CHP Heyeti Van'da... CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Türkiye'de 86 Milyonun İradesi Bizim İçin Kıymetlidir, Demokrasi İçin Buradayız"

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması nedeniyle Genel Merkez tarafından görevlendirilen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, Van'daki temaslarında Van Barosu ve Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. CHP'li Başarır, Van Barosu'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye bir hukuk devleti değildir. Çünkü konuşan TÜSİAD da, İşçi de, patron da, baro da olsa, Belediye başkanı, milletvekili, parti genel başkanı yarın bir gün tutuklanıyor. " dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması nedeniyle CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan oluşan heyet Van'a gitti.

Heyet ilk olarak CHP Van İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, Van esnafıyla bir araya gelen heyet daha sonra DEM Parti İl Başkanlığı, Van Barosu ve Van Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Van Barosunda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kayyum uygulamalarına karşıyız, Türkiye günden güne hukuk ve yasa devletinden uzaklaşıyor ve parti devletine doğru gidiyor. Adalet Bakanı diyor ki Türkiye'de adalet var bir hukuk devleti, hayır Türkiye bir hukuk devleti değildir. Çünkü konuşan TÜSİAD da, işçi de, patron da, baro da olsa, Belediye başkanı, milletvekili, parti genel başkanı yarın bir gün tutuklanıyor.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı konuşmada, "Adalet ve Kalkınma partisi böyle barış beklentilerinin çok yüksek olduğu dönemde barış zeminini duygu ve güven anlamında her adımı atıyor. Sadece burada adım atmıyor. Türkiye'nin her yerinde yapıyor Mersin ve İstanbul başta olmak üzere yaydı aynı politikasını, Van'a o şekil kayyum atanması o görüntüler hepimizi rahatsız etmiştir." dedi.

"Bir yandan Ahmet Türk'ü görevden alacaksın diğer taraftan barış elçisi yapacaksın"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal "Hukukun dışına ve raydan çıkmış bir iktidar söz konusu" diyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Güya daha barışçıl daha bir dayanışma yaratması gerekirken belki de gündem değiştirme bundan beslenmek için de bunu yapıyor. Vatandaşların asıl sorunlarının konuşulmaması için gündemi bu şekil götürüyor. Görevi kötüye de kullanıyorlar. Bir yandan Ahmet Türk'ü görevden alacaksın sonra barış elçisi olarak atayacaksın.

Gezi olaylarında emniyet mensuplarının hiç birinin kask ve yaka numarası yoktu. Bugün Van'ı dolaştığımızda çok emniyet mensubuyla karşı karşıya geldik. Kask numarası olmadığı gibi göğüslerinde numara yok. Bunların kask ve göğüs sicil numarasının olmaması herhangi bir eylemde o polisin tespit edilmemesi anlamında mı yapılıyor? Netice itibariyle hukuk kalıpları içerisinde kalıyorsa o yaka numarası ve kask numarası yazar. Demek ki hukuk sınırları içerisinde kalmayacaksa o yüzden bunun tespit edilmemesi için bunu yapıyor diye düşünüyorum."

"Hukuka aykırı usullerle hukuksuzca soruşturmalar açılıyor ve operasyonlar gerçekleştiriliyor"

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, hukuksuzluklara karşı toplumun tüm kesimlerinin bir arada olmasının kıymetli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün Kürt halkının iradesini hedef alan anlayış gün geldiğinde artık Türkiye'deki bütün halkların bir problemi haline dönüşecek. Bütün halkların demokratik değerlerini ülkenin anayasal düzenini insanların temek hak ve özgürlüklerini hedef alacak ortadan kaldırmaya dönük bir uygulamaya döneceğini hep söylüyorduk. Her ne kadar bugün bu hukuksuzluk Van'da gerçekleşmiş ise de daha önce Esenyurt ile başladı diğer kentlerde uygulandı. İşin en üzücü tarafı maalesef bağımsız yargı dediğimiz yargı eliyle gerçekleşiyor olmasıdır.

Soruşturmalara baktığımızda birilerinin isteği doğrultusunda, hukuka aykırı usullerle hukuksuzca soruşturmalar açılıyor ve operasyonlar gerçekleştiriliyor. Uygulanan politikalara karşı halkın ifade özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş hakkı vardır. Bu hak izin almaksızın kullanılabilen bir hak iken artık anayasaya aykırı bir şekilde valilikler yasak ilan ediyor. ve bunanla ilgili defalarca Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermesine rağmen bu hukuksuz karara dayanılarak maalesef yurttaşlara kötü muamele, orantısız müdahale ve neredeyse işkenceye varacak boyuttadır."

"Artık bu ülkede huzur istiyoruz"

CHP heyetinin Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ziyaretinde heyeti, Van Ticaret Sanayi odası başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır burada yaptığı konuşmada, " Gaziantep'te bir fabrikada işçiler grev yapıyor. Bir milletvekilinin fabrikası oranın sendika temsilcisini tutuklanmış, neden? Benim isyan ettiğim nokta burasıdır. Artık bu ülkede huzur istiyoruz. Hukuk ve adalet bir ülkede huzuru tesis eder, Türkiye'de huzuru kaçırmaya başladı. İş dünyası yargılanıyor. İşçiler, sendikalar, genel yayın yönetmenleri, gazeteciler, milletvekilleri, belediye başkanları ve milyonlarca insan yargılanıyor. Bu iş artık dayanılmaz bir noktada bu yüzden Van'dayız. Van halkının iradesinin yanındayız. Türkiye'de 86 milyonun iradesi bizim için kıymetlidir, demokrasi için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Biz artık bunları şehrimizde yaşamaktan yorulduk"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, yaşanılan siyasi gelişmelere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Biz bu kentin taciri ve sanayicisi olarak mağduruz. Biz burada politik belirlemelerde bulunmak istemiyoruz. Biz olağan bir kentte olağan bir hayatın tarafı olmak istiyoruz. Ticaret yapmak istiyoruz. Sanayimizi temsil etmek istiyoruz. Yeni yatırımcılar, yeni pazarlara erişmek konusunda bir çabanın tarafı olmak istiyoruz. Şuanda bu bizden çok uzakta, bir hayal gibi duruyor. Bu kavganın Meclis'te olması gerekir. Van'daki bu bütün kavganın Ankara'ya gitmesi gerekir. Eğer bir kötü algı ve problem olacaksa Ankara'nın olmalı, kavga olacaksa orda olmalı, bir ateş yakılacaksa Meclis'in bahçesinde yakılmalıdır. Biz artık bunları şehrimizde yaşamaktan yorulduk."