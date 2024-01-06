Konak İş Eğitim Merkezi Genç İstihdamda Doping Etkisi Yaratacak

"Konak İş Eğitim Merkezi" projesinin tam donanımlı uygulama atölyesi açılış töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Projeyle ilk etapta 60 gencimiz CNC torna tezgahı programcılığı ve operatörlüğü eğitimi alarak iş ve meslek sahibi olacak. Gençlerimizin işsizlik sorununa bir nebze çare olacak böylesine önemli bir projeyi yerel yönetim olarak hayata geçirmekten çok mutluyum. Bu projenin devamı noktasında da sürekliliği sağlamak gerekiyor. Üç ayda bir 60 gence istihdam sağlarsak, belediye olarak istihdam problemine merhem olmaya çalışmış olacağız demektir" dedi.

Konak Belediyesi'nin bir Avrupa Birliği projesi olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açtığı "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" (NEET PRO) kapsamında hibe almaya hak kazanan Konak İş Eğitim Merkezi projesinin tam donanımlı uygulama atölyesi, törenle açıldı. Belediyenin Toros Sosyal Tesisi'ndeki atölyenin açılışına Konak belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte SGK İzmir İl Müdürlüğü Konak Merkez Müdürü Meral Dokumacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl müdürlüğü Teftiş Kurulunun İş Müfettişi Kübra Gürel, Norm Tooling İş Birimi Direktörü Sayın Birol Durdu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Burçin Önder, CHP İzmir İl Yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetimi, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, proje ortağı Ekonomi Üniversitesi ve Norm Holding ile Terbay Makinenin yetkilileri, İşkur İl Müdürlüğü temsilcileri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, kadın dernekleri, birlik, oda ve vakıfların temsilcileri, muhtarlar ve projede yer alan gençler katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin de program otoritesi ve sözleşme makamı adına gönderdiği mesajı okundu.

BATUR: GENÇLERİMİZİN İSTİHDAMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR PROJE

Açılış töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, projede eğitim gören ve mavi önlükleriyle açılışa katılan ve heyecanları gözlerinden okunan gençleri kutlayarak şunları söyledi:

"İstihdama yönelik olmasıyla bize çok heyecan veren bir projemiz. İstatistiklere baktığımızda bugün işsizlik, nüfusumuzun yüzde onu civarında görülüyor ama bu rakamın yüzde yirmilere vardığını görüyoruz. Bu da işsizlik girdabında 8 milyon insanımız var demek. İşsizliğin temel nedenlerinden biri de gençlerimizin meslek sahibi olmaması. Özellikle de sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman denilen mesleklere maalesef vakıf olmamaları. Gençlerimiz lise ya da üniversite mezunu olarak tanımlanıyor. Biz bunu belediyemizde de yaşıyoruz. Bize on bine yakın genç iş başvurusu var. Çalışan sayımızın on misli demek. Üniversiteyi bitirmek herkesin hakkı ancak mezunlarımızın da çoğu işsizlik girdabında. Yaptığımız proje, özellikle 18-29 yaş aralığındaki gençlerimizin istihdamıyla ilgili bir proje ve bu önemli. Özellikle bugün burada, bizimle olan, bizlere güvenerek projeye katılan mavi önlüklü gençlerimizi kutluyor, başarı diliyor ve onlara teşekkür ediyorum."

"İYİ ÜCRETLERLE İSTİHDAM EDİLECEKLER"

Proje kapsamında aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlayan gençlerin iyi ücretlerle istihdam edileceklerini vurgulayan Başkan Batur, "Bir ekonomi dergisinde sadece bir yıl içinde 6-7 bin yeni CNC operatörü istihdamına ihtiyaç duyulacağı haberi bütün ülkede yayıldı ve duyuldu. Bu durum nitelikli ara elemanın ne kadar önemli olduğunu, rakamsal olarak hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Konak iş eğitim merkezi işte bunun için çok önemli. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler için iş gücü piyasası destek programı kapsamında aldığımız hibeyle hayata getirdiğimiz Konak İş Eğitim Merkezi projesiyle 18-29 yaş Aralığındaki 60 gencimiz CNC torna tezgahı programcılığı ve operatörlüğü eğitimi alarak iş ve meslek sahibi olacak. Meslek sahibi olmakla kalmayacak, eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar da başta proje ortağımız Norm Civata olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşlarında iyi ücretlerle istihdam edilecek" dedi.

CNC OPERATÖRLÜĞÜYLE BİRLİKTE GAZALTI KAYNAK ATÖLYESİ DE KURULDU

Başkan Batur ayrıca, uygulama atölyesine ek olarak gazaltı kaynak atölyesi de kurarak alanı genişleteceklerini şu sözlerle müjdeledi:

Konak İş Eğitim Merkezi projemiz şu ana kadar teorik derslerle ilerledi. Şimdi burada hazırladığımız atölyede pratik eğitimlere de başlıyoruz. Toros Sosyal Tesislerimizin altında atıl duran bu alanı, son derece modern bir uygulama atölyesine dönüştürdük. Yine sanayimizin ihtiyaç duyduğu gazaltı kaynakçısı yetiştirmek için de hemen yan tarafta bir atölyeyi daha hayata geçireceğiz. En kısa sürede böylece hem CNC operatörü hem de gazaltı kaynakçısı yetiştirip gençlerimizi iş sahibi yapmayı planlıyoruz."

"KONAK BELEDİYESİ GENÇLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK PROJELERE HER ZAMAN HAZIR"

Birlikten kuvvet doğduğuna ve kurumların bir araya gelerek önemli bir çalışmaya imza attığına değinen Başkan Batur, "Bu tür projelerle istihdama katkı sunmamız lazım. İşte üniversitemiz bir taraftan özel sektör bir taraftan; devletimiz bir taraftan ve yerel yönetimle birlikte ortaklaşa hazırladığımız önemli bir proje. Birlikten kuvvet doğdu. Kurumlar ve yerel yönetim hep birlikte yaptığımız örnek bir proje oldu. Halka dokunan, gençlerin sorunlarına çözüm olan yapılan projeler en önemli projelerdir. Katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı birliktelik anlayışıyla ve yine gençlerimizin istihdamına yönelik projelerde her zaman Konak Belediyesi hazır bir vaziyette bekliyor" dedi.

KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ATÖLYELER

Başkan Batur, kadın istihdamına yönelik çalışmaları "Bu arada yine bu binanın birinci katında kadınlarımız için sanayi tipi dikiş makineleriyle dikiş baskı atölyesi oluşturduk. Burada da genç kızlarımız, kadınlarımız tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu dikişçi, baskıcı ve ütücü olarak yetişip iş sahibi olacaklar" sözleriyle aktardı.

TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAK

Projenin örnek bir proje olarak yerel yönetimde fark yarattığını belirten Başkan Batur, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlerimizin işsizlik sorununa bir nebze de çare olacak böylesine önemli bir projeyi yerel yönetim olarak hayata geçirmekten ayrıca çok mutluyum. Bu projenin devamı noktasında da sürekliliği sağlamak gerekiyor. Üç ayda bir 60 gence istihdam sağlarsak, belediye olarak istihdam problemine merhem olmaya çalışmış olacağız demektir. Bunu yirmi belediye yapsa üç ayda bir iki bin kişi demek. Bu nedenle bu proje tüm belediyelere örnek teşkil ediyor."

34 MİLYONLUK HİBE

Başkan Batur, Konak Belediyesi'nin projelerinin aldığı hibenin 34 milyona yaklaştığını dile getirerek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın katkılarıyla destek fonu da sağladık. Şu ana kadar 91'e yakın AB projesi yazdık. 70'e yakını inceleme aşamasında. Geçtiğimiz 5 yıl içinde ise 21 tanesini hayata geçirdik. Bu projelerle AB fonlarından yaklaşık 34 milyonluk bir katkı sağladık. Belediyemiz sivil inisiyatifle, özellikle de kadın ve genç dernekleriyle sivil topluma dokunan çok önemli projeler hazırladı" dedi.

DURDU: KONAK BELEDİYESİ BU PROJEYLE ÇÖZÜM OLDU

Proje Ortağı Norm Tooling İş Birimi Direktörü Birol Durdu ise yaptığı konuşmada Norm Holding'in eğitime verdiği önemin altını çizdi. Durdu, holdingin Onursal Başkanı Nedim Uysal'ın Liseyi ya da ortaokulu terk etmiş, dışarıda kaybetmek istemediğimiz, on dörtle on yedi yaş arasında olan çocuklarımıza bünyemize kazandırıp onlara bir şekilde teknik eğitim verip üretimimize kazandırma amacıyla kurduğu çıraklık eğitim merkezini ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki Nedim Uysal, Teknik Ticaret Meslek Lisesi hakkında detaylı bilgi verdi. Projede yer aldıkları için mutlu olduklarını ve sanayideki önemli bir soruna yönelik çözüm olduğunu dile getiren Durdu şöyle konuştu:

"Bizi bu projeye dahil ettiğiniz için gerçekten çok mutluyuz. 2023 yılında Cumhuriyet'imiz 100. yılını kutlarken biz de norm Holding olarak 50. yılımızı kutladık. Norm Holding eğitime ciddi anlamda destek veren bir firma. "Hem operatörlerimizi çıraklık eğitim merkezimizde kendimiz gelişiyoruz hem de üretimde ofis çalışanlarını ve mühendislerimizi de teknik ticaret meslek lisemizde gelişiyoruz. Konak Belediyesi'nden böyle bir çalışma geldiğini duyunca çok mutlu olduk. Çünkü Covid döneminde öğrencilerimiz uzaktan eğitim aldılar. Ancak gördük ki uzaktan eğitim hiç bir şekilde yeterli düzeyde olmuyordu. Hele hele meslek liselerindeki gençler meslek eğitimi uzaktan alamadılar. 2022 yılından sonra biz bunu daha çok hissettik. Ciddi bir personel sıkıntısına girdik. Üretimde çalışacak tekniker bulamamaya başladık. Pek çok belediye başvurduk ama istediğimiz sonuçları alamadık. Nihayetinde Konak Belediyesi'yle beraber böyle bir proje içerisinde olarak buradaki teknik anlamdaki sıkıntımızı çözeceğimize inanıyoruz."

HEM TEORİ HEM UYGULAMADA YETİŞMİŞ OLACAKLAR

Norm Tooling İş Birimi Direktörü Birol Durdu, eğitimli ve donanımlı çalışma arkadaşları kazanacaklarını ifade ederek, "Dışarıda çalışan arkadaşlar ya da eğitim almış arkadaşlar bilgi seviyesi olarak nispeten sıfır olarak bize geliyordu. Biz onları eğitiyorduk. Bu projede aynı zamanda hem teorik hem de pratik eğitimler alarak bize daha hızlı adapte olacak bir arkadaş grubunu kendimize dahil edeceğiz. Bu projede olduğumuzdan dolayı çok memnunuz. Bizi de dahil ettiğiniz için tekrar teşekkürler" dedi.

ÖNDER: BİZİM İÇİN GURUR TABLOSU

Proje Ortağı İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Danışmanı Sektörle İlişkilerden ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Öğr. Gör. Dr. Burçin Önder de yapılan projenin bir gurur tablosu oluşturduğuna dikkat çekti. Önder, gelişen ve değişen dünyada önemli bir açığa yönelik bir projede yer aldıklarını dile getirdi ve şunları söyledi:

"Dünyada küreselleşmeyle beraber artan rekabet talebin de değişmesine ve dönüşmesine yol açtı. İş dünyası hem üründe hem hizmette hem de istihdamda farklı ve yetkinliklerin peşinden gidiyor. Dijitalleşmenin ve otonom teknolojinin otomasyonun birleştiği CNC torna tezgahları ve bu tezgahların operasyonunu idame ettirebilecek teknik nitelikli elemanlar, bugün dünyada artan rekabetin, artan talebin ve iş dünyasının en büyük kaynağını oluşturuluyor ve oluşturacak. CNC torna tezgahı, çok yüksek kalitede çok yüksek, hassasiyette çok yüksek doğruluğa sahip, en karmaşık nesneleri üretebilecek, 7/24 kesintisiz üretim yapabilecek, bunu yaparken de maliyetleri düşüren, verimliliği artıran niteliğiyle iş dünyasının, endüstri ve sanayinin en büyük ihtiyacını oluşturuyor. Elbette ki insansız ve operatörsüz olmaz. O yüzden bu değerli proje dünyada artan rekabetin artan endüstrilerle ve gelişen sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli istihdamı sağlaması açısından, üniversitemizin topluma yaptığı katkı açısından ve Konak Belediyesi'yle paydaş olması açısından bizim için bir gurur tablosu. Bu projede en büyük rol sahibi olan mavi önlüklü gençlerimiz, geleceğe ışık tutacak, geleceği aydınlatacaklar."

"GENÇLERİMİZ AYAKTA ALKIŞLIYORUM"

Dr. Burçin Önder, projede yer alan gençleri kutladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 yıl önce ilk toplantılarına başladığımız projenin bugün elle tutulur hale gelmesi ve somut çıktı üretmiş olması hepimize büyük gurur veriyor. Dünya büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. İş dünyası da bu değişim ve dönüşümden en çok etkilenen paydaş. Ben gençlerimizi gönülden alkışlıyorum. Çünkü çok sebat ettiler. Aralıksız ve yüksek performans sergilediler. Dilerim ki hepsi Norm Holding ve Norm Holding kadar prestijli ve itibari yüksek, İzmir'in önde gelen kuruluşlarında meslek sahibi olacaklar. Sizleri tekrar tebrik ediyorum.

"DÜNYADA 85 MİLYON İSTİHDAM AÇIĞI DOĞACAK"

2030 yılına kadar dünyada 85 milyon yeni istihdam açığı doğacağı bilgisini veren Dr. Burçin Önder konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Dünya bu kadar teknoloji hakimiyetindeyken, bu kadar dijitalleşirken, toplum 5.0 ve yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki 2030 yılında dünyada yaşlanan nüfusla beraber 85 milyon yeni istihdam açığı doğacak. Konak İş Eğitim Merkezi dünyanın ihtiyacı olan yeni yetkinliklerde, yeni yeterlilikte gençler yetiştirmeye devam edecek. Biz de İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak tüm projelerin paydaşı olmaktan görüp büyük gurur duyacağız."