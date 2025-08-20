Kriz anına tam donanımlı müdahale

Kocaeli'de düzenlenen özel eğitimlerde, kriz anlarında bölgeye en hızlı şekilde sağlık hizmeti ulaştırabilen, ameliyathaneden sosyal alanlara kadar tam donanımlı sahra hastanelerinin kurulumu uygulamalı tatbikatlarla gösterildi.

Türkiye'nin farklı illerinden sağlık personeli, afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla Kocaeli'de bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Seyyar Hastane Kurulumu ve İşletilmesi Eğitimi" kapsamında, sahra hastanelerinin afet bölgelerinde nasıl kurulacağı ve işletileceğine dair hem teorik bilgiler hem de uygulamalı tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde, konteynerlerde muhafaza edilen hastane ünitelerinin hızla kurulup sökülebilmesi, ameliyathaneden sosyal alanlara kadar tüm donanımların nasıl devreye alınacağı ve farklı kurumların iş birliğiyle hangi süreçlerin yürütüleceği detaylı biçimde ele alınıyor. Böylece muhtemel bir deprem, yangın veya sel felaketinde sağlık ekiplerinin daha hızlı ve etkin müdahale edebilmesi hedefleniyor.

"Eğitimler yapılıyor"

Çalışmaları yerinde inceleyerek eğitimler hakkında bilgiler alan ve alanı gezen Vali İlhami Aktaş, sahra hastanelerinin afetlere hazırlık ve kriz yönetimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Acil durumlarda kullanılabilmesi ve hizmetin sunulabilmesi için şimdiden hazırlıklı olmak adına Sağlık Bakanlığımız Acil Hizmetler Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin değişik illerinden gelen UMKE personeli ve sağlık personeli arkadaşlarımız burada hazırlık mahiyetinde çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Konteynerlerde muhafaza edilen sahra hastanesinin kurulumu ve sökümü gerçekleştirilecek. Bu tür hastaneler olağanüstü durumlarda kullanılıyor. Gerek deprem gerekse diğer afetlerde ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek bu hastaneleri kuruyor ve gerekli tıbbi hizmetleri hazır hale getiriyor" diye konuştu.

"Ameliyathanesi bile var"

Tek bir çatı altında hastane fonksiyonunu yürütüleceğini söyleyen Vali Aktaş, "Ameliyathanesine kadar tüm detaylar düşünülmüş. Personelin yatakhanesinden sosyal ihtiyaçlarını giderecek bölümlere kadar yapılandırılmış bir sistem. Sahra hastanesi, hem yazın hem de kışın kullanılabiliyor. Afet anlarında ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmesi için hem malzeme hem de personel olarak hazır olmak gerekiyor. Bu tür tatbikatlarla personelin deneyimi artırılıyor. Burada hem kurma hem de sökme deneyimi kazanmış olacaklar. Şimdi yavaş yavaş söküm ve yeniden depolama aşamasına geçilecek. Bu açıdan verimli bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

"Afet durumunda hemen bölgede kurulabilecek"

Diğer kurumlarla iş birliğinin önemli olduğunun altını çizen Vali Aktaş, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yer desteği, lojistik destekler, Kızılay'ımızın ve AFAD'ın katkıları bu hazırlığın parçası. Günümüzde depremler, taşkınlar ve artık her zamankinden daha sık karşılaştığımız büyük yangınlarla mücadele ediyoruz. Tarihi kuraklıklar yaşıyoruz, sıcaklık dereceleri tarihi rekorlar kırıyor. Bunların hepsi üst üste gelince şimdiye kadar görülmemiş ölçekte yangın olaylarıyla karşılaşıyoruz. İşte bu tür olaylarda sahra hastaneleri, ihtiyaç olduğunda en yakın bölgeden alınıp hızla kurulabilecek ve vatandaşımızın hizmetine sunulabilecek şekilde hazır tutuluyor. Allah afetlerden korusun ama bizlerin de ülke, il ve kurumlar olarak afetlere hazırlıklı olmamız şart. Bu hazırlıkların yapılabilmesi için Kocaeli'de tüm kurumlar ellerinden gelen çabayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Seyyar hastane kurulumu ve işletilmesine dair teorik ve uygulamalı bilgilerin sunulduğu eğitimlerde sahra hastanesinin afet ve acil durumlarda hızlı şekilde kurulumu gibi çeşitli uygulamalar da gerçekleştirildi. Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinden katılımcıların katılım sağladığı eğitimler, 22 Ağustos Cuma günü sona erecek.

"3-5 günde sahra hastanesini tam teşekküllü hizmete hazır hale getirebiliyoruz"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü UMKE Saha Koordinatörü Ziya Güçlütürk ise "Muhtemel bir afette alan ve zemin şartlarına göre 3-5 günde sahra hastanesini tam teşekküllü hizmete hazır hale getirebiliyoruz. Şu an kurduğumuz hastane 50 yataklı. 24 saat esasına göre ekiplerimiz muhtemel afette çalışmaya devam edecek. Acil servisimiz, polikliniğimiz, ameliyathanemiz var. 5 gün sereli bir eğitim vereceğiz" dedi.

Katılım yoğun oldu

Ziyaret programına Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebu Bekir Ardıç, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Av. Vedat Doğusel, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü UMKE Saha Koordinatörü Ziya Güçlütürk, AFAD Şube Müdürleri; Selim Biçer ve Adem Süer, GEBKİM Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zümra Aracı, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri ile hastane yönetim ekipleri katıldı. - KOCAELİ