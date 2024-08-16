Antalya\'da 3. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali Başlıyor

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(ANTALYA) - Antalya'da lezzet şöleni başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6-8 Eylül günleri arasında 3'üncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel ürünlerimize sahip çıkmak, onları geleceğe miras bırakmak istiyoruz" dedi. Food Fest'in bu yıl 'Gelecek Antalya' mottosuyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Böcek, "Atölyeler, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel, söyleşi ve konserlerle yine yüzbinlerce katılımcıyı ağırlayacağız" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı geniş katılımla yapıldı. 'Gelecek Antalya' mottosuyla bu yıl 6-8 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek festival, ilk iki yılında olduğu gibi yine yüzbinlerce gastronomi tutkununa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı kentlerinden birçok ödüllü şefi Antalyalılarla buluşturacak Food Fest kapsamında söyleşi, panel, tadım etkinlikleri, konserler düzenlenecek. Festivalin her yıl yapılan ve artık gelenekselleşen hasat programı kapamında ise bu yıl Alanya'da 'Tropik Meyve Hasadı' gerçekleştirilecek.

Danilo Zanna da katıldı

3'üncü Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısına, festivali düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik, ünlü şef Danilo Zanna, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Gastronomi Yatırımcıları Derneği Başkanı Zeki Özen, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Food Fest İçerik Direktörü Gökmen Sözen, ünlü şef Mehmet Akdağ ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Food Fest buluşma noktası olacak"

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın sadece eşsiz doğası ve tarihi zenginlikleriyle değil, aynı zamanda köklü mutfak kültürüyle de öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, "Güzellikleriyle dünyayı kendine hayran bırakan şehrimizin lezzetlerini de bir dünya markası haline getirmek için iki yıl önce önemli bir adım attık. Gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz iki yıl, Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'ni başarı ile gerçekleştirdik ve yüzbinlerce ziyaretçisi ile başarıyı kanıtladık. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacak" dedi.

"Antalya Mutfağı yakından tanınacak"

Food Fest hakkında bilgiler veren Başkan Muhittin Böcek, "Festivalimiz, geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak, ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedefliyor. Festival süresince yerel ve uluslararası şeflerin düzenleyeceği atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel ve söyleşiler, konserler ve daha birçok renkli etkinlikler ile katılımcılar, hem Antalya mutfağını daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de gastronomi dünyasındaki son trendler hakkında bilgi sahibi olacaklar" diye konuştu.

18 coğrafi işaretli ürün

Antalya'nın 700 bin yatak kapasitesi, nitelikli otelleri, hizmet kalitesi, eşsiz doğası, dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, ören yerleri, tarihi ve kültürel değerleri ile turizmin başkenti konumunda olduğunun altını çizen Başkan Muhittin Böcek, "Aynı zamanda tarımın başkenti olarak ülkemizin örtü altı tarımının yarısını karşılayan Antalya'mız, yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünü ile turizm, tarım ve ekonomimiz için büyük bir değer yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası arenada üst seviyeye taşıyacağız"

Festivalin çıkış noktasının ve ana hedefinin, yerel gıda ve nitelikli tarıma sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Bu görevin bize verdiği sorumluluk bilinciyle 'Antalya'dan Dünyaya' mottosuyla başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü 'Gelecek Antalya' mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz; Antalya'nın saklı kalmış lezzetlerinin, yerel ürünlerinin, otel, restoran gibi işletmelerin menülerinde yer almasına katkı sağlayacak. Coğrafi işaret alan yöresel ürünlerimizi, festivale katılan çok değerli yerli ve yabancı ödüllü şefler aracılığıyla uluslararası arenada daha üst seviyeye taşıyacağız.

Herkes davetli

Bu hedefimize ulaşmamızda büyük katkısı olacağına inandığımız Uluslararası Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen konukları ağırlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Festivale destek veren, her daim yanımızda olan danışma kurulundaki kıymetli başkanlarımıza, üyelerimize, ilgili kurum kuruluşlarımıza ve temsilcilerine, sponsorlarımıza, bugün bize ev sahipliği yaparak destek olan, tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Festivalimizin Antalya'ya, ülkemize ve tüm gastronomi severlere ilham vermesini diliyoruz. Festivalimiz kapsamında bu yıl Alanya ilçemizde tropikal meyve hasadını 5 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Herkesi 6-8 Eylül tarihleri arasında, Antalya Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştireceğimiz bu büyük lezzet şölenine davet ediyoruz."

Danilo Zanna: "Gururluyum"

Festival tanıtım toplantısına katılan ünlü şef Danilo Zanna ise "Burada olmaktan gururluyum. Antalya'da 3 sezon çalıştım. Türkiye de yolum buradan geçti. Sayın Başkan Muhittin Böcek'in burada çok iyi bir iş yaptığını takip edebildim. Bu festivalin arkasında da büyük bir emek ve iş var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bu emeği gelecek nesiller de fark edecektir" dedi.

Food Fest dünyaya hitap ediyor

Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik, "Turizm ve tarımda zirvede kalabilmek adına Başkanımız önderliğinde çok çalışmalıyız. Sürdürebilirliği devam ettirebilmeyiz ki hep Antalya zirvede kalabilsin" derken, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı ise "Dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden 10 şehir arasında Antalya ve bu konuda da bilinirliği artsa da rekabet de artıyor. Deniz kum güneşin yanı sıra mutfak zenginliğinin de öne çıkarılması çok değerli. Food Fest, iç pazara hitap eden festival olarak başlasa da artık şu anda dünyaya hitap ediyor. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntüler

Food Fest Tanıtım Toplantısı'nın sonunda Şef Danilo Zanna ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tezgahın başına geçerek mini bir sunum gerçekleştirdi. Şef Zanna, Antalya'da yetişen tropik meyveleri kullanarak meyve salatası yapıp basın mensuplarına sundu. Tropik meyvelere dikkat çekmek isteyen Başkan Muhitin Böcek de yine Antalya'da yetişen en özel ürünlerden papaya ile kabak tatlısı servisi yaparak herkesi şaşırttı.