İnan Akgün Alp'ten CHP'nin Van Mitingine Çağrı: Demokrasi ve Barış Birleştirecek, Bu Alandaki Talebi Görünür Kılacak Bir Miting - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnan Akgün Alp'ten CHP'nin Van Mitingine Çağrı: Demokrasi ve Barış Birleştirecek, Bu Alandaki Talebi Görünür Kılacak Bir Miting

Geniş Video İzle

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp,  Van'da yarın yapılacak CHP'nin mitingine katılım çağrısı yaptı. Alp, "Eğer biz zamanında Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri toplumsal bir tepki gösterseydi, Van'daki belediye de İstanbul'daki belediye gibi sahip çıkılabilseydi belki de bu kayyum anlayışı bu kadar kitleselleşmeyecekti. Van'da yapılacak olan mitinge sıradan bir miting gözüyle bakmıyoruz. Türkiye'de demokrasi çabaları ile barış çabalarını birleştirecek bu alandaki talebi görünür kılacak bir miting olacağını düşünüyoruz" dedi.

09.05.2025 12:22  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak KARA

(VAN) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Van'da yarın yapılacak CHP'nin mitingine katılım çağrısı yaptı. Alp, "Eğer biz zamanında Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri toplumsal bir tepki gösterseydi, Van'daki belediye de İstanbul'daki belediye gibi sahip çıkılabilseydi belki de bu kayyum anlayışı bu kadar kitleselleşmeyecekti. Van'da yapılacak olan mitinge sıradan bir miting gözüyle bakmıyoruz. Türkiye'de demokrasi çabaları ile barış çabalarını birleştirecek bu alandaki talebi görünür kılacak bir miting olacağını düşünüyoruz" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yarın CHP'nin düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı. Miting dolayısıyla seçim bölgesi Kars'a CHP milletvekillerinden oluşan bir heyetle gelen Alp, şöyle konuştu:

"Van'da Cumartesi yapılacak olan mitinge sıradan bir miting gözüyle bakmıyoruz. Bizim için çok önemli bir aşama kaydedeceğimiz miting olduğunu düşünüyorum. Biz barış ve demokrasi çabalarının, çağrılarının yeni bir aşama, merhale kaydedeceği, toplumsal bir taban destek bulacağı, bir miting olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de demokrasi çabaları ile barış çabalarını birleştirecek bu alandaki talebi görünür kılacak bir miting olacağını düşünüyoruz.

CHP, kurumsal olarak ağır bir kuşatma altında son zamanlarda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile zirveye çıkan bu kuşatmayı toplumdan alacağımız destek ile aşacağımıza inanıyoruz. Bu anlamdaki toplumsal tepkilerin kıymetli olduğu düşünüyoruz ve biz bu mitingimizi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik baskıları aşmak için değil toplumun geneline yönelik baskıları aşmak için bir aşama olacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar kayyum atanan halkın iradesine ipotek konulan tüm belediyelerimiz için veya tüm siyasi tutsaklar için Ekrem İmamoğlu'na özgürlük şiarıyla başlattığımız bu mitingi kitleselleştirmeye ve toplumun genelinde mağduriyete uğrayan insanları kucaklamaya vesile olacağını düşünüyoruz. Bu duygularla Van'a geldik. Van halkının da gösterdiği büyük teveccüh bizi ziyadesiyle memnun etti.

"Van'daki belediyeye de İstanbul'daki belediye gibi sahip çıkılabilseydi..."

Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla bir duygusal iklime sürüklenmiş durumdayız. Hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanının hem muhalefetteki diğer partilerinin tabanlarının hem DEM Parti tabanının duygusal bir birlikteliğinin olduğu bir duygu atmosferindeyiz. Bunu bölmek için, bunu kırmak için, bunu sabote etmek için Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi sırasında Sayın Genel Başkanımıza bir saldırı oldu. Son derece alçakça planlanmış bir saldırıydı. Bu saldırı Her iki partinin ve Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine kitlesel katılım gösteren halkımızın sağduyusuyla çok çabuk aştığımıza inanıyorum.

Bizler bir toplumsal destek görmek istiyorsak ben aracılığınızla Kars milletvekili olarak, bölge milletvekili olarak bir de öz eleştirimizi sunmak istiyorum. Ben bunu samimi bir şekilde bütün halkımıza söylemek zorunda hissediyorum. 'Van halkı susma sustukça sıra sana gelecek' dediği zaman batıda zamanında duymamış olabiliriz. Ben bu samimiyeti göstermek, burada halkımıza karşı bu özeleştiriyi yapmayı kendime bir borç olarak görüyorum. Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri buna toplumsal bir tepki gösterseydi, Van'daki belediyeye de İstanbul'daki belediye gibi sahip çıkılabilseydi belki de bu kayyum anlayışı bu kadar kitleselleşmeyecekti, bu kadar genişlemeyecekti. Kendi adıma bir özeleştiri olarak bunu söylüyorum. Biz toplumun genelinin mağduriyetlerini dile getirmeliyiz. Bunu cesaretle dile getirmeliyiz.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeye uzattığı elin havada kalmayacağına inanıyoruz"

Bu konuda bölge halkına bugüne kadar eğer bir eksiğimiz varsa da bunu da hızlıca tamamlamaya da söz veriyoruz. Biz bunları aşmak zorundayız. Çünkü sadece bir partinin mağduriyetine gözlerini tıkayan, kulaklarını tıkayan milyonlarla demokrasi gelmez bu ülkeye. Demokrasi topyekün bir çabanın ürünü olur. Barış topyekün çabanın ürünü olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeye uzattığı elin havada kalmayacağına inanıyoruz.

Türkiye'de ekim ayından beri devam eden Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan, daha sonrasında bu çağrılara verilen cevaplarla aşama kaydedilen ve toplumda bir barış umudunu yeşerten çabalara ben bir milletvekili olarak destek veriyorum. Açık bir şekilde destek veriyorum. Bu çabanın başarıya ulaşmasını ve Türkiye'nin toplumsal barışının tesis edilmesini umuyoruz. Bu konuda Van'da geniş bir talebin olduğunu, bir desteğin olduğunu temaslarım sırasında hissettim. Bütün halkımızın barışa olan umudunu yükseltmek de siyasetin görevidir. Biz de milletvekilleri olarak bu görevimizi yapacağımızı Van halkına da aracılığınızla duyurmak istiyorum. Bütün Van halkını cumartesi günü saat 12'de Kent Meydanı'nda yapacağımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük şiarıyla yapacağımız fakat tüm kayyum mağduru belediyelerin ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğü talebi ile yapacağımız mitinge bir kez daha davet ediyorum."

Çiler: "Ekonomi sadece Van'ın değil, Türkiye'nin sorunu"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de şöyle konuştu:

"10 Mayıs 2025'te Genel Başkanımız kentimize, -kentimize diyorum çünkü ben de bu yörenin insanıyım- Van'a geliyor. Güzel bir miting olacak. Bu mitingin farklı amacı var. Farklı mesajlar verilecek. Genel Başkanımız ne diyor Ekrem Bey için, diyor ki 'Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum.' Vanlılar bizi nasıl bağrına bastıysa Genel Başkanımızı da Ekrem Bey'i de bağrına basacak diyorum. Herkesi Kent Meydanı'nda cumartesi günü saat 12'de yapılacak mitinge bekliyoruz.

Ekonomi gerçekten sadece Van'ın değil, Türkiye'nin sorunu. Faizler yüzde 60'ı vurmuşken ne tüccar ne sanayi bu faizlerden faydalanmaz. Kredi Garanti Fonu diye bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi adını duydunuz mu? Herkes kayıpta. Maliye Bakanı ne diyor? 'Her kapıya bir vergi memuru.' Vergimatik! Her işletmenin kapısına bir vergi memurunu göndereceksen herkesi bir saat koluna bağla vergimatik gibi olsun. 23 yıldır iktidarsınız, perekende ticaret yasasını, marketler yasasını, hal yasasını çıkarsaydınız fahiş fiyatlar ne Van'da ne Edirne'de ne Kars'ta ne Bitlis'te ne Muş'ta, Türkiye'nin hiçbir yerinde konuşulmayacaktı. Şu ana kadar Türkiye'de 27 ya da 28'i de gezdik ekonomik takım olarak. Sadece doğuda değil, batıda da bu yoksulluk var. Yolsuzluk ve yoksulluk aldı başına gidiyor."

Kaynak: ANKA

İnan Akgün Alp, Yerel Yönetim, Milletvekili, Demokrasi, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Kayyum, Yerel, Kars, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnan Akgün Alp'ten CHP'nin Van Mitingine Çağrı: Demokrasi ve Barış Birleştirecek, Bu Alandaki Talebi Görünür Kılacak Bir Miting - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:35:15. #7.12#
SON DAKİKA: İnan Akgün Alp'ten CHP'nin Van Mitingine Çağrı: Demokrasi ve Barış Birleştirecek, Bu Alandaki Talebi Görünür Kılacak Bir Miting - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.