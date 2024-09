CHP İzmir\'de Çifte Bayram Kutladı

Yerel

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102'inci ve CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenledi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz artık iktidar olmaya karar vermiş bir partiyiz. İktidar olmaktan kimsenin alıkoyamayacağı bir partiyiz. Bunun için ne yapmamız gerektiğini artık birbirimize anlatıyoruz. Tek amacımız var; sadece çalışmak, çalışmak, çalışmak. Görevlerimizi yerine getirmek ve en kısa zamanda inşallah ülkemizde her türlü adaletsizliği, haksızlığı, ayrımcılığı yapanlara karşı hayal ettiğimiz o ülkeyi, o cumhuriyeti, o refah içerisinde yaşayan insanların ülkesini birlikte kurmak" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102'inci ve CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Konak ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yönetimleri ile partililer katıldı.

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bugün İzmir'de çifte bayramı kutluyoruz. Bu 9 Eylül'de İzmir'imizin kurtuluşunun 102. ve Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 101'inci kuruluş yıl dönümlerinin coşkusunu yaşıyoruz. Memleketin en nadide şehrinde, kurtarıcımız ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir başka sevdiği İzmir'de, düşmana son darbenin vurulduğu kutsal topraklardayız. Aydınlık ve çağdaşlığa dönük şehrimizin, cumhuriyetin kalesinin, Mustafa Kemal'in Askerlerinin şehri İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı kutlu olsun" dedi.

Aslanoğlu, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"İzmir'in kurtuluşu vatanın kurtuluşudur. İzmir'in kurtuluşu gericiliğin, saltanatın ve işbirlikçilerin bozguna uğratılması, ülkenin üzerine karabasan gibi çökmüş karanlığın yok edilmesidir. İzmir Hasan Tahsin'dir, Kara Fatma'dır, Ayşe Hatun'dur, Yüzbaşı Şerafettin'dir. İzmir Mustafa Kemal Atatürk'tür. İzmir vatandır. Onun için 9 Eylül sadece şehrimin değil tüm vatanın kurtuluş günüdür. Ne mutlu İzmirliyim diyebilene. Ne mutlu vatanı ile gurur duyabilene, ne mutlu vatanı için savaşabilenlere, ne mutlu vatanı için kanının son damlasına kadar çalışanlara. Bizim şehrimiz aynı zamanda Cumhuriyet'tir. Bizim şehrimiz Cumhuriyet'in kurucusu olan partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapı taşıdır. CHP Kuvayı Milliyecilerin, kurtuluştan kuruluşa bu vatan için her cephede savaşmışların, şehit düşmüşlerin kurduğu partidir. Halkın içinden çıkan, halkın sahiplendiği, halk ile birlikte büyüyen partidir.

" Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101'inci yaşını kutluyor"

Bugün 9 Eylül. Halkın Partisi 101 yaşında. 9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101'inci yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye tarihidir. Türkiye'nin ilerleme tarihidir. 1923'ten beri, her akşam memleketimizdeki her haneye misafir oluyor, her haneye bizden haber veriyoruz. Telgrafla iletişim kurulan günlerden, radyolardaki ajans saatlerinden, televizyon yayınlarından bugün dijital iletişime evrilen dönüşümün tek tanığıyız. 1930'ların sanayi hamlelerinde, 60'ların öğrenci mücadelesinde, 1970'lerin dar sokaklarındaki demokrasi mücadelesinde halkımızın yanındaydık. 1980 darbesi ile kapatılan partimiz, 1990'ların ikinci yarısında tekrar siyasete döndü ve halkın omuz hizasında konumlandı. Geçmişte olduğu gibi 2000'lerde de, tam bağımsız Türkiye için çabalayan, yabancı postalların ülkemize girmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihe karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir.

"Cumhuriyet ve CHP yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır"

21'inci yüzyılın ikinci çeyreğine başlayacağımız bu günlerde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi; meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin 1.partisi yapmıştır. Bugün, tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu bilinç ve sorumlulukla davranmaktayız. 101 yıllık partimize yaşattığımız gururu, yapılacak -zamanında ya da erken- ilk genel seçimde tüm Türkiye'de de halkımızla paylaşma kararlılığındayız. Türkiye ittifakı, yere düşen ekmeği düştüğü yerden kaldırıp, başının üzerine koyanların ittifakıdır. Bugün ekmek yine yere düşmüştür ve o ekmeği yine kaldırmak hepimizin görevidir. Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz. Bilinsin isteriz ki; Büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır.

"Narin'e kıyan karanlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz"

Başta ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altıok'u yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz. Narin'e kıyan karanlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Törende kılıç çatan bu ülkenin aydınlık genç teğmenleri gibi Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykırmaya devam edeceğiz. O gün nasıl karanlığı yırtıp attıysak bugünde yırtıp atacağız. Biz kazanacağız, aydınlık yüzlü gençler kazanacak, o gün olduğu gibi bugün de Mustafa Kemal'in askerleri kazanacak. Biz kazanacağız, Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak."

"9 Eylül bizim için çifte anlam taşıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şunları kaydetti:

"9 Eylül bizim için çifte anlam taşıyor. Hem şehrimizin kurtuluşu dolayısıyla Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partimizin de kuruluş günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk acaba bilerek mi bugüne denk getirdi diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle yaptı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değil. O duyguyu içinizde yürekten hissettiğinize çok eminim. Herhangi bir parti değil. Dünyanın en eski, en köklü partilerinden biridir doğru. Ama bugün sahip olduğumuz Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'in temsil ettiği tüm değerleri aslında kuran ve kuruluşundan bugüne kadar sahiplenen o mücadeleyi kesintisiz olarak sürdüren bir siyasi harekettir.

"Bu mirası taşımak her şeyden önce büyük onurdur ve gurur"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı için milleti organize ederken, orduyu kurarken aynı zamanda siyasi ayağını da kurmuştur Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmayı aklında tasarlayarak. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi Sivas Kongresi olarak kabul edilir. 4 Eylül Sivas Kongresi bizim birinci kongremizdir. Yani bu kadar iç içe geçmiş iki mücadelenin aslında İzmir'de böylesine bir çifte mutluluk duygusuyla, kıvanç duygusuyla, gururla kutlanması herhalde bizim için en büyük onurlardan birisi. Cumhuriyet'in neyi temsil ettiğini hatırlamak lazım. Hiçbir zaman unutmamak lazım. Hatta her nefesimizde bunu hatırlamak lazım. Cumhuriyet; tutsak edilmiş bir ülkenin bağımsız olması demek. Cumhuriyet; hak, hukuk, adalet demek. Cumhuriyet kadınların özgürlüğü, kadınların haklarının iadesi demek. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak demek Cumhuriyet halkın kayıtsız şartsız egemenliği demek. Kimseyi inancına göre, etnik kökenine göre ayırmadan herkese eşit davranmak devletin onlara eşit bakmasını sağlamak demek. Cumhuriyet, laiklik demek. Cumhuriyet çağdaşlık demek. Cumhuriyet gelecek demek. Sadece geçmiş değil, sadece bugün değil, aynı zamanda gelecek demek. Geleceğe Türkiye'yi en üst seviyelere taşımak. Çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak. Dünyanın en büyük, en güzel ülkelerinden, en refah içerisinde olan ülkelerinden biri yapmak demek. Bu ideal demek ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'i kurduğu günden bugüne kadar bunun mücadelesini veren siyasi hareket demek. Bu siyasi hareketin bir mensubu olmak, bu mirası taşımak her şeyden önce büyük onurdur ve gururdur. O nedenle 9 Eylül herhangi bir Cumhuriyet Halk Partilinin en büyük mutluluğu, en büyük onuru duyduğu günlerden biri olacaktır. Bu gayet doğaldır.

"Biz artık iktidar olmaya karar vermiş bir partiyiz"

Yeni yapılan tüzük kurultayından sonra o kurultayda bulunanlar eminim o salonda hissettiler. Ekranları başından izleyen yoldaşlarımızın da aynı duyguda olduğuna eminim. Biz artık iktidar olmaya karar vermiş bir partiyiz. İktidar olmaktan kimsenin alıkoyamayacağı bir partiyiz. Bunun için ne yapmamız gerektiğini artık birbirimize anlatıyoruz. Tek amacımız var; sadece çalışmak, çalışmak, çalışmak. Görevlerimizi yerine getirmek. En kısa zamanda inşallah ülkemizde her türlü adaletsizliği haksızlığı, ayrımcılığı yapanlara karşı hayal ettiğimiz o ülkeyi, o cumhuriyeti, o refah içerisinde yaşayan insanların ülkesini birlikte kurmak. Bunun için çalışmaya var mısınız? İzmir'de, Türkiye'de ne kadar Cumhuriyet Halk Partili varsa sürekli bununla yatıp kalkmalı, sürekli bununla aklını meşgul etmeli ve 'daha fazlasını nasıl yaparım' diye buna akıl yormalı. Birlik beraberlik diliyorum. Gün bugündür. Bugünden itibaren o genel seçimde zaferimizi hep beraber kutladığımız, daha sonra da bu ülkeye hak ettiği o adaleti, refahı, demokrasiyi, aydınlığı, eğitimi, sağlığı, her türlü hizmeti getirecek olan o günlere erişene kadar en ufacık bir ayrılık içerisinde olmayalım. Çatışma içerisinde olmayalım. Tek yürek olalım. Omuz omuza olalım. Hep beraber olalım. Hepimiz birimiz için olsun. Birimiz de hepimiz için olsun. 9 Eylül'ünüz kutlu olsun."