Kastamonu Üniversitesi'nde 4 bin 500 üniversiteli mezuniyet sevinci yaşadı

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nden 4 bin 500 öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu.

Kastamonu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı. Fakültelerden mezun olan 4 bin 500 üniversiteli, hep birlikte kep attı. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'nda düzenlenen mezuniyet törenin, kortej yürüyüşü sırasında öğrenciler tarafından "Filistin bu yıl mezun veremedi, dünya sınıfta kaldı" pankartı açıldı. Öğrencilerin duyarlılığına programa katılan davetliler de alkışlarlar destek verdi.

"Sadece dünyaya geldiği için acı çeken masum tüm canlar adına özgür Filistin için tek yüreğiz"

Kastamonu Üniversitesini birincilikle bitiren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Rüveyda Karaca, mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşmada "Hiç de uzak olmadığımız coğrafyalarda hayatını kaybeden 10 binlerce canı ve özellikle savunmasız masum çocukları kimlik üstü bir anlayışla huzurlarınızda anmak istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimsenin gerçekleştiği sivil katliamları kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Sadece dünyaya geldiği için acı çeken masum tüm canlar adına özgür Filistin için tek yüreğiz" dedi.

Karaca, konuşmasının ardından ismini mezuniyet yaş kütüğüne çaktı.

"Atalarımıza ve yaşananlara bakarak adil bir dünya kurmak sizlerin en önemi görevi olacaktır"

Törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu büyük aileyi oluşturan her bir mensubumuzun gayretiyle 2006 yılında kurulan üniversitemizi eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet ve kalite alanları başta olmak üzere her geçen gün geliştirmek, ulusal ve uluslararası seviyede her yönüyle öncü ve örnek bir yükseköğretim kurumu haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Maalesef Gazze bu yıl mezun veremedi, çünkü bütün insanlık sınıfta kaldı"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Rektör Topal, "Maalesef Gazze bu yıl mezun vermedi, veremedi. Çünkü bütün insanlık sınıfta kaldı. Bir milletin geleceği olan gençlerini yetiştirdiği en kıymetli eğitim kurumlarından biri olarak elbette Gazze'de de üniversiteler vardı. Yakın zamana dek zor şartlarda kıt imkanlarla oluşturdukları binalarında kampüslerinde özverili hocalarının elinde bilgi hazinesine dönüşen ümit dolu yürekler artık atmıyor. Pırıl pırıl bakan gözler ölüm karanlığına kapandı. Duvarlarında bilginin yankılandığı Gazze Üniversitesi şimdi onu tutan duvarların enkazı altında. ve aynı enkazın altında hocası ile talebesi, geçmiş ve gelecek, baba ile evlat birlikte yatıyor. Bir milletin hakkı, hukuku, namusu ve geleceği yok ediliyor. Kendi ata yurdu topraklarda yaşamaktan başka hiçbir suçu olmayan bu masum kardeşlerimiz gözü dönmüş ve insanlıktan nasibini almamış bir güruh tarafından her gün ve her gün daha beter bir hunharlıkla öldürülüyor, katlediliyor, soykırıma uğruyor. Tüm bunlar olurken modern dünyanın sessizliğe gömüldüğünü bırakın yaşananlara engel olmayı katillere destek verdiğine şahit olduk. Kısacası insanlık bitti. Tüm dünya sınıfta kaldı. Mazlum kardeşlerimizin çektiği acı ve ıstırabı yaşayan insanlar olarak izninizle ve hep birlikte zalimin yüzüne bir kez daha zalim diyebilmek, katil diye haykırmak için de bir olalım diyorum. Susmak, zalimi onaylamak ve cesaretlendirmektir. Bizim ruhumuzun da ölmesi demektir. O halde, ruhumuzun zerreleri adedince mazlumlar için Rabbimizin yardımın bir an önce gelmesi duasını ederken zalimler için de defalarca yaşasın cehennem diye haykırıyoruz" şeklinde konuştu.

Törende konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise, "Üniversitemizin akademik kadro, mekan, donatı ve yayın olarak bünyesi, güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılı yolculuğunun en kıymetli rotalarından biri gençlik. Türkiye yüzyılının siz gençlerimizin omuz ve bilinçlerinde yükseleceğinden şüphe duymuyorum. Mezuniyetiniz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı da, "Öğrencilerimizin, üniversitemizin Gazze'deki zulme gösterdiği duyarlılıktan dolayı ben de kendilerini şükranlarımı ifade ediyor. Oradaki zulmün bir an önce sona ermesini, artık oradaki kadınların, çocukların herkesin bu zulümden kurtularak hayatın normale dönmesini bütün kalbimle Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törenin ardından "Raksan Halk Dansları Topluluğu", halkoyunları sergiledi. Düzenlenen mezuniyet gecesinde de Fehmi Kökgöz ile Can Kavalcı konser verdi.