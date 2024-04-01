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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı var. Bütün Kırşehir kazandı, sizler kazandınız. Çünkü toplum ayrışmak, kutuplaşmak istemiyor, toplum bütünleşmek istiyor. Toplum sevgi istiyor, hoşgörü istiyor, anlayış istiyor, demokrasi istiyor, adalet istiyor, barış istiyor" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kırşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ekicioğlu, dün gece Cacabey Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Ekicioğlu, tüm sosyal medya hesaplarından da "DünyanınMerkeziKırmızı" etiketiyle "Dünyanın merkezi kırmızı; Türkiye'nin kalbi Kırşehir'de atıyor" paylaşımı yaptı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Baran Genç ile Cacabey Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim, Kırşehir gerçekten tarih boyunca demokrasiye, adalete inanmış bir şehirdir. Bunu da seçim süresi boyunca hep söyledim. Demokrasi gazisi bir kentte böyle bir demokrasi dersi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü duruşu olmayanın oluşumu olmaz. Duruşumuz vardı oluşumuzda. Bizim hedefimiz kentte bütün insanların mutlu olması; gülmesi, eğlenmesiydi. Biz, çıtayı o kadar yükselttik ki bir daha siyaseti kimse belli bir seviyenin altına çekemeyecek. Çünkü biz şunu söylemiştik seçim çalışmalarında; Kırşehir'den Türkiye'ye hem sosyal demokrat bir Belediyecilik, hem de siyaset ihraç edeceğiz demiştik.

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDE KIRMIZILAR YANDI"

Bugün Türkiye'nin birçok ilinde Kırmızılar yandı. Çünkü Kırşehir buradan bir mesaj veriyor. Horasan Erenlerinin merkezinden Türkiye'ye demokrasi dersi veriyor. Bunu sizler başardınız. Aramızda bütün siyasi partilerden bu meydana toplananlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partililere demokrasi gereği, sandıktan kim çıkarsa elini sıkacağımızı söyledik. Buradan Ülkücü arkadaşlarımıza, AK Partili arkadaşlarımıza ve diğer siyasi partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum; öyle bir demokrasi dersi verdiniz ki; siyasetin kirlenmemesi gerektiğinin dersini verdiniz. Çünkü siyaset halk için yapılır; siyaset vatandaş için yapılır. Ülkemizin geldiği noktada, siyasetin belli bir seviye kazanması gerekiyordu. Algıyla, şununla bununla siyaset yapılmaması gerektiğini gösterdiniz. Biz bu şehrin tutkalı olduğumuzu söyledik. Kimse bize bir tutkal, bir bileşen olduğumuza inanmamıştı. Ama bugün gördük ki Cacabey Meydanı'nda ve sandıklardan çıkan sonuçları gördüğümüzde işte biz tutkalız; biz şehrin bileşeniyiz. Herkese eşit mesafedeyiz. Hiç kimseyi ötelemedik, hiç kimseyi dışlamadık. Biz kardeştik ve bu kardeşliğimizi kimsenin bozamayacağını gösterdik.

"İNSANİ DEĞERLERE ÖNEM VERDİK"

Biz barışın başkentiyiz artık. Biz Ahi Evran'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin, Aşık Paşa'ların memleketlisiyiz; Osman Bölükbaş'ların memleketlisiyiz. Çünkü bize bu yakışırdı ve biz de yakışanı yaptık. Sizler daha çok yakışanı yaptınız. Öyle bir ders verdiniz ki; Türkiye'ye öyle bir ders verdiniz ki gerçekten siyasetçilerin, bilim insanlarının, sosyologların, siyaset bilimcilerin, buradan bir araştırma yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu coğrafyada farklı bir kültür var. Bunu seçim çalışmalarında söylemiştim. Binlerce yıl öncesinden gelenler ve bir gün önce gelenler bu kentin bileşenleriydi. Bu kentin, toplumun değerleriydi. Çünkü biz bu değerlere sahip çıktık, insani değerlerle siyaset yaptık, insani değerlere önem verdik. Siyasetimizi inşallah olumsuz durumlardan kurtaracağız. Herkes bundan bir ders çıkaracak. Bizim ilkeli duruşumuzun bizi nerelere taşıdığını hep birlikte gördük. Buradan şunu söylemek istiyorum. Hep, seçim çalışmalarında söylemiştik; biz, hep birlikte dünyayı değiştirmeye adaysak, Kırşehir'i değiştiremiyorsak burada bir terslik var demektir. Çünkü Kırşehir'i değiştirmeden Türkiye'yi değiştirmek olmuyor; dünyayı değiştirmek olmuyor. ve Kırşehir'i değiştirdik; bütün Türkiye'yi değiştirdik şu anda.

"DOMİNO ETKİSİ"

Bu ülkeye bu coğrafyada bir Domino Etkisi yaptık. Edirne'den Kars'a, Anadolu'nun Bozkırından bir ışık saçtık. Bu ışığı sizler saçtınız. Şunu yapmıştık biz, Türkiye'nin en genç 18 yaşında Belediye Meclis Üyesini koymuştuk. Kadınların sayısını iki katına-üç katına çıkardık. Demek ki kadınların önünü açarsak, gençlerimizin önünü açarsak işte Türkiye'yi değiştiriyoruz. İnşallah iktidarımızda, önümüzdeki süreçte Kırşehir'e gençler, kadınlar damgasını vuracak. Biliyorsunuz, bugün sandık görevlilerine bir konuşma yapmıştım, orada olanlar hatırlar; 'Tarih sizleri yazacak' demiştim. Gerçekten tarih sizleri yazdı, bu gençleri yazdı, kadınları yazdı, Kırşehirlileri yazdı. Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde gerçekten Kırşehir'in yeri önemliydi ama bu seçim daha da önemli olduğunu gösterdi. Niçin, işte gençlerimize, kadınlara güvenirsek sonuç böyle oluyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizler için, çocuklarımız için mücadele ediyoruz; torunlarımız için mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza sevgi aşılayacağız, torunlarımıza dostluk aşılayacağız. Gelecek kuşaklara güzel bir ülke bırakacağız. Ne bırakacağız biliyor musunuz? Hoşgörüyü, sevgiyi, paylaşmayı öğreteceğiz. Bilgiyi paylaşacağız, sevgiyi paylaşacağız. Sevgili hemşehrilerim…

"TOPLUM AYRIŞMAK KUTUPLAŞMAK İSTEMİYOR"

Bu seçimin kaybedeni yok; kazananı var. Kim kazandı? Bütün Kırşehir kazandı; herkes kazandı, sizler kazandınız. Toplum, 160 bin nüfus kazandı. Çünkü toplum ayrışmak, kutuplaşmak istemiyor, toplum bütünleşmek istiyor. Toplum sevgi istiyor, hoşgörü istiyor, anlayış istiyor, demokrasi istiyor, adalet istiyor, barış istiyor. Sizleri seviyoruz; sizlerle biz varız. Sizlerle Kırşehir'iz. Dostlarla, kardeşlerle, çocuklarla, bütün siyasi partilerdeki farklı kişilerle kardeşiz. Biz dostuz. Ben, bütün siyasi partilerin Belediye Başkanı'yım. Seçildikten sonra bir Belediye Başkanı rozetini çıkartır. 5 yıl boyunca ben partimin rozetini çıkardım, bütün mahallelere hizmet ettik. Bütün mahallelere hizmete devam edeceğiz. Hiçbir mahalleye 'Niye bana oy vermedi' demedik. Onlar hangi siyasi partiye oy verirse versinler biz onlara hizmet etmek zorundayız. Çünkü onların da vergisiyle bu kentin ekonomisiyle hizmet görülüyor.

"İNCİNSEN DE İNCİTMEYECEKSİN"

Biz, demokrasiye ve hukuka inanan bir siyasi görüşe bağlıyız. Bizim ilkelerimiz var, geleneklerimiz var. O gelenekler nedir? 'İncinsen de incitmeyeceksin' diyen bir kültürün temsilcileriyiz. Şunu da herkes bilsin: Ahi Evran ne demiş, 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.' Biz, akıl ve ahlak ile çalıştık; hiç kirlenmedik, kimseyi de kirletmedik. Bundan sonra da ne kirleneceğiz, ne de kirleteceğiz. Değerli dostlar, sizlere hayırlı olsun. İnşallah 5 yıl boyunca şartlar ne olursa olsun sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Bedeli ne olursa olsun sizlere hizmet edeceğim. Siyasette yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfa tertemiz bir sayfa olacaktır. Özellikte tüm siyasi partilerden; Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, diğer siyasi partiler de dahil artık şapkamızı önümüze koyup bir düşüneceğiz. Siyasetin nasıl yapılması gerektiğini hep birlikte öğrettiğimizi düşünüyorum. Kırşehir nefes alacak. Kırşehir'de 2019'da baskıları kaldırmıştık. Yine bütün kamu kurumlarına bir rahatlama gelecek. Çünkü biz kenti seviyoruz, insana hizmeti seviyoruz. Bunun için sizler rahat bir şekilde gidin, dinlenin, sevinin; kimseye ne sosyal medyadan ne de başka bir yerden karışmayın çünkü biz hoşgörünün memleketiyiz. Değerli dostlar, hep birlikte Kırşehir için yola çıktık, demek ki doğru politikalar üretilirse, doğru işler yapılırsa Türkiye değişir. 160 bin nüfuslu Kırşehir'in Belediye Başkanı'yım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."