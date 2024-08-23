Gözpınar Şehitleri Anma Etkinliği Dualarla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Gözpınar Şehitleri Anma Etkinliği Dualarla Gerçekleştirildi

Gözpınar Şehitleri Anma Etkinliği Dualarla Gerçekleştirildi

Efeler Belediyesi ve Türk Ocakları Aydın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik ile 1922 yılında Yunan askerleri tarafından kurşuna dizilerek şehit edilen Gözpınar halkı dualarla anıldı. Gözpınar Mahallesi Şehitleri Anma Etkinliği'nde, törene birçok katılımcı ve konuşmacı yer aldı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, törenin her sene genişleyerek devam edeceğini belirtti.

23.08.2024 12:07  Güncelleme: 12:11
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Efeler Belediyesi ve Türk Ocakları Aydın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik ile 1922 yılında Yunan askerleri tarafından elleri yağlı urgan ile bağlanarak kurşuna dizilerek şehit edilen Gözpınar halkı dualarla anıldı.

Efeler Belediyesi ve Türk Ocakları Aydın Şubesi'nin işbirliği ile 'Gözpınar Mahallesi Şehitleri Anma Etkinliği' düzenlendi. 44 kişinin Yunan askerleri tarafından elleri yağlı urgan ile bağlanarak kurşuna dizilerek şehit edildiği mevkiindeki Gözpınar Şehitliği'nde düzenlenen törenlere; Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes, Gözpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Ugan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gözpınar Mahallesi sakinleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, şehitler abidesine çelenk sunumuyla devam eden törenin açılış konuşmasını Mahalle Muhtarı Mehmet Ugan yaptı. Muhtar Ugan, "Şu an tören yaptığımız alanda yaşananlar bizlerin hayatında kulaktan kulağa aktarılan rivayetler halindeydi. Bu şehitliğin oluşturulması kulaktan kulağa aktarılanlar ölümsüzleştirdi. Hizmeti geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu şehitlerin vatanımızın tapusu olduklarını biliyoruz ve asla unutmuyoruz. Üzerinde bulunduğumuz toprakların asıl sahipleri şehitlerimizdir. Gözpınarlılar olarak bu emanete sahip çıkıyor, çocuklarımız ve torunlarımıza kutsal miras olarak aktaracağız" dedi.

Aydın Türk Ocağı Başkan Yardımcısı Mustafa Sürmen bu tür anma günlerinin toplumları bir arada turan, zinde kılan ve geçmişten gelen hatıraları yaşatmak için birer vesile olduğunu belirterek, "Bizler bugün rahat rahat hayatımızı devam ettiriyor, ev ve iş yerlerimizde her türlü faaliyetlerimizi rahatça yerine getirebiliyorsak bunu şehit düşen ecdadımıza borçluyuz. Başta türlü fedakarlıkta bulunan, özellikle şu an bulunduğumuz bölgede şehit düşen tüm Gözpınarlı şehitlerimizi, Türk tarihinde Türk devletinin ve milletinin kadim mücadelesi için canını veren bütün şehitlerimizin tamamını rahmet ve minnetle anıyor, huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Bu törenin organize edilmesine destek veren Efeler Belediyemize, Gözpınar Muhtarlığımıza ayrıca törene katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Her yıl bu anmayı genişleterek devam ettireceğiz"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise Gözpınar şehitleri için düzenlenen töreni her sene genişleterek düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Yetişkin, " Japonya'da tüm çocukları ilkokul döneminde mutlaka tarihlerinden ders alsınlar, bu tür olaylar asla bir daha başlarına gelmesin diye Hiroşima ve Nagasaki'ye götürürler. Bizim vatanımızın her karış toprağında yaşadığımız, çok değil yaklaşık 100-125 yıl önce yaşadığımız tüm acıları biz bu topraklarda günbegün anbean yaşamaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza nasıl bir vatana sahip olduğumuzu, her tarafı şehadet ve kanla sulanmış bu toprakları her şeye rağmen korumuş vatan evlatlarının sayesinde bu günleri yaşadığımızı öğreterek aktarmamız gerekiyor. Bu anlamlı günde burada bulunmaktan dolayı hem gurur hem de onur duyuyorum. Bundan sonraki tüm anmalarda da sizlerle beraber bu töreni daha da genişletip etrafımıza yayarak devam ettirmek istiyorum. Kurtuluş Savaşını başlatıp o mezalimlere direnen, halkı örgütleyen 1881'de Selanik'te doğan Atatürk'ün ışığından asla ayrılmayacağımızı, hep birlikte huzurlu bir vatanda yaşayacağımızı ve günü geldiğinde bizlerin de aynı şekilde o şehadet şerbetini içmekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Umarım bu topraklar asla bir daha ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi yeniden bir İstiklal Marşı yazmak zorunda kalmaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Gözpınar Mahallesi Meydanı'nda lokma ve keşkek hayrı ile program son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gözpınar Şehitleri Anma Etkinliği Dualarla Gerçekleştirildi - Son Dakika


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