha iyi bir yer olacaktı. Bilerek öldürdüler. Bilerek eziyet ediyorlar. Bilerek baskı altına alıyorlar. Bizde bütün bu baskılara karşı cesaretle, dimdik ve korku hissetmeden mücadeleye devam etmek yakışır. Şehrimize, ülkemize değer katan tüm gazetecilere, siyasetçilere, duyarlı vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak karikatür dergisi çıkarmak çok isteriz. Bunu yapabileceğimize de inanıyorum."

"Demokrasiye sahip çıkacağız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu," Karikatür belki de sanatın en zeki, en nükteli bazen en keskin formlarından biri. Bir yandan toplumsal sorunlara dikkat çekerken, bir yandan insanları düşündüren sanat. Günümüzde baskı ve sansür unsuru yapılan karikatür sanatının yanı sıra sizlerin desteği ile her geçen gün büyüyen yarışmamızı önümüzdeki sene Ulusal formata çekmek için çabalıyoruz. Ulusal çapta saygınlık kazanmış, her yıl yüzlerce eserin değerlendirildiği, çok kıymetli ustalar tarafından gönderilen eserlerin seçildiği bu yarışmaya emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Her sene farklı bir toplumsal olaya dikkat çekilmeye çalışılıyor. Bu sene hep birlikte konuştuk ve teması ne olur diye düşündük. Tabi ki 'Şiddet' olur dedik. 'Susmayacağız, Şiddete hayır' teması ile yarışmamızı duyurduk. Şiddet her geçen gün büyüyen ve her an karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri. Kadınların, çocukların ve hayvanların güvende olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo karşısında hepimizin sorumluluğu çok büyük. Adalet ve özgürlükten nasibini alamayan ülkenin bu günlerinde iktidarın yargıyı bir sopa olarak gösterdiği belediye başkanlarımız var. Biz buradan Ahmet Özer'e, Rıza Akpolat'a ve Mustafa Sarıgül'e bir selam yollayalım. Ardı Arkası kesilmeyen içi boş soruşturmalarla itibarsızlaştırmaya çalıştıkları Ekrem İmamoğlu'na da selam gönderelim. 16 milyon İstanbullunun iradesine hepimiz sahip çıkacağız. Bütün oylarımıza, demokrasiye sahip çıkacağız. Hiç bir belediye başkanını da yıldıramayacak ve durduramayacaklar" dedi.

"Çizgileri cezalandırmaya çalışan anlayışlara karşı bir isyan gecesi"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise "Çizgilere özgürlük, tüm baskılara hayır sloganı ile yola çıktık. Susmayacağız dedik. 2024 yılında 394 kadın cinayeti ve ona eklenen 258 şüpheli kadın ölümü. Biz susmadık. Kendi ölçülerimiz ile Türkiye genelinde nar projesi yürütüyoruz. Mahalle, mahalle dolaşıyoruz. Şiddet haritaları üretiyoruz. Basınla muhtarlarımızı bir araya getiriyoruz. Yeter ki farkındalık yaratalım diyoruz. Sadece kadınlar öldürüldükten sonra sokaklara çıkıp hayır demenin ötesinde herkesin yapabileceği bir şeyler olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu gece çizgileri cezalandırmaya çalışan anlayışlara karşı bir isyan gecesi. Söz yok. Aykırı fikir yok. Benden yana değilsin o zaman bertarafsın demek yok. Tüm yaklaşımlara karşı izahı olmayanın mizahı olur inadının gecesidir bu gece. Bağımsızlık uğruna kalemini satmayan, cezaevlerine atılan, gözaltına alınan, ayak bileklerine kelepçe takılan meslektaşlarımız ile dayanışma gecesidir bu gece" diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Usta karikatürist Eflatun Nuri'nin anısına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Törende 9 dalda 11 ödül sahiplerini bulurken, yarışmanın birincisi 40 bin, ikincisi 35 bin, üçüncüsü ise 30 bin TL para ödülü aldı. Ayrıca 10 bin TL'lik Başarı Ödülü ile yine 10 bin TL'lik Konak Belediyesi Özel Ödülü, 7 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü, 10 bin TL'lik İGC Ödülü, 5 bin TL'lik 3 Mustafa Bora Portre Ödülü ve Karikatür Sanatına Katkı Ödülü kazanan sanatçılara para ödülü olarak verildi.

Jürinin gönderilen eserler arasında yaptığı değerlendirmenin sonunda birincilik ödülü Musa Gümüş'ün oldu. İkincilik ödülünü Kürşat Zaman, üçüncülük ödülünü ise Yüksel Can aldı. Aşkın Ayrancıoğlu Başarı Ödülü'ne layık görülürken, Konak Belediyesi Özel Ödülü ise Halit Kurtulmuş'un oldu. Jüri Özel Ödülü'nü de Serdar Sönmez aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü Şevket Yalaz'a gitti. Konusu bu yıl "Genco Erkal" olan Mustafa Bora Portre Özel Ödülü ise Serhat Kurt, Oktay Bingöl ve Eray Özbek'e verildi. Karikatür Sanatına Katkı Ödülü'ne ise Raşit Yakalı layık görüldü.