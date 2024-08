Fındık Üreticilerini Ziyaret Eden CHP Samsun İl Örgütü, Giresun'daki "Fındık Mitingi" İçin Çağrıda Bulundu

Yerel

(SAMSUN)- CHP'nin yarın Giresun'da yapacağı fındık mitingi öncesinde CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve partililer, Çarşamba Ziraat Odası, Çarşamba Ticaret Borsası ve Kurtahmetli köyündeki fındık üreticilerini ziyaret etti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Fındığı biz ham madde olarak üretiyoruz. Türevleri olarak da alıyoruz. Dolayısıyla fındığı aynı zamanda tüketen de bir ulusuz. O nedenle fındıktaki payımızı daha çok artırmaya dönük, sanayicimizi daha çok desteklemeye dönük, özellikle üreticimizi daha çok kuvvetlendirmeye, tekrar toprağa döndürmeye dönük bir miting yapılacak" dedi.

Giresun'da CHP tarafından yarın yapılacak fındık mitingi öncesinde CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve partililer Çarşamba Ziraat Odası, Çarşamba Ticaret Borsası ve Kurtahmetli köyündeki fındık üreticilerini ziyaret etti. Samsun Milletvekili Murat Çan, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Fındık bizim ata ürünümüz. Hepimizin burada bulunan herkesin çocukluğundan itibaren sünnet düğününden başlayarak okul harçlığına, kendi düğününe; ev alması, araba alması, hayatın her aşamasına dokunan üründür. Dolayısıyla fındığın en çok üretildiği yerde Çarşamba'da, Terme'de, Samsun'da, Bafra'da da var ama kısmen daha az. Yaklaşık bir milyar dolarlık fındık işleme kapasitesi olan bir coğrafya burası. Size ziyaretimizin ana amacı 2 Ağustos'ta Giresun'da Atatürk alanında saat 14.00'te fındık mitingi var. Fındığı biz ham madde olarak üretiyoruz. Türevleri olarak da alıyoruz. Dolayısıyla fındığı aynı zamanda tüketen de bir ulusuz, Türkiye olarak. O nedenle fındıktaki payımızı daha çok artırmaya dönük, sanayicimizi daha çok desteklemeye dönük, özellikle üreticimizi daha çok kuvvetlendirmeye, tekrar toprağa döndürmeye dönük bir miting yapılacak.

"Üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklanması gerekiyor"

Bir an önce fındık üreticisini, esnafı, sanayiciyi rahatlatacak, memnun edecek bir fiyat açıklanması gerekiyor. Fındığın son 15 yılda fiyatını belirleyen ana unsur artık yabancı sermaye oldu. Bu piyasada konmuş olarak her bahçeye girmeye başladı. Üreticinin aklını çeliyor, esnafın önünde engel oluyor, sanayiciye yol gösteriyor, had bildirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu coğrafyada nüfus tutmaya çalışacaksak, bu coğrafyanın geleceğe destek olmasına vesile olacaksak, fındığa da diğer tarım ürünlerine de sahip çıkmalıyız. Fındık toplamda Türkiye ihracatının yüzde birini sağladığımız bir ürün ama bu yüzde 5'e, 6'ya, 10'a kadar çıkabilecek endüstriye elverişli talih ürünleri açısından da çok önemli bir katma değeri olan ürün. Fındık, tarım ürünleri içerisinde ekstradan ayrı bir başlık altında incelenmeli. 8 milyon, 10 milyon civarında nüfusu hem burada yaşayanlar olarak hem de gurbetten yaz döneminde hasat zamanına buraya taşınan insanlar olarak hayatlarını etkileyen hepimizde anıları olan düğünleriyle, okul harçlığıyla, ev almasıyla, araba almasıyla hepimizin hayatında türkülere konu olacak kadar yer tutan bir ürün. Bir an önce gereği yapılmalı ve fındık üreticisini rahatlatacak, esnafını yüzünü güldürecek bir çözüm fiyatı mutlaka açıklanmalı."

"Samsun fındık üretiminde ikinci büyük il"

CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ şunları söyledi:

"Samsun özellikle yıllık yaklaşık 116 bin ton üretim ve 115 bin hektara yakın araziyle Türkiye'de fındık üretiminde ikinci büyük il. O bakımdan Çarşamba'da bu ikinci büyüklükte en önemli ilçelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Çarşamba Ziraat Odası Başkanı olarak sizlerin fındık üreticisi vatandaşlarımızla bu hak mücadelesinde Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünü yaptığı bu hak mücadelesinde Fındık üreticilerinin hakkını savunmak üzere mitinge katılmanızı biz de sizlerden özellikle istirham etmeye, bunun da ürünü yapmaya geldik. Vekilim de zaten özellikle verilerle hazırlanmış. O da kalan bu devamlar. O yüzden desteğinizi bekliyoruz. Hepinizin bildiğ i üzere Samsun yaklaşık 116 bin ton üretimde Türkiye'de üretim bazında fındık üretiminde ikinci il. Tahminen Samsun'da 8 bin civarında bir işletmeli bir hanenin ortalama 15 dönüm büyüklükle fındık tarımıyla doğrudan ilgilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla fındık taban fiyatının açıklanması Samsun halkı için de yakından çok hayata önem taşıyan bir konu."

"Düşük bir fiyat verip köylüyü mağdur ediyorlar"

CHP Çarşamba İlçe Başkanı Kadir Okutgen şöyle konuştu:

"Şu anda taban fiyatın verilmesi lazımdı. Herkes o fiyata göre geleceğini gideceğini ayarlaması gerekiyor ama genel olarak geç bırakıyorlar taban fiyatı. Ondan sonra da düşük bir fiyat verip köylüyü mağdur ediyorlar. Arkadaşlarım anlattı, girdi maliyetleri, mazot, işçi maliyetleri. Sonra fındık eziyetli bir mahsul. Yani şeftali gibi, sebze gibi başka meyveler gibi basit görünen bir şey değil. Otu biçiliyor, gübresi atılıyor, ilacı vuruluyor, işte tırpanı atılıyor. Hepsi bunlar sonuç itibariyle maliyetli işler. En sonunda ofis bir fiyat açıklıyor, ofisinde açıkladığı fiyattan almazsa fiyatı tüccara mahkum kalıyor müstahsil. Dolayısıyla da hak ettiği parayı alamıyor. Bu vesileyle bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak Giresun'da cuma günü 2'de köylü fındık müstahsilinin haklarını korumak için bir miting yapmayı düşünüyoruz. Siz de işte köy bu işin emeğini veren bunun mücadelesini veren bu işten geçinen kişiler olarak sizlerin de bu mitinge katkı vermenizi bekliyoruz."

"Çiftçiyi tatmin edecek bir fiyat olması lazım"

Fındık üreticisi ve Kurtahmetli köyü muhtarı olan Orhan Güney şunları söyledi:

"Şu an fındık hasadı yaklaşmış durumda. Fındıkla ilgili büyük sorunlarımız var. Fiyat konusu özellikle halen açıklanmayan bir fiyat konusu var. Yani çiftçiyi tatmin edecek bir fiyat olması lazım. Maliyetler aşırı derecede yüksek. Gübresiydi, mazotuydu, ilacıydı... Yani onun için yani devletten sizden yardım bekliyoruz, çare bekliyoruz. Satarken satmaya satıyoruz ama fiyat olarak bizi tartmıyor oluyor. Şimdi bir litre mazot aşağı yukarı 50 TL'ye varmış durumda. Gübre fiyatları almış başını gidiyor. İşçi fiyatları o hep bir sıkıntı. Yani şu anda bin 200, bin 300 lira, bin 500 liradan bahsediyorlar. Bin 500 lira işçiye verdiği zaman bin 500 liralık fındığı işçi kendi toplayamaz ki zaten. Bunun araba parası var, çavuşu var, ekmeği var. Yani bizi tatmin edecek fiyatların olmasını bekliyoruz. En büyük sıkıntımız bu."