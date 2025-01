Defne'de Konteyner Yangını: Aile Mağdur Oldu

Yerel

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye mahallesinde elektrik kablolarından çıkan yangında üç konteyner yandı. Konteyneri yanan Özlem Daşkapan, elektrik saati taktıklarını, TEDAŞ'ın prosedüründen dolayı aktif hale gelmediğini ve kaçak elektrik kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu alanın temizlenip, tekrar burada bir konteyner verilmesini istiyoruz" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye mahallesinde depremde yıkılan evinin yerine konteynerde yaşayan Daşkapan ailesinin barınağı çıkan yangında küle döndü. Elektrik kabloları kaynıklı yangın kısa sürede çevreye sıçradı ve üç konteynerın kullanılamaz hale geldiği yangında şans eseri can kaybı olmadı.

Konteyneri yanan Daşkapan: "Ne ara oldu hiç anlamadım"

Konteyneri yanan Özlem Daşkapan dün gündüz 14.30 sularında küçük oğlunu okuldan aldıktan sonra eve girmeden dışarıdaki işlerini yapmak için konteynerin olduğu alandan ayrıldı. Konteynerden ayrıldıktan iki dakika sonra "evin yanıyor" haberi geldiğini söyleyen Özlem Daşkapan, "Ne ara oldu ne ara bitti anlamadım. Geri döndüğümde her tarafı alev almıştı her yer duman içindeydi. Evden çıkmadan her tarafı kontrol etmiştim, hiçbir prizde fiş bırakmıyordum. Çünkü burada aylardan beri elektrik sıkıntımız var. Kontrol edip çıkmama rağmen geri döndüğümde bu karşılaştığım manzara beni mahvetti" açıklamasında bulundu.

Özlem Daşkapan, sürekli elektrik kesintileri yaşadıklarını; buzdolabı, dondurucu gibi birçok eşyanın elektrik gidip gelmesinden dolayı yandığına dikkati çekti ve bu durumda sadece kendisi değil burada yaşayan tüm depremzedelerin mağdur olduğunu vurguladı.

"Biz kaçak elektrik kullanmak istemedik, saat taktırdık"

Kaçak elektrik kullanmak istemediğini belirten Özlem Daşkapan, "Burada evler yıkıldı. Burası arsa payı olarak geçiyor. Bu arsada hissedar olan herkesin imza atması gerekiyor. Biz zaten şu an kendi arazimiz üzerinde geçici bir barınma alanı yaptık. Elektriği de zaten geçici olarak istedik, diğer hissedar olanlar gelip ilgilenmeyip, imza atmayınca 'TEDAŞ bu şekilde elektrik veremem herkesin onayının olması gerekiyor' dedi. Diğer hissedarların buraya şu an ihtiyaçları yok. Kendi imkanlarımızla yaşam alanı yaptık bu anlattıklarımdan dolayı kaçak elektrik kullanmak zorunda kaldık" ifadesinde bulundu.

"Konteyner kente gitmek istemiyoruz"

Yangın çıkan alanın temizlenmesini isteyen ve yeni konteyner talebi olan Özlem Daşkapan, "Düzenimize geri dönmek istiyoruz. Nasıl olacaksa bilmiyorum. Temizleyip tekrar buraya konteyner kurulsun, sadece bir konteyner gelsin benim için yeter. Ben kendi mahallemde kalmak istiyorum. Çocuklarım da bunu istiyor özellikle zaten çocuklar için bunu istiyorum. Doğma büyüme buralıyız zaten buradan ayrılmak istemediler" dedi.