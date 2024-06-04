Bursa'da Orman Yangınına Helikopter ve Uçaklarla Müdahale Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Orman Yangınına Helikopter ve Uçaklarla Müdahale Ediliyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini, karadan da söndürme çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü bildirdi. Vali Demirtaş, yangının etkili olduğu bölgede hafif bir rüzgar olduğunu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirtti.

04.06.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini, karadan da söndürme çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

İHA muhabirine açıklama yapan Vali Demirtaş, bölgede hafif bir rüzgar olduğunu, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, "10 hava taşıtı yangına müdahale ediyor. Karadan da ekiplerimiz bölgede. 40 dekarlık bir alanda şu anda etkili. Çevirmeye çalışıyoruz" dedi.

Uludağ'ın güney batısında kalan Orhaneli Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarındaki yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Helikopter, Orhaneli, Bursa, Çevre, Acil Durum, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Orman Yangınına Helikopter ve Uçaklarla Müdahale Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:15 Kız meselesi can aldı Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı Kız meselesi can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:26:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangınına Helikopter ve Uçaklarla Müdahale Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement