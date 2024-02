Aydın\'ın Efeler İlçesi Türkiye\'nin 21 ilini geride bıraktı

Yerel

Tarımı, turizmi ve sanayisiyle önemli illerden olan Aydın'ın Efeler ilçesi 308 bin 39 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin 21 ilini solladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 31 Aralık 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'ın ilçe nüfusları da belli oldu. Toplam nüfusun 569 bin 291'ini erkekler, 578 bin 950'sini ise kadınların oluşturduğu Aydın'ın en fazla nüfusa sahip ilçesi Efeler olurken, en az nüfuslu ilçesi ise Karpuzlu oldu. 2012 yılında Aydın'ın büyükşehir statüsüne alınmasının ardından kurulan merkez Efeler ilçesinin nüfusu, 151 bin 250 erkek, 156 bin 789 kadın olmak üzere toplam 308 bin 39 oldu. Her geçen yıl göç almaya devam eden Efeler, Artvin, Bilecik, Bingöl, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis olmak üzere 21 ili, toplam nüfusuyla geride bıraktı.

"En az nüfus Karpuzlu'da"

2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 17 ilçesi bulunan Aydın'da en fazla nüfus Efeler'de, en az nüfus Karpuzlu'da oldu. İlçelerin nüfuslarına bakıldığında Bozdoğan'ın nüfusu 16 bin 337 erkek, 16 bin 191 kadın olmak üzere toplam 32 bin 528 oldu. Buharkent'in nüfusu 6 bin 547 erkek, 6 bin 640 kadın olmak üzere toplam 13 bin 187 oldu. Çine'nin nüfusu 24 bin 123 erkek, 24 bin 462 kadın olmak üzere toplam 48 bin 585 oldu. Didim'in nüfusu 50 bin 650 erkek, 49 bin 539 kadın olmak üzere toplam 100 bin 189 oldu. Efeler'in nüfusu 151 bin 250 erkek, 156 bin 789 kadın olmak üzere toplam 308 bin 39 oldu. Germencik'in nüfusu 22 bin 295 erkek, 22 bin 498 kadın olmak üzere toplam 44 bin 793 oldu. İncirliova'nın nüfusu 28 bin 230 erkek, 28 bin 704 kadın olmak üzere toplam 56 bin 934 oldu. Karacasu'nun nüfusu 8 bin 858 erkek, 9 bin 22 kadın olmak üzere toplam 17 bin 880 oldu. Karpuzlu'nun nüfusu 5 bin 288 erkek, 5 bin 328 kadın olmak üzere toplam 10 bin 616 oldu. Koçarlı'nın nüfusu 11 bin 407 erkek, 11 bin 192 kadın olmak üzere toplam 22 bin 599 oldu. Köşk'ün nüfusu 14 bin 479 erkek, 13 bin 961 kadın olmak üzere toplam 28 bin 440 oldu. Kuşadası'nın nüfusu 66 bin 108 erkek, 67 bin 69 kadın olmak üzere toplam 133 bin 177 oldu. Kuyucak'ın nüfusu 12 bin 967 erkek, 13 bin 80 kadın olmak üzere toplam 26 bin 47 oldu. Nazilli'nin nüfusu 79 bin 996 erkek, 82 bin 78 kadın olmak üzere toplam 162 bin 74 oldu. Söke'nin nüfusu 61 bin 986 erkek, 62 bin 231 kadın olmak üzere toplam 124 bin 217 oldu. Sultanhisar'ın nüfusu 9 bin 925 erkek, 10 bin 474 kadın olmak üzere toplam 20 bin 399 oldu. Yenipazar'ın nüfusu ise 5 bin 816 erkek, 6 bin 182 kadın olmak üzere toplam 11 bin 998 oldu. - AYDIN