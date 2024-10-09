Depremde Yıkılan Binanın Yerine Yaptığı Eve Elektrik Aboneliği Alamayan Depremzede: "Biz Hangi Çağda Yaşıyoruz?" - Son Dakika
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Depremde Yıkılan Binanın Yerine Yaptığı Eve Elektrik Aboneliği Alamayan Depremzede: "Biz Hangi Çağda Yaşıyoruz?"

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde evleri 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan depremzede Sultan Soylu, yeni yaptıkları tek katlı ruhsatlı evine elektrik aboneliği almada sorun yaşadığını belirterek "Benim evimde elektrik yok. İki tane torun bakıyorum. Onlar ders çalışmakta çok zorlanıyorlar. Karanlıkta ders çalışamıyorlar. Oğlum lamba falan bulup getirmek zorunda kalıyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz" dedi.

09.10.2024 15:27  Güncelleme: 15:34
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde evleri 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan depremzede Sultan Soylu, yeni yaptıkları tek katlı ruhsatlı evine elektrik aboneliği almada sorun yaşadığını belirterek "Benim evimde elektrik yok. İki tane torun bakıyorum. Onlar ders çalışmakta çok zorlanıyorlar. Karanlıkta ders çalışamıyorlar. Oğlum lamba falan bulup getirmek zorunda kalıyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 3 katlı binaları yıkılan Sultan Soylu (63), 2023 yılında belediyeden ruhsat alarak aynı arsaya tek katlı bir ev yaptı. Su aboneliğini de alan Soylu, elektrik aboneliği için tüm evrakları hazırladı ancak Enerjisa tapulu arsada 'elbirliği mülkiyet' olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.

"Ruhsatlı eve abonelik vermiyorlar"

Depremzede Mustafa Soylu şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş 6 Şubat depreminde üç tatlı evimiz yıkıldı. Elektrik aboneliğimiz de bununla beraber iptal edildi. Ben 2021 yılında bir ev temeli atmıştım. Bu ev temelini 2023 yılında ruhsatını belediyeden alarak, resmi kurumdan alarak, herhangi bir abonelik, herhangi bir şey söz konusu sıkıntı olmadığından dolayı, belediyemiz bize bu yetkiyi verdi. Biz bununla birlikte evimizin gerekli belgelerini alarak, DASK'ını ve diğer işlemlerini yaptırarak Enerjisa'ya başvuru yaptık. Enerjisa bize tapumuz da elbirliği olduğunu ve bundan dolayı aboneliğin sadece tapudaki mirasçıların hepsinin imzası olması gerektiğini söyleyerek bizim aboneliğimizi kabul etmediler, reddettiler.

"Enerji ve Tabii kaynakları Bakanına söyledim"

Yaklaşık 1 yıl kadar mağduruz. Bir yıldır annem kendisi kronik rahatsızlığı var, şeker hastalığı var. Evimizde burada şu an elektriğimiz yok. Geçen haftalarda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bey Osmaniye'ye geldiklerinde bu konuyu bizzat yüz yüze söyledim. Mağdur olduğumuzu ve bununla ilgili binlerce kişinin yine aynı mağduriyeti yaşadığını söyledim. Kendisi de bu konuyla ilgileneceğini bana en kısa sürede dönüş yapılacağını söyledi. Yalnız şu an herhangi bir dönüş yapılmadı. Dönüş yapılmadığı gibi üstüne üstelik bir de saatimiz tamamen kablolar söküldü, tamamen saat söküldü. Hiçbir şey şu an yok elektrik söz konusu değil.

"El fenerleri ile ders çalışıyorlar"

Kirada oturuyorum mecburen annemin bütün bozulacak eşyaları hatta, iki benim çocuklarım var onlarla beraber, onlar da okul okuyorlar annemle beraber kalıyorlardı ve bunlar da aynı mağduriyeti şu an yaşıyorlar. Elektriksiz bir şekilde akşamları derslerini kendi imkanlarımızla ışıklarla ve el fenerleri ile ders çalışıyorlar. Enerjisa'nın neden bize böyle problem olarak çıkartmasını anlamış değilim çünkü biz herhangi bir resmi kurumdan yazı almadan işlem yapmadık. Evimizi başlatmadık. Biz buna göre hareket ettik. Bizim şu anki en büyük mağduriyetimiz de zaten budur."

"Biz hangi çağda yaşıyoruz?"

Sultan Soylu ise "Ben şeker hastası bir bayanım. Benim evimde elektrik yok. İki tane çocuğa (torun) bakıyorum. Onlar ders çalışmakta çok zorlanıyorlar. Karanlıkta ders çalışamıyorlar. Oğlum lamba falan bulup getirmek zorunda kalıyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Ne olursunuz bize yardım edin. Elektriksiz olmuyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Depremde Yıkılan Binanın Yerine Yaptığı Eve Elektrik Aboneliği Alamayan Depremzede: 'Biz Hangi Çağda Yaşıyoruz?' - Son Dakika

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