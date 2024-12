CHP'li Dinçer: "Yolsuzluk, Yoksulluğun Var Olduğu, Demokrasinin Olmadığı Bir Türkiye Haline Geldik"

Yerel

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, program kurultayı ön çalışması kapsamında geldiği Yozgat'ta, partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Dinçer, "Geçtiğimiz hafta tüm parti meclis üyelerimiz 130 milletvekilimizle birlikte 81 ilde vatandaşlarımızın nabzını yokladık. Bir dokunduk bin ah işittik. Vatandaşın derdi büyük. Ülkede yolsuzluğun, yoksulluğun var olduğu, demokrasinin olmadığı bir Türkiye haline geldik ne yazık ki. Vatandaş isyanda, geçinemiyor" dedi.

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi salonunda ilçe başkanları ve bazı üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı iki bölüm halinde gerçekleştirildi. İlk bölümde yapılan açılış konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Toplantının açılışında konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "80 il başkanı, bir saha çalışması yaptık, ikişerli. Zonguldak İl Başkanımla bize de Kıraç Mahallesi (İstanbul Esenyurt) düştü. Orada görevlendirildik, esnaf ziyareti yaptık. Girdiğimiz, ziyaret ettiğimiz kimse bizden, 'Ya siz kurultay mı yapıyorsunuz? İçinizde ne yapıyorsunuz? Programınız ne? Tüzüğünüz nedir' demedi. Bize sadece söyledikleri bir şey vardı; 'ne olur bir an önce seçim, bir an önce sandık'. Toplumun bizden beklentileri bu yönde. Dolayısıyla biz kendi içimizdeki çekişmeleri, kendi içimizdeki tartışmaları, aile içerisinde görüşürüz, tartışırız. Ama gün birbirimizi yeme, birbirimizle mücadele etme günü değil, gün ülkenin içinde bulunduğu, durumu göz önünde bulundurarak bir an önce ülkeyi, Türkiye'yi bu AKP tek adam zihniyetinden 'ben yaptım, oldu' zihniyetinden kurtarmaktır" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer de, kadının seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90'ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başladı. "Öncelikle bugün bu kürsüden size seslenebiliyorsam, Cumhuriyet'in kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem parti meclisi üyesi hem de Ankara Milletvekili olarak sizlere seslenebiliyorsam bunu borçlu olduğumuz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum" diyen Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bugünkü danışma kurulu toplantısı, önümüzde iktidara doğru yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni programında ne neler olması gerektiğini konuşacağımız, bizim konuşmamızdan çok sizlerin fikrini alacağımız bir toplantı olacak. Bugün parti içerisinde yapılan yanlışlıklar değil biz iktidarda bu ülkeye nasıl faydalı olabiliriz? Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabiliriz? Neler yapabilirizi konuşacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir parti, çünkü 101 yaşında. Bugün dünyada emsali belki bir iki tane olan partiden bir tanesi. Bu ülkede nice partiler geldi geçti gitti ama Cumhuriyet Halk Partisi 101 yıldır halen ulu bir çınar olarak ayakta. Neden biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi her zaman kendini yenileyen, ileriye doğru programlarıyla güncelleyen ve güncellediği için de ayakta durabilen bir parti. Gelişen teknoloji, dijital yaşam bunlara ayak uydurabilmek adına bugün en son seçimlerde bu ülkenin birinci partisi, ne zaman olur bilmiyoruz, bize göre yarın olsa hazırız. Ama yapılacak ilk seçimde de bu ülkenin iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir programının güncellenmesi gerekiyor. Bugün o yüzden buradayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi örgüt ve üye partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ve üyesinin görüşünü, bilgisini alarak 81 ilde bütün üyelerinin katılımıyla, STK'ların katılımıyla, sokakta halkın fikirlerini alarak bu ülkeyi daha nasıl iyi yönetirizin çalışmasını yapmak için bugün buradayız."

CHP Milletvekili Dinçer, vatandaşa bir dokunulduğunda bin ah işitildiğine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sokaklardayız, geçtiğimiz hafta 16- 17 Kasım'da tüm parti meclis üyelerimiz 130 milletvekilimizle birlikte 81 ilde vatandaşlarımızın nabzını yokladık. Bir dokunduk bin ah işittik. Vatandaşın derdi büyük. Ülkede yolsuzluğun, yoksulluğun var olduğu, demokrasinin olmadığı bir Türkiye haline geldik ne yazık ki. Adaletin olmadığı bir Türkiye haline geldik. Vatandaş isyanda, geçinemiyor. Emeklisi ayrı bir isyanda, işçisi ayrı bir isyanda, çiftçisi ayrı bir isyanda, ev kadını tenceresini kaynatamadığından, öğrencisi yol parası bulamadığından şikayetçi. Yani nereye dokunursanız dokunun dediğim gibi biz dokunuyoruz, ah işitiyoruz. O yüzden bizim yarın dediğim gibi olsa hemen hazır olduğumuz bu seçimin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama bu seçim olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına geldiğinizde neler yapacağız endişesine düşmememiz adına biz şimdiden iktidar programımızı hazırlıyoruz. Bu yüzden sizin destekleriniz, sizin kıymetli fikirleriniz çok önemli bizim için.

Genel merkezimizde bütün görüşler, 81 ilimizde, 976 ilçemizden gelen bütün görüşler toplanacak, STK'lardan gelen görüşler toplanılacak ve bunların sonunda bir program için bir kurultay tekrar gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki bu ülkede dert çok ama vardır bir çaresi, o da Cumhuriyet Halk Partisi. Hep birlikte çözeceğiz bu sorunları, hep birlikte bu ülkeyi aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Çocuklarımızın, geleceğimizin demokratik bir Türkiye ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti hep birlikte sahip çıkacağız."