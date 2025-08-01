Fil Hastalığıyla Mücadele Eden Seyfettin Taşcı'nın Çağrısı

Sultangazi'de yaşayan 49 yaşındaki Seyfettin Taşcı'nın hayatı 15 yıl önce fil hastalığı (lenfödem) teşhisinin konulmasının ardından değişti. Her geçen gün kilo alan Taşçı, son dönemlerde yürüyemez hale geldi.

Sultangazi'de yaşayan 49 yaşındaki Seyfettin Taşcı, 15 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede kendisine fil hastalığı teşhisi konuldu ve o günden sonra hayatı değişti. Her geçen gün kilo alan Seyfettin Taşcı son dönemlerde ise yürüyemez hale geldi. Temel ihtiyaçlarını gideremeyen Taşçı, birçok hastaneye başvurmasına rağmen hastalığına çare bulunamadı. Hastalığının ilerlemesiyle birlikte kısmen yatağa bağımlı olan Taşcı, içinde bulunduğu zorlu durum karşısında çaresiz kaldı.

"Artık ihtiyaçlarımı karşılayamayacak durumdayım"

15 senedir fil hastalığıyla mücadele ettiğini ifade eden Seyfettin Taşcı, "Herhangi bir sonuç alamadım. Hastaneye gidiyorum, oraya buraya gidiyorum herhangi bir tedavisi yok dediler bana. Artık ihtiyaçlarımı karşılayamayacak durumdayım. Zor günler geçiriyorum ve bütün yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"Eşim bir rahat ayakkabı giysin"

Eşinin ayakkabı giyebilmesini ve dışarıda birlikte yürüyebilmek istediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Vasfiye Taşcı, "Eşimin durumu ortada gittikçe ağırlaşıyor ve tedavisini olmasını istiyorum ben de artık. Her eş gibi ben de onunla gezmek istiyorum, dışarıya çıkmak istiyorum. 15 yıldır böyle ve gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. İhtiyacını göremiyor, tek başına dışarı çıkamıyor, lavaboya gidemiyor. Gitmediğimiz hastane kalmadı ve bunun tedavisi yok dediler bize. Ama internetten bakıyoruz, tedavi olan var görüyoruz. Televizyonda, internette var böyle bir şey. ve bizim durumumuz olmadığı için yapamadık. Bazen oluyor ki eşim rahatsız olduğu zaman iki ayda bir, üç ayda bir titremesi oluyor, ateşlenmesi oluyor, yürümekte bile zorlanıyor. Hani destek almadan, lavaboya, oraya, buraya ben götürürüm. Kendi başına yürüyemiyor. Ben buna bir çare istiyorum. Herkes gibi ben de istiyorum eşim ile dışarıda gezeyim, dolaşayım. Yani çok sıkıntılar var. Yetkililerden yardım istiyorum. Ne olur eşimi tedavi yaptırın. Tek istediğim bu. Eşim bir rahat ayakkabı giysin. ve 15 yıldır böyle bu haldedir yani" dedi. - İSTANBUL