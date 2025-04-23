Dirençli Kentler Zirvesi'nde başkanlar uyardı dakikalar sonra deprem oldu - Son Dakika
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Dirençli Kentler Zirvesi'nde başkanlar uyardı dakikalar sonra deprem oldu

Dirençli Kentler Zirvesi\'nde başkanlar uyardı dakikalar sonra deprem oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurguladığı Bursa Business School'da 'Uludağ Dirençli Kentler Zirvesi'ne imza attı.

23.04.2025 14:49  Güncelleme: 14:52
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurguladığı Bursa Business School'da 'Uludağ Dirençli Kentler Zirvesi'ne imza attı. Bu sene "Şimdi Dönüşüm: Dirençli Şehirler, Yenilikçi Yarınlar" mottosuyla kurgulanan zirve, farklı oturumlarda sektörün geleceğini çeşitli perspektifleriyle detaylı bir şekilde ele aldı. Deprem ve depreme karşı dirençli kentlerin inşa edilmesi konularının konuşulduğu zirvede uyarıların hemen ardından Marmara açıklarında 6.2'lik depremin meydana gelmesi konunun ne kadar önem arzettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dirençli Kentler Zirvesi, kentleşme, sanayi, finans ve kentsel dönüşüm başlıklarında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Business School ev sahipliğinde 'Dirençli Kentler Zirvesi' programı gerçekleşti. Sektörün uzmanları, akademisyenler ve kamu temsilcilerinin bir araya geldiği ve dirençli şehirler, yenilikçi yarınlar sloganı ile gerçekleşen Dirençli Kentler Zirvesi, kentleşme, sanayi, finans ve kentsel dönüşüm başlıklarında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Zirvenin açılış töreni, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akça, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, BTSO Yönetim Kurulu, meclis ve komite üyeleri ile üniversite, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Başkan Burkay, Cumhuriyet tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Kirazlıyayla Sanatoryumu'nun BTSO tarafından restore edilerek Bursa Business School markasıyla Türkiye'nin dönüşüm sürecine büyük katkı sağladığını ve burada birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

"Dirençli kent bir numaralı hedefimiz"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şehirleşmenin nüfus artışından öte, köklü bir medeniyetin inşası anlamına geldiğini belirtti. Bursa'nın tarihin her döneminde ticaretin ve üretimin merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, kentin 1960'lı yıllarda Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesine ev sahipliği yaparak planlı kalkınmanın da öncülüğünü üstlendiğini ifade etti. Burkay, "Kentimizin ikinci planlı OSB'si bundan tam 60 yıl sonra TEKNOSAB olarak hayata geçti. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bursa, 17 tane OSB'si olan bir kent. Diğer OSB'lerin tamamı belde belediyeleriyle o günkü ihtiyaçların karşılanması adına hayata geçirildi. Bugün dirençli ve yaşanabilir kentler bizim bir numaralı hedefimiz." şeklinde konuştu.

"Bursa deprem riskiyle karşı karşıya"

Kalkınmanın yalnızca ekonomik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Burkay, "Bunun yanına mutlaka gelişmişliği koymamız lazım. Bu ancak planlama ile olur. Planlamayı yapamadığınız hiçbir süreci yönetemezsiniz. Bu da ancak bir kentin anayasası olan 1/100 bin ölçekli plan ile yapılabilir." dedi. 2015 yılından bu yana her platformda Bursa'nın mekansal planlama ihtiyacını dile getirdiğini hatırlatan İbrahim Burkay, "Üstelik Bursa, birinci derece deprem kuşağında yer alan ve tarih boyunca yıkıcı afetlere maruz kalmış bir şehir olarak, her an bu gerçekle yüzleşmeye devam ediyor." dedi. Kent içinde sıkışıp kalan 8 bin 500'den fazla imalatçı firmanın bulunduğuna işaret eden İbrahim Burkay, şöyle devam etti: "Bu tablo, üretim gücümüzle beraber kent sağlığı, yaşam kalitesi ve dirençli şehir vizyonu açısından da risk teşkil ediyor. Kentin anayasası niteliğindeki mekansal planlama süreci büyük önem taşıyor. Bu plan, yalnızca yolların ya da arsaların değil; üretimin, ticaretin, lojistiğin ve yaşam alanlarının birlikte düşünüldüğü, entegre bir gelecek senaryosu ile birlikte düşünüldüğünde anlam kazanacaktır. Geçmişteki bu hatalardan ders çıkararak, geleceğimizi daha bilinçli ve planlı bir şekilde inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Zirveler toplumsal farkındalık oluşmasına öncülük ediyor"

Bursa'nın Türkiye'de her alanda ilk 5'te yer aldığını söyleyen Başkan Burkay, "Fakat Bursa, sahip olduklarının farkında değil. Bizim görevimiz aslında bu sahip olduklarımızı güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak vizyonu ve planı ortaya koymamız. Ortak akıl çok kıymetli. Bir şeyi düzeltmek için bazen üst akla da ihtiyaç var. Bursa'nın yaşanabilir kent olması kimliğine kavuşması için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa biz iş dünyası olarak bunu ödemeye hazırız. Burada bütün paydaşların bu anlayışla sürece yaklaşması lazım. O yüzden bu buluşmalar farkındalık oluşması için çok büyük ihtiyaç. Bu etkinlikleri politika yapıcıların eyleme geçirmesi lazım. Aksiyon almak bizim bir numaralı hedefimiz olmalı." dedi.

"Değişimi okuyamazsak 100 yıl kaybederiz"

Dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığı mesajını veren Başkan Burkay, 19. yüzyılın sanayi devrimin ürettiği aktörlerin birçoğu dünya sahnesinden siliniyor. Bu değişimi iyi okumak lazım. Bunu en iyi okuyacak şehirlerin başında Bursa geliyor. Çünkü Bursa tarih boyunca bulunduğu çağın gerekliliklerini en iyi hayata geçiren getiren şehirlerin başında geldi. Bu toplantıda özellikle o vizyonu oluşturmamızda ciddi anlamda bilgi kaynak sağlayacak çok sayıda konuşmacımız var. Zirvemizdeki bu çıktılar Bursa'ya büyük değer katacak." dedi. Başkan Burkay, KFA Fuarcılık tarafından organize edilen inşaat ve yapı sektörünün en prestijli buluşması Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı'nın 24 Nisan'da kapılarını açacağını belirterek, tüm sektörün bu fuara gereken önem vermesi gerektiğini söyledi.

"Bursa itibarlı bir şehir"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akça, zirvenin dönüşümün herkes tarafından gündemde tutulması adına büyük önem taşıdığını söyledi. Dirençli şehir kavramının geleceğe umutla bakılmasını sağlayan bir çerçeve sunduğunu kaydeden Akça, "Dirençli şehirler sadece şoklar ve streslere karşı dayanıklı kalmayıp aynı zamanda bu tip olayların sonucunda hızlı toplanabilen şehirler manasına da geliyor. Bundan sonra yeni 6 Şubat'lar yaşamamak için elimizden gelen gayreti yerel yönetim ve sektör temsilcileriyle göstermeye çalışacağız. Bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen başta BTSO olmak üzere katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, dirençli kentlerin Bursa'nın geleceği ilgilendirdiğini ifade etti. Dönüşüm konusunun Türkiye ve Bursa için önemli olduğuna işaret eden Atmaca, kentsel dönüşümden önce tasarım konusuna odaklanılması gerektiğini söyledi. Atmaca, zirvenin yaşanılabilir kentlerin inşasına katkı sunacağını da sözlerine ekledi.

"Tüm tecrübemizle destek vermeye hazırız"

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, Bursa'nın sahip olduğu vizyon ve hedefleriyle Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyeli en yüksek şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi. Bursa vizyonuna yakışır, dirençli bir kent kimliğini ortak akılla yeniden inşa etmenin önemine işaret eden Ali Tuğcu, "Şehrimizin yakın gelecekte sorunlarından arınmış, daha yaşanabilir bir kent olması için ortak akıl ve bilimsel planlama vazgeçilmez bir gerekliliktir. Şehir merkezinde sıkışıp kalan ve kentimizin üzerindeki yükü artıran sanayi tesislerinin planlı bölgelere taşınması, Bursa'nın çok daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemesine önemli bir imkan sunacaktır. Bursa'nın dirençli kent olma özelliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar ve özellikle 1/100 binlik yeni çevre düzeni planı, geleceğe yönelik önemli bir vizyon sunmaktadır. Bizler, İnşaat Konseyi olarak akademik odalarımızın değerli bilgi birikimi ile reel sektörümüzün dinamizmini ve tecrübesini ortak bir paydada buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönüşümün tüm detayları ele alındı

Açılış konuşmalarının Başkan Burkay ve Konsey Başkanı Ali Tuğcu, zirvenin düzenlenmesinde destek olan ana sponsoru Atış Yapı, gümüş sponsoru Sinta firmasına hediyelerini takdim etti. Ardından zirve, "Kentsel Dönüşümün Ekonomisi: GYF & GYO Finansman Modelleri" oturumu ile devam etti. Zirvede "Mimari Sunum ve Yapay Zeka", "Yapısal Dönüşüm", "Sosyal Dönüşüm" ve "Sürdürülebilir Dönüşüm" oturumları gerçekleştirildi. Panellerde sektörün uzmanları bilgi, tecrübe ve iyi örnek paylaşımlarını katılımcılarla paylaştı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dirençli Kentler Zirvesi'nde başkanlar uyardı dakikalar sonra deprem oldu - Son Dakika

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