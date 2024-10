Depremzedeler Yıkıma Tepki Gösterdi

Yerel

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler, bölgenin rezerv alanı olmamasına rağmen evlerinin yıkılmak istendiğini belirterek tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Devrim Köylü, "Depremden sonra her şeyimiz gitti. Bir tek bu ev kaldı, sapasağlam. 5 ay önce eşimi kaybettim. Daha onun acısını atlatamadım şimdi evimden çıkarılmak isteniyorum. Her gün bugün yıkım ekibi gelecek mi, elektriğimizi kesecekler mi diye korkarak uyanıyoruz" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi, rezerv ve riskli alanda değil. İki ay önce mahalleye yıkım ekibi gelerek 70 evi yıkmak istedi. Mahallelini tepkisi üzerine yıkım olmadı. Bu süreçte mahalleliye "Yıkım olmayacak, gönül rahatlığı" ile evinizde oturun" denildi. Fakat bir hafta önce yine yıkım ekibi geldi ve dört iş günü içinde mahallelinin evini boşaltmasını istedi. Evler yıkılırsa yaklaşık 10 bin kişi bu durumdan etkilenecek.

"Kimin malını kimden alıyorlar bilmiyoruz"

Sağlam evi yıkılmak istenen Mehmet Hatay, "Bundan iki ay önce üç kişi geldi, 'Biz bu binaları yıkmaya geliyoruz, size bir hafta on gün müsaade. Evlerden çıkın' dediler. Bu binaları şirketler satın alıyormuş ve gelip yıkıyorlar. Şirket yetkilisi bana 'Ben bu binaları satın aldım, sen satın aldığın malı terk eder misin? Ben satın aldığım malı teslim etmem' dedi. Kimin malını kimden alıyorlar bilmiyoruz" diye konuştu.

Depremden sonra evine orta hasar verildiğini, onarımını yaparak depremin ikinci ayından itibaren evinde ikamet ettiğini söyleyen Hatay, "Burası köy, kırsal mahalle olduğu için buradaki binaların yüzde 99'unda ruhsat yok. Ruhsat verilmediği için benim binam orta hasardan, ağır hasarlıya döndü. Depremde dört yeğenimi, kız kardeşimi, 6 evimi kaybettim. Tek kalan evim bu. Devlet şu an oturmuş olduğum binayı üç gün içinde boşaltmamı istiyor. Yetkililer bana bir çözüm göstersinler. Bir yardım, destek almadım. Bize kalacak yer verin ondan sonra gelin yıkın. Konut verecekseniz, istemiyoruz. Biz kendi konutumuzda kalmak istiyoruz" dedi.

"Eşimin acısını unutamadım, evimi kaybetme korkusu yaşıyorum"

Üzümdalı Mahallesi sakinlerinden Devrim Köylü de şu an içinde ikamet ettiği evinin yıkılmak istendiğini, başka gidecek yeri olmadığını söyledi. Köylü, "Depremden sonra her şeyimiz gitti. Bir tek bu ev kaldı, sapasağlam. 5 ay önce eşimi kaybettim. Daha onun acısını atlatamadım şimdi evimden çıkarılmak isteniyorum. Her gün bugün yıkım ekibi gelecek mi, elektriğimizi kesecekler mi diye korkarak uyanıyoruz. Elektriğimizi kesmek istediler, izin vermedik. Eve güçlendirme yapılacaksa onu da yaparım. Devletten bir talebim de yok. Ben kendi bütçemle yaparım, yeter ki evimize karışmasınlar. Hukuki süreç de var. Mahkemeye verdim. Ne olursa olsun evimden çıkmayacağım" dedi.

"Evrağı verseydim rızam dışı evim rezerv alana girecekti"

Devrim Köylü, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Caddesi'nde yıkılan evi için 7bin 500 TL kira yardımı için başvuru yaptı. Köylü'den kira yardımı için tapu senedi, hesap numarası istendi. İçine bir kuşku düşse de belgeleri teslim eden Köylü, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Kira yardımı için neden benden bu belgeleri istiyorlar diye kuşkuya düştüm. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden eve geldim ama huzursuzum. 6306 Sayılı Kanunu da bilmiyorum. Kanunu araştırdım, tanıdığım bir avukata sordum. Bana 'abla pazartesi hemen git evrakları al' dedi. Meğer bu işlem evimin rezerv alan girmesi için onay belgeleriymiş. Pazartesi sabahtan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gittim ve evrakımı işleme konulmadan aldım. Bu evrakı verseydim rızam olmadan evim rezerv alana girecekti."

"Orta ve alt gelirliler şehrin dışına itilecek"

Eski HatayBaro Başkanı Cihat Açıkalın, Üzümdalı ve çevresindeki mahallelere orta gelir seviyesinde Toplu Konut (TOKİ) yapılacağını; aldığı duyuma göre sadece Üzümdalı değil, Narlıca, Şirince gibi hisseli tapulu olanlar ya da tapusuz mahallelerde de yıkım olacağını söyledi.

Şehrin göbeği gibi Atatürk Caddesi'ne iyi, kaliteli toplu konut yapıldığını, buradaki konutların 10-15 bin civarı olacağını, burada hakkı olanın da almaya gücü yetmeyeceğini belirten Açıkalın, "Gücü yetmeyenler için Üzümdalı, Narlıca gibi mahallelere TOKİ yapılacak, hak sahiplerine buralardan evler verilecek. Orta ve alt gelirli kısmı şehrin dışına itecekler. Evi yıkılana da nerede kalacağı söylenmiyor. Tapulu, tapusuz ya da hisseli tapusu olanların dava açma ve zilliyet hakkı üzerinden dava açarak, hak sahipliği talep etme hakkı var" şeklinde konuştu.