CHP Maçka İlçe Başkanı Güven Aydın: "Halkın Büyük Çoğunluğu Yoksulluk Yaşarken İktidara Yakın Bir Azınlık Aşırı Ölçüde Zenginleşmektedir"

Yerel

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - CHP Maçka İlçe Başkanı Güven Aydın "Ülkemizin en acı gerçeği olan emeklilerimiz ve asgari ücretle çalışanlarımızın enflasyon karşısında eriyen maaşları yoksulluğu her geçen gün derinleşmektedir. Halkın büyük çoğunluğu derin yoksulluk yaşarken iktidara yakın bir avuç azınlık aşırı ölçüde zenginleşmektedir" dedi. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ise "Kötü yönetim anlayışı, sosyal belediyecilik anlayışından uzak, ranta dayalı, menfaatlere dayalı asla Maçka'yı önemsemeyen bir yönetim anlayışıyla bugün Maçka yönetilmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.

CHP Maçka İlçe Başkanı Güven Aydın, bugün ilçe binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve ilçe örgütü üyeleri katıldı. İlçe Başkanı Aydın, parti olarak daha fazla sorumluluk alarak iktidara yürümeleri gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"AKP iktidarının halka zorla dayattığı hukuk dışı yasaklarının dozu her geçen gün artmaktadır. Bunun son örneği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Trabzonumuzun evladı Sayın Ekrem İmamoğlu'na açılan hukuk dışı davadır. Bu hukuksuzluğun karşısında CHP Maçka İlçe Örgütü olarak Trabzonumuzun evladı İstanbul büyükşehir belediye başkanımızın yanında ve omuz omuzayız. Başkanımızın da dediği gibi tam yol ileri diyoruz ve şimdi de daha da ileri. Ülkemizin en acı gerçeği olan emeklilerimiz ve asgari ücretle çalışanlarımızın enflasyon karşısında eriyen maaşları ise yoksulluğu her geçen gün derinleşmektedir. Halkın büyük çoğunluğu derin yoksulluk yaşarken iktidara yakın bir avuç azınlık aşırı ölçüde zenginleşmektedir. İktidara gelirken 3 Y ( yasaklar-yoksulluk- yolsuzluk) ile savaşacağız diyenler bugün ise tam tersini halka dayatmaktadır. Bütün bu antidemokratik uygulamalar ve keyfi yönetiminin ortadan kaldırılması için halkın umudu CHP yerel yönetimlerden sonra artık merkezi yönetimde de iktidar olmak zorundadır. İşte bu yüzden bizler erken genel seçimle gelecek olan iktidar için daha fazla sorumluluk almak zorundayız. Bütün enerjimiz ile parti disiplininden uzaklaşmadan uzlaşma kültürünü geliştirecek iktidara yürümeliyiz.

"Gençlerimizin, sosyal aktivite yapabilecekleri alanları dahi Maçka'da yoktur"

AKP'li mevcut yerel yönetim kişisel menfaatlerini önceleyerek 3 dönemdir süre gelen kaotik yönetim anlayışından asla vazgeçmemektedir. Başta uzak mahallelerimiz olmak üzere halkla bağlarını koparmış ve neleri satabilirim anlayışı ile talanlarını sürdürmektedir. İlçemizin merkezinde yaz ayında yoğun bir şekilde hissedilen trafik ve park sorunları çözülememektedir. Belediyemize ait mevcut otoparkı dükkanlara çevirerek satışları devam etmektedir. Mahallelerimizde çöp sorunu devam etmekte ve çözüm üretmek içinde bir çaba ve çalışma yapılmamaktadır. Merkezde yol kenarlarında bulunan dubalardan bahsetmek dahi istemiyorum. Maçkamızda bulunan Sümela Manastırı bu yörenin bacasız fabrikasıdır. Yıllardır kapalı olan bu fabrika açılmış olsa da ekonomik yönden ziyaretler yabancı turistlere yönelik olup kendi halkını ikinci plana atmıştır. Turizm ilçesi olan Maçkamızın ve aynı zaman da Türkiye'de 3. sırada bulunan engelli hastanemizin olmasına rağmen halen daha ilçe genelinde bir engelli tuvaleti olmayışı da ayrıca utanç verici bir durumdur. Gençlerimizin, sosyal aktivite yapabilecekleri alanları dahi Maçka'da yoktur.

"Partimize zarar vermeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"

Mahallelerimiz de halkın desteği ile yapılan köy konakları, halk evleri, büyükşehir olmadan önce köy tüzel kişiliğine ait arsalar belediye bünyesine geçtikten sonra satılmaya başlanmıştır. Maçkamızın yeşil vadilerini amenajman planlarının dışında kesim yapılarak müteahhitlere peşkeş çekerek talan edilmiştir. Mulaka Vadisi'nde bulunan taş ocakları vadi için büyük büyük tehlike arz etmektedir. Vadide hiçbir yenilecek meyve, sebze halk tarafından tüketilememektedir. Mevcut iktidarı arkasına alan yerel yönetim bu vadiyi müteahhitlere peşkeş çekmiştir. Parti disiplininden uzaklaşmadan ve kişisel egoların esiri olmadan az bir farkla kaybettiğimiz Maçka Belediye Başkanlığı'nı önümüzdeki seçimlerde mutlaka kazanacağız ve halkımıza nefes aldıracağız. Parti disiplininden uzaklaşmış ve ülke genelinde büyük bir bölümünün kırmızıya boyanmasını çıkar ve menfaatleri ön plana çıkartarak partimize zarar vermeye çalışanlara bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonrada fırsat vermeyeceğiz."

"Maçka'da iktidar olmak zorundayız"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ise AKP iktidarının 22 yılda yaşattığı erozyonun Maçka'da da yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Maçka bizim için, Trabzon için çok önemli bir ilçe. Maçka'nın geçmişi, hafızası Cumhuriyet Halk Partisi için çok ayrı bir önemi var. Maçka gibi bir ilçeyi kırmızıya boyayamamış olmamamızdan dolayı bunun üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Arkadaşlar şunu da açık ve net söyleyeyim Maçka birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundadır. Maçka bir sonraki seçimlerde yerelde ve genelde Maçka'da iktidar olmak zorundayız. Bugün Maçka'nın geldiği noktada yönetim anlayışıyla AKP'nin 22 yılda Türkiye'nin bütün kesimlerine nasıl bir erozyon yaşanmışsa Maçka'da da Trabzon'da da aynı şeyler yapılmaktadır. Kötü yönetim anlayışı, belediyecilikten uzak, sosyal belediyecilik anlayışından uzak, ranta dayalı, menfaatlere dayalı asla Maçka'yı önemsemeyen bir yönetim anlayışıyla bugün Maçka yönetilmeye çalışılmaktadır."