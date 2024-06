CHP Parti Sözcüsü Yücel'den kırmızı çizgi vurgusu

Yerel

MANİSA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel partisinin Manisa İl Danışma Kurulunda yaptığı konuşmada, "Bizim 3 tane kırmızı çizgimiz var. Mustafa Kemal Atatürk, Anayasa'nın değiştirilemez ilk 4 maddesi ve bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunların dışında her görüşü dinleriz. Her görüşe saygılıyız. Her şeyi konuşabiliriz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Danışma Kurulu Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

"Her görüşe saygılıyız"

CHP İl Başkanı İlksen Özalper'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Bizim üç tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi, kurucumuz, kurtarıcımız, değişmez önderimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizim kırmızı çizgimiz. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Vatanımız ve cumhuriyetimizin, o anayasamızın ilk dört maddesinde sayılan kurucu niteliklerin değişmez maddeleri. ve üçüncüsü bağımsızlığımızın sembolü rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunların dışında her görüşü dinleriz. Her görüşe saygılıyız. Her şeyi konuşabiliriz. Demokrasi konuşmak demek tartışmak demek, uzlaşmak demek, ortak akıl üretmek demek. Biliyorsunuz, bir taraftan ülkenin normalleşmesi için birtakım adımlar atıyoruz. Bir taraftan da hem parlamentoda hem de sahada, sokakta en sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Ülke normalleşmeli" dedi.

"Erken seçim halk istediği zaman olacak"

"Bir erken seçim tartışması yürüyor gidiyor" diyerek konuşmasına devam eden Yücel konuşmasını şöyle tamamladı: "Ben hep şunu söylüyorum 3 ay önce bir seçimden çıktık. İnsanlar belediye başkanlarını seçtiler. İnsanlar belediye meclis üyelerini seçtiler. Yani yerel yöneticileri seçtiler. Şimdi o belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki bir sene sonra önümüzdeki sene bunu ciddi ciddi konuşacağız. Genel başkanımız bu konuda çok net ifadeler kullandı. Genel Başkanımız dün noktayı koydu. Bizim milletvekili sayımız erken seçim ülkeyi erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama iktidar ülkeyi bu şekilde yönetmeye devam ederse halkın sorunlarına gözünü, kulağını kapatmaya devam ederse, halkın sorunları, omuzlarındaki yük daha da artarsa işte o zaman bu iktidar erken seçim yapmak zorunda kalır. Halk erken seçim isterse buna kimse dayanamaz. Buna kimse direnemez. Erken seçim halk istediği zaman olacak. Biz istiyoruz ki hemen olsun. Önümüzdeki hafta olsun. Ama dediğim gibi orada parlamentodaki çoğunlukla alınması gereken bir karar var."

Yücel'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.