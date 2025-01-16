Bodrum Turgutreis\'te Sahil Güvenlik Limanı Projesi\'ne Karşı Bölge Halkı Eylem Yaptı

Yerel

Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımına başlanan Turgutreis Sahil Güvenlik Limanı projesine karşı çıkan bölge halkı ve çevreciler, inşaat alanında eylem ve basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından inşaat alanına girmek isteyen vatandaşlar ve jandarma arasında arbede yaşandı.

Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi Bahçelievler mevkisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yapılması planlanan Sahil Güvenlik Limanı inşaatına karşı bölge halkının tepkisi devam ediyor.

İlk olarak 5 yıl önce gündeme gelen ve halk plajı içerisinde yapılması öngörülen proje, bölge halkı ve çeşitli demokratik kitle örgütleri tarafından yargıya taşınmıştı. Davayla ilgili Danıştay'dan karar çıkmadan limanın ihalesinin tamamlanarak ihaleyi alan firmanın sahilde inşaata başlaması üzerine eylemler de başladı.

Bodrum Kent Konseyi, TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve Muğla Barosu tarafından da bugün "Ya Hayat ya Yaşam" sloganıyla eylem ve basın açıklaması yapıldı. Eyleme; CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de destek verdi.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Mustafa Erdoğan, "Bugün Bodrum'a dadananlar, Türkiye'nin her yerine dadanıyor. Artvin'de ormanları, Cennet koyda denizimizi, antik yapılarımızı, ormanlarımızı yok edenler, milyonlarca yıldır oluşan azmağı yok edenler, Aspat tepesinin bulunduğu arkeolojik bölgeyi yok edenler, bugün burada ismini zikredeceğim çünkü yapının kapısında hiçbir tabela yok. Kimin inşaatı yaptığı belli değil. Mimar kim? İnşaat mühendisi kim? Zemin etütlerini kimler yaptı? İhaleyi kim aldı? Hepsi gizli. Cengiz İnşaat burada da karşımıza çıkıyor. Söylesinler bilelim. Doğamızı her tarafta yok eden bunlar. Ne için? Bir avuç rant için" dedi.

"Yerel halkın sahiplenmediği hiçbir mücadele başarıya ulaşmaz"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Gamze Türk ise "Bugün Turgutreis Sahil Liman Projesi için buradayız. Yarın belki Gökburun için orada olacağız. Öbür gün Ağaoğlu Turizm Kenti Projesi için olacağız, yeni bir bilirkişi raporu geldi, içler acısı. Hukuk kısmı garabet, uygulama kısmı garabet, ihale kısmı garabet. Kim neyi kontrol edecek? Ancak bizim sesimizi duyurmamız gerekiyor. Burada çok daha fazla kalabalık olmamız gerekiyordu. Yerel halkın sahiplenmediği hiçbir mücadele başarıya ulaşmaz" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"24 Aralık'ta Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ile görüştük. 25 Aralık'ta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile görüştük. Liman projesinin yerinin ne kadar yanlış bir seçimde olduğunu, buradaki kalabalığın, kitlenin ya da vatandaşların asla ve asla Sahil Güvenliğe, Sahil Güvenlik Teşkilatı'na, İçişleri Bakanlığımıza ya da devletimize karşı olmadığını, karşı olduğumuz tek hususun limanın büyüklüğünün ve yerinin yanlış olduğunu dile getirdik. Sayın Bakanımızın uygun görmesi durumunda tekrardan bizleri sayın milletvekilimiz ile beraber Ankara'ya davet edeceklerini belirttiler. Ancak 25 Aralık'tan beri maalesef olumlu veya olumsuz bir dönüş alamadık. En son 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz beyefendi ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdik. Güncel drone görüntüleri, limanın stratejik yeri, noktası, özellikle Kos adasındaki göçmen trafiği ile olan münasebeti ya da ülkemiz asıl beka sorunu olan Kardak kayalıklarıyla alakalı münasebetini bir tablo üzerinden kendilerine aktardım. Bütün bakanlarımıza aynı sunumu yaptım.

"Cumhurbaşkanımızdan vatandaşlarımızın sesine kulak vermelerini istiyoruz"

Daha uygun yerlerin, daha stratejik yerlerin olduğu, özellikle araç trafiğine kapalı, yayalaştırılmış bir bisiklet yolunda böylesine bir limanın böylesine büyük bir tesisin yapılması hem şehircilik hem hukuka uygunluk yönünden uygun olmadığını, vatandaşların sahil ve oteller bölgesinden tek yürüyüş yaya aksının şu an da maalesef ki ağır tonajlı araçlar tarafından işgal edildiğini ve proje bittiğinde de özellikle burası bir askeri bölge olarak kullanılacağı için sahil yolunun nihai kullanım amacını bilmediğimiz ya da önümüze böyle bir sunum yapılmadığını söyledik. O yüzden mümkünse projenin durdurulması, mümkün değilse ölçeğinin küçültülmesinin Sayın Bakanlarımızdan talep de bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buradaki vatandaşlarımızın sesine kulak vermelerini istiyoruz."

Konuşmaların ardından şantiye alanına girmek için alanı çevreleyen sunta ve demir bariyerleri itekleyen eylemcilerle işçiler ve jandarma engel oldu. Eylemciler bu kez sunta bariyerleri parçaladı.

Yaklaşık 20 dakika süren arbede sırasında şantiyedeki işçilerin kamyon ve iş makinelerini bariyerlerin arkasına yığdığı görüldü.

Kısa süreli gerginliğin ardından şantiye alanına giremeyen eylemciler, bu kez ellerinde tef ve enstrümanlarla Turgutreis Atatürk Meydanı'na yürüyerek eylemi sonlandırdı.