Esenyurt Belediye Başkanı Özer Basın Emekçileriyle Buluştu

Yerel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bölgedeki basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin önemine değinerek, basınla ortak çalışmanın gerekliliğine vurgu yapan Başkan Özer, "Demokrasinin işleyebilmesi için gece gündüz demeden halkın bilgi alma hakkını karşılayan basın emekçilerine gereken saygıyı ve ilgiyi göstereceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul 3. bölgede görev yapan yerel basın mensupları ile kahvaltı programında buluştu.Başkan Özer, gazetecilerin yönelttiği soruları da yanıtladı. Özer, ayrıca basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü de kutladı.

"BİZ, SÖZÜMÜZÜ HİZMET YOLUYLA SÖYLEYECEĞİZ"

Yeni dönemde basınla ilişkilerini sıkı tutacağını ve sık sık bir araya geleceğini söyleyen Başkan Özer, işini doğru yapan herkese kapısının açık olduğunu da belirtti. Başkan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli basın mensupları yerel ve ulusal basını önemsediğim için ilk toplantımı sizinle yapıyorum. Çünkü basın, bir toplumun bilgi alma hakkı açısından en kutsal görevi yapan birimdir. Hatta demokratik ülkelerde basın dördüncü kuvvet olarak kabul edilir. Bana göre de basın, dördüncü kuvvet olarak kabul edilmelidir. Ulusal basın gibi yerel basın da son derece mnelidir. Çünkü birlikte çalışacağımız öncelikli basın, Esenyurt basınıdır, sonra İstanbul ve Türkiye basını gelir. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde sizinle fikir alışverişi ve bir aylık süreyle ilgili olarak da bir paylaşım yapmak istedim. Bu bir aylık süreçte her gün seçim sürecindeki tempoyla çalıştım. Tabii ki halkımız sözünü söyleyerek teveccühünü bizden yana kullandı. Şimdi söz sırası bizde. Bizim üslubumuz, iş yapma biçimimiz yeni olacak. Biz sözümüzü hizmet yoluyla söyleyeceğiz. Bu şevkle, bu heyecanla ve bu ruhla doluyuz."

YAKINAN DEĞİL İŞ YAPAN BELEDİYE BAŞKANI

Sorunları olan bir belediye devraldığını belirten Başkan Özer, yakınan bir belediye başkanı olmayacağını belirterek, şunları ekledi:

"Halkımızın bunları bilmesi gerekiyor. Bu belediye kimsenin babasının malı değil, halkın malıdır. Belediye başkanı da halkın parasıyla halka hizmet eden insandır. O nedenle şeffaf, dürüst, katılımcı ve vesayetten uzak bir anlayışın hayata geçirilmesi lazım. Bazı tasarruflarda bulunduğumda, kimi arkadaşlar; 'Senden önceki de CHP belediyesiydi.' diyor. Ben de onları şu şekilde cevapladım, 'Eğer bir kişi kişisel olarak yanlış yapıyorsa bu partiyi bağlamaz. O partinin mensubu da olsa yanlış yanlıştır. O yanlışın teşhiri gerekiyorsa ben yaparım.' Bununla ilgili Sayın Genel Başkan'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bilgi verdim; kimin tarafından yapılırsa yapılsın yapılan yanlışların üzerine gideceğimizi söyledim. Personele de kimsenin ekmeğiyle oynamayacağımı sözünü verdim. Hala da o sözümün arkasındayım."

"ÇALIŞAN İNSANI BAŞIMA TAÇ EDECEĞİM"

Esenyurt halkına beklediği hizmeti kısa sürede sunacağını vurgulayan Başkan Özer, "Memurlarımla, işçilerimle birlikte çalışacağım. Çalışan insanı da başıma taç edeceğim. Bunun için de liyakat ve ehliyet, uyum içinde çalışma, halka saygılı olma, disiplinli bir biçimde çalışma ve iş üretme benim hiçbir koşulda vazgeçmediğim ilkelerimdir. Belediyemizin içinde bu şekilde çalışan çok sayıda arkadaşımız var. İnşallah onlarla beraber Esenyurt halkının beklediği hizmetleri en kısa sürede kendilerine sunacağım" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BU HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAMAZ"

Adaylık sürecinde Esenyurt'ta çok büyük bir temizlik sorunuyla karşılaştığını belirten Özer, sorunun çözümü için o süreçte ilgililerle iletişime geçtiğini ve sorunun giderilmesini talep ettiğini söyledi. Özer, "Göreve geldikten sonra ilgilileri çağırdım. Çalışanlar ile yapılan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmemiş. Kendilerine kenti düzgün temizlemedikleri takdirde sözleşmelerini iptal edeceğimi söyledim. Bir kaç araç getirdiler. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızı görevlendirdim. Şimdi temizlikle ilgili belli bir noktaya gelindi ama yeterli değil. Çünkü en önemsediğim konulardan bir tanesi halkın sağlığı. Kimse bu halkın sağlığıyla oynayamaz. Belediyenin de en temel görevlerinden birisi budur. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"YARIM KALAN PROJELER KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Yarım kalan projelerin en kısa sürede tamamlanması için talimat verdiğini ifade eden Özer, "Öncelikli olarak üzerinde durduğum iki konu var. Esenyurt'un barış ve kardeşlik şehri olması. Bununla ilgili adımlar atacağım. Bir de kentimizde çok fazla yoksul insanımız var. Bu sorunu çözmek için sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Bir an önce yarım kalan aşevi projesini hayata geçirerek hem kent lokantası gibi çalışmaları devreye sokacağız hem de halkımıza sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceğiz. Başka yarım kalan projelerimiz de var. Bu projeleri bitirmek için bir irade ortaya koyarak Esenyurt halkının hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"KENTİN OLANAKLARINI DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Sadece belediyenin olanaklarını değil kentin olanaklarını da halka hizmet noktasında kullanacaklarına dikkat çeken Başkan Özer, şunları söyledi:

"İş insanlarıyla görüşmeler yaparak belediyeyle iş birliği içerisinde olmalarını istedim. Onlardan kreş talebinde bulundum. Onlar bugüne kadar kimsenin böyle bir şey istemediğini, hatta başkanla irtibat kuramadıklarını söyleyerek seve seve kreş yapacaklarını belirttiler. Bu işleri yapacak insanların var olması da beni ayrıca memnun etti."

"İBB İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

Esenyurtluların hizmet noktasında hak ettikleri değeri alabilmeleri için İBB ile ortak çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Başkan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı ile Esenyurt Belediye Başkanı arasında bugüne kadar iyi bir diyalog kurulamamış. Ama biz bu diyaloğu en verimli şekilde kuracağız. Bu doğrultuda İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile üç tane toplantı yaptık. Büyükşehirden bir takım katkılar alacağız. Kentimizin yeşile ihtiyacı var. Özellikle parklar konusunda burada ortaklaşa çalışmalar yürüteceğiz. Hem Esenyurt halkı bir parka kavuşmuş olacak hem de biz hizmete kavuşmuş olacağız. Ayrıca Esenyurt'ta metro hattı projesi var. Bu projenin de hızlandırılması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek büyükşehirle uyumlu çalışacağız. Sayın İmamoğlu da Esenyurt'a önem veriyor. Bundan dolayı da huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum."

"100 GÜNDE ACİL SORUNLARIMIZI ÇÖZECEĞİZ"

İlk 100 gün içerisinde acilen çözülmesi gereken sorunları çözeceklerini belirten Başkan Özer, "Fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler benim asla tolerans göstermeyeceğim birimler. Bu birimlerle yoğun çalışmalarımız olacak. Şu anda yasaklı olan imar bölgelerimiz var. Onları açmaya çalışacağız. Konut mağdurları var. Onlarla komisyonlar kurarak toplantılar ve ardından çalışmalar yapacağız. Halkımız bize bir sorumluluk verdi, olanaklarımız çerçevesi içerisinde bu sorumluluk bilinciyle çalışacağız. Sizlerle beraber el birliği ve gönül birliğiyle birbirimize katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"ADİL, KAPSAYICI VE ULAŞILABİLİR BİR YÖNETİM ANLAYIŞI TESİS EDECEĞİZ"

Uygulayacağı yönetim anlayışından da bahseden Başkan Özer, "Bizim niyetimiz halisane. Biz adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir yerel yönetim anlayışı tesis edeceğiz. Demokratik, katılımcı, vesayetten uzak, şeffaf bir belediyecilik uygulayacağız. Kardeşlik ve barışın tesis edildiği, daha güvenilir, daha huzurlu bir Esenyurt idealimiz var. Bunun için bütün mülki amirleri dolaştım, kamu kurumlarıyla da görüşüyorum. Onlarla da uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalara önem verdiğinin altını çizen Ahmet Özer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Uyuşturucuyla ilgili problemimiz var. Biz bu sorunun rehabilitasyonla ilgili kısmını hemen devreye sokacağız. Emniyet Müdürümüzle de görüştüm, o da önleyici tedbirleri alacak. Ama yeterli bulmayarak Kaymakam Bey'le de görüştüm, birlikte farkındalık yaratacak çalışmalar yapacağız, konferanslar düzenleyeceğiz, liselere, ortaokullara gideceğiz, velilerimizle görüşmeler yapacağız. Ayrıca toplumsal farkındalık yaratmak için ünlüleri kentimizde ağırlayacağız."