Ayvalık Film Festivali 5. Kez Başlıyor - Son Dakika
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Ayvalık Film Festivali 5. Kez Başlıyor

Ayvalık Film Festivali 5. Kez Başlıyor
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Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14-20 Eylül tarihleri arasında beşinci kez sinemaseverleri bir araya getirecek. Pedro Almodóvar'ın "Buruk Noel" filminin Türkiye prömiyeriyle açılacak festivalde 76 film gösterilecek.

(BALIKESİR) - Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14-20 Eylül tarihleri arasında beşinci kez sinemaseverleri bir araya getirecek. Pedro Almodóvar'ın "Buruk Noel" filminin Türkiye prömiyeriyle açılacak festivalde 76 film gösterilecek.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14 Eylül'de başlıyor. Bir hafta boyunca Ayvalık'ın farklı noktalarına yayılacak festival; film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi, panel, konser ve yan etkinliklerle 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalin beşinci yılı, Pedro Almodóvar'ın yeni filmi "Buruk Noel/ Bitter Christmas/ Amarga Navidad"ın Türkiye prömiyeriyle açılacak. Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında yer alan film, büyük bir kaybın ardından kendisini işine veren bir yönetmenin hikayesinden hareketle kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınırları araştırıyor.

Açılış gecesinde ayrıca bu yıl ilk kez verilecek "Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü" de sahibini bulacak. İlk ya da ikinci filmini çeken bir yönetmeni desteklemek amacıyla verilen 200 bin TL değerindeki ödülün kazananını Alin Taşçıyan, Berkay Ateş, Elif Ergezen, Cem Kaya ve Pelin Esmer'den oluşan seçici kurul belirleyecek.

CANNES'DAN BERLİN'E ÖDÜLLÜ FİLMLER AYVALIK'TA

Festivalin Uluslararası Seçki bölümünde yılın dünya festivallerinde öne çıkan yapımları yer alıyor. Gregg Araki'nin 12 yıl sonra sinemaya dönüş filmi "Seni İstiyorum", Valeska Grisebach'ın Cannes'da Jüri Ödülü kazanan "Düşlenen Macera"sı, Na Hong-jin'in türler arasında dolaşan "Hope"u, Pawel Pawlikowski'nin Cannes'da En İyi Yönetmen ödülüne uzanan "Ata Yurdu" ve John Turturro'nun başrolünde olduğu "Son Yankesici" seçkinin dikkati çeken filmleri arasında.

Festival, sinemanın biçimsel sınırlarını zorlayan yapımlara da geniş bir alan açıyor. Emin Alper'in Berlin Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü kazanan "Kurtuluş"u, Bi Gan'ın "Diriliş"i, Sandra Wollner'ın "Her Defa"sı, Radu Jude'nin "Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi" ve Bruno Dumont'nun çocukların dünyasına yöneldiği "Kızgın Kayalar", "Farklı Gözle Bakanlar" bölümünde gösterilecek.

ORTA SINIFIN HiKAYESi BEYAZPERDEDE

Festivalin yerli uzun metraj kurmaca seçkisi bu yıl "Orta Sınıflar Nereye Gidiyor?" başlığı altında bir araya geliyor. Ekonomik ve toplumsal dönüşümün farklı kuşaklar üzerindeki etkisini sinema üzerinden tartışmaya açan bölümde yedi film gösterilecek.

İlker Çatak'ın Berlinale'de Altın Ayı kazanan, Tansu Biçer ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı "Sarı Zarflar", Ziya Demirel'in "En Güzel Cenaze Şarkıları", Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız", Melik Kuru'nun "İsimsiz Eserler Mezarlığı", Banu Sıvacı'nın "Günyüzü", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar" ve Elif Eda'nın "Süt Çiftliği" bu başlık altında seyirciyle buluşacak.

Filmlerin açtığı tartışma festivalin söyleşi programına da taşınacak. Fatih Özgüven'in moderatörlüğünde akademisyen Polat Alpman, senarist-yönetmen Arda Ekşigil, yapımcı Enis Köstepen ve yönetmen Pınar Yorgancıoğlu, orta sınıfların değişen toplumsal konumunu konuşacak.

KADİR İNANIR'A AYVALIK'TA VEDA

Festivalin belgesel seçkisinin öne çıkan yapımlarından biri Hüseyin Karabey'in yönettiği "Kuzeyden Gelen Adam"olacak. Film, Kadir İnanır'ın 1960'lı yıllarda fotoromanlarla başlayan kariyerini, oyuncunun kişisel arşivindeki fotoğraf, video ve günlüklarla birlikte ele alıyor. Kadir İnanır'ın anlatıcı olarak da yer aldığı yapım, bu yönüyle otobiyografik bir nitelik taşıyor.

Festival ayrıca Kadir İnanır anısına, Ömer Kavur'un 1981 yapımı "Kırık Bir Aşk Hikayesi"ni, yıllar sonra çekildiği kentte yeniden seyirciyle buluşturacak. Hümeyra ile Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı film ücretsiz gösterilecek.

Belgesel programında Volkan Üce'nin "2m²", Letisya Tapan'ın sanatçı Nancy Atakan'ın dünyasına odaklanan "İki Boşluk Arasında", Evrim Çervatoğlu'nun "Keçi 501", Caner Kaya'nın Bulutsuzluk Özlemi'nin hikayesini anlattığı "Yaşamaya Mecbursun!" ve Pegah Ahangarani'nin İran'ın yakın tarihine kişisel hafıza üzerinden baktığı "Devrim Provaları" da yer alıyor.

KISA FİLMLERDE ULUSLARARASI AÇILIM

Festivalin kısa film seçkisi bu yıl Akbank Sanat ile Kısalar başlığı altında genişliyor. Yerli kısa filmlerin yanı sıra ilk kez uluslararası kısa filmler de seçkiye dahil ediliyor. Dalya Keleş'in "Yerçekimi", Tuna Kaptan'ın "İshak", Çağla Demirbaş'ın "Oda Servisi", Doğa Kılcıoğlu'nun "Kirpik", Ceylan Özgün Özçelik'in "Ada" ve Elit İşcan'ın "Uyuyamadım, Eve Gidiyorum" filmleri yerli seçkide öne çıkıyor.

Uluslararası kısa film programında ise Radu Jude ile Adrian Cioflancã'nın birlikte yönettiği "Açı, Karşı Açı" dahil dört yapım seyirci karşısına çıkacak.

ANİMASYONA ÖZEL BÖLÜM

Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri de animasyon sinemasına ayrılan "Mumyaların Hayal Görmeye Gittiği Yer"bölümü. Altı filmlik seçkide çağdaş animasyon örnekleriyle klasikler yan yana gelecek. Louis Clichy'nin "Demir Çocuk", Phuong Mai Nguyen'in "Dalgalarda", Leah Nelson'ın "Çöz Beni", Kohei Kadowaki'nin "Biz Uzaylıyız" ve Sylvain Chomet'nin "Muhteşem Bir Hayat" filmleriyle birlikte anime tarihinin kült yapımlarından "Akira" da restore edilmiş kopyasıyla gösterilecek.

14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin gösterimleri Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi ve Fabrika Ayvalık'ta; söyleşi ve konuşmalar ise ASKEV Sera'da yapılacak. Biletler 5 Eylül'den itibaren satışa çıkacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvalık Film Festivali 5. Kez Başlıyor - Son Dakika

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