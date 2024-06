Artvin'de köpeğe şiddete tepki

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Borçka ilçesinde bir köpeğe şiddet uygulanmasına tepki gösteren vatandaşlar Borçka Belediyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Burcu Özçelik, "İrade sahibi olmayan hayvanların davranışları bahane edilerek, onlara yapılan her türlü saldırı hiçbir insani norm ve kurala uymamaktadır. Davranışların sorumluluğu yasalarla da koruma altına alınmıştır. Hal böyleyken ve videolar ortadayken, savunmalar yapmak, 'saldırgandı, saldırıyordu' diyerek algı oluşturmak yapılan saldırıyı sözde mantık çerçevesi içerisine sokmaya çalışmak doğru değildir" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde Aydınlar mahallesinde pazartesi günü meydana gelen olayda M.Ş isimli şahıs sokakta bulunan köpeğe kürekle vurarak şiddet uygulamıştı. Vurma görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında Borçka'da tepkilere neden olmuştu. Artvinli vatandaşlar Borçka Belediyesi önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Açıklamaya Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve Borçkalı hayvanseverler katıldı.

"Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır"

Burcu Özçelik, şunları söyledi:

"Pazartesi günü ilçemizde yaşanmış olan üzücü olayla ilgili basın açıklamamızı yapmak üzere burada toplandık. Biz, Borçka pati dostları olarak sokak hayvanları ile ilgili belediyeyle ortaklaşa çalışmalar yürütmekteyiz. Sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavi işlemlerini elimizden geldiğince, sizlerin de katkılarıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Olaya konu olan masum canımız da kısırlaştırılan canlardan biridir. Bu köpeğimize daha önce araç çarpması sonucu ön patisine platin takılmıştır. Operasyon sonucunda bakım sürecini biz üstlendik, bu süreçte köpeği tanıma fırsatı bulduk. Kendisi oldukça ürkek ve uysal bir köpektir. Şahsın pervasızca dile getirdiği gibi bir kuduz vakası yoktur. Kendisine saldırdığını iddia ettiği köpek bu köpek değildir.Köpek, olay öncesinde uyumaktadır ve kürekle üzerine gelince uyanmıştır ayağında platin olduğu için kaçamamıştır. Gördüğü bu vahşi muameleyi hak etmediğini yaşadığı sokaktaki komşularımızda ifade etmişlerdir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Hal böyleyken sahsın yaptığı tüm savunmalar geçersiz kalmıştır.

"Bu olayların yaşanmasını engellemek bizim elimizdedir"

Yaratıcının yarattığı tüm canlılar olarak hep beraber aynı dünyayı paylaşıyoruz. Dünyayı birlikte paylaştığımız canlılar içerisinde irade sahibi olan insanlar olarak tüm canlılara karşı sorumluluk sahibiyiz. Her bir ferdin bu sorumluluğu kabul etmesi insani bir zorunluluktur. Bu canlarla beraber yaşarken münferit gerçekleşen olaylara karşı yine önlem almak, bu olayların yaşanmasını engellemek bizim elimizdedir. İrade sahibi olmayan hayvanların davranışları bahane edilerek, onlara yapılan her türlü saldırı hiçbir insani norm ve kurala uymamaktadır. Davranışların sorumluluğu yasalarla da koruma altına alınmıştır. Hal böyleyken ve videolar ortadayken, savunmalar yapmak, 'saldırgandı, saldırıyordu' diyerek algı oluşturmak yapılan saldırıyı sözde mantık çerçevesi içerisine sokmaya çalışmak doğru değildir. Hayvanlara yapılan her türlü şiddetin son bulması ve daha merhametli bir toplumun inşası için hep birlikte çalışalım. Unutmayalım ki hayvanlarda can taşır ve onların da yaşam hakkı vardır, toplayamazsınız, işkence edemezsiniz, katledemezsiniz. Sokak hayvanları sahipsiz değildir."