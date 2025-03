Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 95. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 95'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Çatalpınar mevkiinden "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından çelenk sunma törenine geçildi. Tören öğrenciler tarafından ilk olarak halk oyunu gösterisi ile başladı. Daha sonra Spor Lisesi öğrencileri tarafından Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'a Türk bayrağı takdim edildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı İlhan Gökoğlan ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Yasemin Melisa Akdemir, "Bir Tutkudur Mustafa Kemal" adlı şiiri seslendirdi.

Vali Bilgihan ve Başkan Ercengiz, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaparak Atatürk'ün Burdur'a gelişinin, şehrin tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Ercengiz, şunları söyledi:

"Bugün; zamanın akışını değiştiren, emperyal devletler tarafından çizilmiş yeni bir dünya haritasını yırtıp atan, halkını kulluktan bireyliğe ulaştıran büyük bir kahramanın bu kadim kenti onurlandırışının yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Genç Cumhuriyet'in yapılanma sürecinde önemli bir yol kat edildiğine inanarak başlattığı yurt gezileri kapsamında 6 Mart 1930'da Burdur'a gelmiştir. Bu ziyaretinde, halkımızla doğrudan temas kurarak vatandaşların görüşlerini dinlemiş, gelişen genç Cumhuriyet'in mayasının tuttuğunu görürken son derece mutlu olmuştur. Burdur halkı yani atalarımız, Gazi Paşayı büyük bir coşkuyla karşılamış, atalarını bağırlarına basmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kentimize adım attığında, halkla iç içe olmuş ve Cumhuriyet'in halk nezdinde nasıl benimsendiğini yerinde görmüştür. Cumhuriyet'in ne olduğunu anlamak Anadolu halkı için ilk başta kolay olmasa da; zamanla özümsenmiş halk iradesi, Ulu Önder'in gözünde daha da kıymet kazanmıştır. O günün koşullarında, padişahlığı ya da krallığı tercih edebilecekken, egemenliği kayıtsız şartsız millete armağan eden Ulu Önder Atatürk, bilimde, sanatta, sanayide ve eğitimde başlattığı seferberliğin meyvelerini görmek üzere gerçekleştirdiği bu yurt gezilerinden Ankara'ya büyük bir memnuniyetle dönmüştür. Her gittiği şehirde olduğu gibi Burdur'da da halkına minnettarlığını ifade etmiş, gelecekte daha çağdaş, refah seviyesi yüksek bir vatan vaat etmiştir.

"Burdur halkı, bu anlamlı ziyareti büyük bir mutlulukla karşılamış"

Burdur halkı, bu anlamlı ziyareti büyük mutlulukla karşılamış, Ata'sına olan sevgisini her fırsatta göstermiştir. Bu ziyaret, kentimizin tarihinde o kadar önemli bir yer edinmiştir ki, 6 Ekim 1972'de dönemin Belediye Başkanı Zeynel Abidin Tonguç ve Belediye Meclisi üyeleri tarafından alınan karar ile 6 Mart günü, 'Burdur'un Şeref Günü' ilan edilmiştir. O günden bugüne her yıl 6 Mart'ta Atatürk'ün Burdur'a gelişi coşkuyla kutlanmaktadır. Cumhuriyet'e ve O'nun mirasına bağlılığımız her 6 Mart'ta vurgulanmaktadır. Bu vesileyle, dönemin Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Burdur, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda büyük ilgi çeken bir kent olmuştur. Aydın, çağdaş ve hoşgörülü insanlarıyla bu kenti hak ettiği yerde tutabilmek için var gücümüzle çalışıyor, çalışmaya devam edeceğiz.

95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onurlandırdığı bu kentin 3'üncü kez seçilmiş Belediye Başkanı olarak kente hizmet etmekten duyduğum onuru, gururu ve kıvancı sizlerle paylaşmak istiyorum. Taşı toprağı Cumhuriyet kokan bu kadim kentin tüm insanları adına, izinden hiç ayrılmadığımız rehberimiz ebedi Başkomutanımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurladığımız kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize Allah'tan bir kez daha rahmet dilerken şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Burdur halkının ve sizlerin Şeref Günü'nü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türküm diyene."

"Burdur halkı, Ata'sını büyük bir sevgi ve coşkuyla selamlamıştır"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 6 Mart 1930'da Burdur'a gelerek milletimizle omuz omuza yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin kararlılığını göstermiştir. O gün, Burdur halkı Ata'sını büyük sevgi, coşku ve minnetle karşılamış; Cumhuriyet'e ve onun kazanımlarına bağlılığını yürekten haykırmıştır. Atatürk'ün yurt gezileri, Cumhuriyet'in halkla bütünleşmesi ve reformların Anadolu'nun her köşesinde kök salması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Batı Akdeniz'in üç ili olan Isparta, Burdur ve Antalya, Gazi'nin yolculuğunda özel bir yere sahiptir. 6 Mart 1930 Perşembe günü, Burdur Valisi İbrahim Hazım Bey başkanlığındaki heyet, Atatürk'ü Baladız'da büyük heyecan ve gururla karşılamış, Çatalpınar mevkiinde Burdur halkı, Ata'sını büyük sevgi ve coşkuyla selamlamıştır. Gazi Mustafa Kemal yolunu gözleyen Burdurluların ellerini sıkarak halkıyla kucaklaşmıştır. Coşkulu kalabalığın Ata'sına, bir gün daha kalır mısınız? ısrarı üzerine Atatürk, Antalya dönüşünde Burdur'da konaklayacağına dair söz vermiş ve bu sözünü tutarak 12 Mart'ta Burdur'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Valilik ve Belediye'yi ziyaret etmiş; halkın sorunlarını dinlemiş ve kalkınmaya yönelik önemli mesajlar vermiştir. Burdurlular için büyük bir anlam taşıyan bu ziyaretin ardından, Atatürk'ün konaklaması için hazırlanan köşk, onun isteği üzerine bir eğitim yuvasına dönüştürülmüş ve 'Gazi Okulu' adıyla hizmet vermeye başlamıştır. İşte bu, Atatürk'ün eğitime verdiği önemin ve Burdur'a bıraktığı kıymetli mirasın en somut örneklerinden biridir.

"Ülkemizin daha parlak yarınlara ulaşması için hep birlikte kararlılıkla çalışacağımıza inanıyorum"

Atatürk'ün Burdur'a gelişi yalnızca bir ziyaret değil, aynı zamanda eğitimden tarıma, sanayiden sosyal yaşama kadar birçok alanda ilerlemenin teşvik edildiği dönüm noktasıdır. Atatürk, Cumhuriyet'in temel ilkelerini Burdurlulara bir kez daha hatırlatarak ülkenin kalkınması için eğitimin, bilimin ve çalışkanlığın vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda yürümek, onun ilke ve inkılaplarını yaşatmak ve şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak, daha çok çalışmaktır. Bu doğrultuda 6 Mart, sadece bir kutlama günü değil; aynı zamanda bu kararlılığı yenilediğimiz, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığımız bir gündür. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Burdur'umuzun ve ülkemizin daha parlak yarınlara ulaşması için hep birlikte kararlılıkla çalışacağımıza inanıyor ve siz sevgili hemşehrilerimin 6 Mart Şeref Gününü kutluyorum."

Program, Jandarma Bando Komutanlığı Orkestrası'nın verdiği mini konser ile son buldu.