Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Türk ve Yabancı Bilim İnsanlarını Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Türk ve Yabancı Bilim İnsanlarını Ağırlıyor

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonundan gelen bilim insanları ile ortak araştırmalar yürütmek için ziyaretçi kabul ediyor. Konuk bilim insanları, Türkiye fauna ve florası üzerinde yaptıkları çalışmalarda yeni türlerin varlığını tespit ettiklerini belirtti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, müzenin önemini vurgulayarak bilim insanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

12.06.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde Türk bilim insanları ile birlikte ortak araştırmalar yürütmek için Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonundan gelen bilim insanları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

"TÜBİTAK-BİDEB 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı" kapsamında ABD'nin Smithsonian Enstitisü Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Sci. Alexander Konstantinov (National Museum of Natural History, Smithsonian Institute, Washington), Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsünden Dr. Sci. Mark Volkovich (Zoological Institute Russian Academy of Sciences, St. Petersburg) ve Botanik Enstitüsünden Prof. Dr. Vladimir Dorofeev (Komarov Botanical Institute Russian Academy of Sciences St. Petersburg) ortak projeler kapsamında, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi kurucu direktörü Prof. Dr. Levent Gültekin ve proje ekibinden Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Gültekin ile birlikte 40 gün süreyle biyoçeşitlilik üzerinde doğa incelemeleri ve taksonomik araştırmalar yürütecekler.

Dünya Literatürü İçin Yeni Türün Varlığı Tespit Edildi

Bu bağlamda Rektör Çomaklı ile bir araya gelen konuk bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, burada bulundukları süre içerisinde gerek doğa araştırmaları gerekse koleksiyon incelemeleri sonucunda Türkiye fauna ve florası, dünya literatürü için bir seri yeni türün varlığını tespit ettiklerini belirttiler. Taksonomist bilim insanları, Hakkari'den Bursa Uludağ'a kadar 40 lokasyonda incelemelerde bulunarak yürüttükleri araştırmalarda biyoçeşitliliğin antropojenik olarak baskı altında olduğunu, türlerin soylarının tükenmeden bir an önce tespit edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Türkiye'nin tür zenginliği açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirten bilim insanları; türlerin keşfi, tanılanması ve biyoçeşitliliğin koruması için topluma bilgi aktarılması açısından Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin çok önemli roller üsteleneceğini ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya müze projesine sağladığı önemli desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkür ettiler.

"Araştırmacı Olarak Gelen Bilim İnsanlarına Kapılarımız Daima Açıktır"

Ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Uluslararası Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.

Rektör Çomaklı: "Ülkemize ait biyoçeşitliliğin bilimsel olarak analiz edilmesi ve korunması için beş yıldır sürdürdüğümüz kapsamlı projeler sonucunda ülkemiz için önemli bir gereklilik olduğuna kanaat getirdiğimiz Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi projesini hayata geçirdik. Çok yakın bir zamanda devlet büyüklerimizin de teşrifiyle resmi açılışını planladığımız müzenin sahip olduğu modern laboratuvarlar, çeyrek milyonu aşkın bilimsel koleksiyonlar, uluslararası nitelikte bilimsel sergiler ve interaktif eğitim üniteleriyle araştırma merkezimiz, bilimin toplumla buluştuğu bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Dünyanın çeşitli bilim merkezlerinden Atatürk Üniversitesine araştırmacı olarak gelen bilim insanlarına kapılarımız daima açıktır. Bilimsel ve akademik camiaya katkı sunacak her türlü çalışmaya gereken desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Çomaklı, Türkiye, Rektör, Rusya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Türk ve Yabancı Bilim İnsanlarını Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Türk ve Yabancı Bilim İnsanlarını Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement