CHP İl Başkanları: Çay ve tarım üreticileri mağdur ediliyor

Yerel

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) CHP'li Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun İl Başkanları bir araya gelerek çay sezonunu değerlendirdi. Yaş çay alım fiyatının şu anki enflasyonda en az 25 lira olması gerektiğini vurgulayan il başkanları, hükümetin çay ve tarım üreticilerini mağdur ettiğini söyledi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Çay üreticileri uzun zamandan beri enflasyona karşı mağdur edilmektedir. Tabi sadece çay üreticilerimiz değil fındık, buğday ve diğer tüm tarım ürünleri üreticilerimizde de aynı şekilde yüksek enflasyon karşısında ezilmekte emeklerinin haklarını alamamaktadır" dedi.

CHP'li Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun İl Başkanları bir araya gelerek çay sezonunu değerlendirdi. Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in ev sahipliğinde Rize'de ortak bir basın toplantısı düzenleyen il başkanları, 2024 yaş çay fiyatınının 25 TL, destekleme priminin ise 3 TL olması gerektiğini vurguladı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"Dünya'da en yüksek enflasyonun olduğu 4. ülkeyiz. Arjantin, Suriye ve Lübnan'dan sonra 4. sıradayız. Afrika ülkelerinden bile enflasyonumuz yüksek. Çay üreticileri uzun zamandan beri enflasyona karşı mağdur edilmektedir. Tabi sadece çay üreticilerimiz değil fındık, buğday ve diğer tüm tarım ürünleri üreticilerimizde de aynı şekilde yüksek enflasyon karşısında ezilmekte emeklerinin haklarını alamamaktadır. 1978 yılından bu yana çay fiyatlarına sadece gerçekleşen enflasyon rakamları üzerinden zam yapılmış olsa yaş çay alım fiyatının kilogram başına 30 ile 35 TL arasında olması gerekiyordu. Son 40 yılın ortalamasını aldığımızda çay üreticisinin çok büyük bir şekilde yoksullaştırıldığını ve çok ciddi maddi kayıplara uğradığını görürüz. Çay üreticisinin yoksullaştırılma tablosunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

"YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI 25 TL OLARAK AÇIKLAYACAKTIK"

Ziraat Odalarının yapmış oldukları açıklamayla 1 kilogram yaş çay yaprağının toplanma maliyetini hesaplamış ve yaş çay fiyatının 25 TL olması gerektiğini açıklamışlardır. Genel Başkanımız Özgür Özel 19 Mart 2024 tarihinde Pazar ilçemizde yapmış olduğu açıklamasında çay fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini söylemiştir. Resmi olarak yıllık olarak gerçekleşmiş enflasyon yüzde 68 olmasına rağmen resmi, bağımsız enflasyon kuruluşlarına göre yıllık gerçekleşmiş oran yüzde 128'in üzenindedir ayrıca gerçekleşecek resmi enflasyon tahminlerine göre de yüzde 35-40 bandında bir enflasyon hedeflemesi var. Bunların hükümetin açıklamış olduğu rakamlar. Destekleme primi de 30 kuruştan kilogram başına 3 TL'ye çıkartılmalıdır. Parti olarak önermiş olduğumuz Çay Kanunu'nda destekleme primleri otomatik olarak hükümetin iki dudağı arasında bırakılmaktansa otomatik olarak her yıl açıklanan yaş çay alım fiyatının yüzde 10'a kadar açıklayacağımızı çay kanununda biz belirtmiştik. Biz iktidarda olsaydık yaş çayda taban fiyatı uygulaması gelecek ve 2024 yılı yaş çay alım fiyatını 25 TL olarak açıklayacaktık. Gene hazırlamış olduğumuz Çay Kanunu'nda yer aldığı üzerine destekleme fiyatını 3 TL olarak açıklayacaktık.

"ARTIK ÇAY TOPLAMAYA GÜRCÜ İŞÇİLER GELMİYOR"

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ise şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Artvin'imizin Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerimizde tamamında çay üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Borçka ilçemizin de belirli bir kesiminde çay üretimi yapılmaktadır. Burada karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi arazimizin kırık olması sebebiyle hem gübreleme anlamında hem toplama anlamındaki işçilik anlamında sıkıntılarımız mevcuttur. Ayrıca toplama anlamında işçilerimizi komşumuz olan Gürcistan'dan gelen işçilerle yapılmaktaydı fakat Türk lirasının lari karşısında çok büyük değer kaybıyla yaklaşık 12, 13 katına çıkmasıyla o taraftan işçi gelmesi durdu çünkü oradan gelen işçileri de kurtarmıyor. Sonuçta her şey bir şekilde maliyetlere yansıyor. Genel başkanımızın da Pazar ilçesinde açıkladığı çay fiyatının 25 TL'nin artı destekleme artı 3 liranın doğru olduğunu kanısındayım. Tabii şu anki görüşümüz, Türkiye'deki enflasyon her an, her ay, hergün artmakta. 25 TL'yi tekrar söylüyorum bugünkü görüşümüz bu, bir hafta sonra bu değişebilir. Türkiye'de enflasyonun ne olduğunu sizler de biliyorsunuz."

"TARIM POLİTİKALARI ÇİFTÇİYİ SÜREKLİ GELİR KAYBINA İTMEKTE"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ise şöyle konuştu:

"Türkiye bir tarım ülkesi ama maalesef ülkemizde uygulanan tarım politikaları her geçen gün çiftçimizi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Maliyetleri artırmaya devam ediyor maalesef tarımdaki geçimini sağlayan insanların bu maliyet artışları üzerinden sürekli bir gelir kaybına ve birçok alanda da üretimin düşmesine sebep olan bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Çayda da aynı şeyi yaşıyoruz. Mevcut iktidar mutlak surette üreticinin bu gelir kaybını ve artan maliyetleri görmek zorunda aksi takdirde bugün çayı konuşuyoruz, yarın fındığı konuşacağız başka bir zaman değerini konuşacağız ama Türkiye'de dediğim gibi bir tarım ülkesi ve mutlak surette tarım sektörünün ve özellikle de üreticinin desteklenmesi şart. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz."

"TARIM ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ BİR POLİTİKA GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şen Yürek şu ifadeleri kullandı:

"Çay, önemli bir yer alıyor bizim tarım ürünlerimizin içerisinde. Üreticilerimiz kota sorunu yaşıyor artı çay üretilen alanlarla ilgili sertifika problemi yaşıyorlar orman kanunuyla alakalı birtakım sıkıntıları var. Özellikle Çanakçı bölgesinde sertifika alamadıkları için bu çaylarını da rahat bir şekilde Çaykur'a veremiyorlar. 2018 yılında dönemin Çaykur Genel Müdürü Tirebolu'da bir söz veriyor; 500 ton kapasiteli bir fabrika kurmayı planlıyor. Bunu kaç yılında söylüyor 2018 yılında... Yıl 2024 üzerinden 6 yıl geçmiş ortada ne bir fabrika var ne de mevcut olan fabrikanın kapasitenin artırılmasına yönelik herhangi bir şey var. Maalesef bizim bölgedeki üreticilerimiz Çaykur'a yeteri kadar çay veremiyor dediğim gibi herkesin sorunu ortak üretim maliyet çok fazla artmış bir vaziyette. Artık insanlar neredeyse ekmekten vazgeçiyor yani çay üretiminden vazgeçiyor. Sadece çayda değil tüm tarım ürünlerinde ortak akılla bir politika üretmek zorunda hükümet fakat bunu yapabiliyor mu bunu da yapamıyor. İnşallah bizim iktidarımızda bütün bu sorunları çözeceğim düşünüyoruz."