Kuyucak\'ta üreticiler hasat öncesi son sulama suyunu istiyor, \'Üreticimiz mağdur\' dedi

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üreticiler, hasat öncesi tarım arazilerine bir kez daha sulama suyu verilmesini istedi. Portakal, zeytin, mısır ve silajlık ürünlerin su ihtiyacının kritik seviyeye ulaştığını belirten üreticiler, su verilmemesi halinde sezon boyunca yaptıkları masrafların karşılıksız kalacağını söyledi. Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, "Üreticimiz şu an mağdur. Acilen bizim suyun açılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kuyucak'ta tarım arazileri, Adıgüzel Barajı'ndan beslenen sulama sisteminden yararlanıyor. Mevcut durumda suyun azaldığı ve yeterli olmayabileceği yönündeki bilgiler, üreticilerde endişeye neden oluyor.

Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, üreticilerle bir araya gelmelerinin temel nedeninin sulama suyu sorununu kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi. Sevgi, özellikle portakal, zeytin ve diğer tarım ürünlerinin gelişmesi ve olgunlaşması için bir kez daha sulama yapılması gerektiğini belirterek, "Şu an son demine geldik. Su lazım. Ürünlerimizin yetişmesi, ürünlerimizin olgunlaşması için bu suya ihtiyacımız var. Eğer bu su açılmazsa sıkıntımız çok büyük" dedi.

Üreticilerin yüksek girdi maliyetleri ve ürünlerini satarken yaşadıkları sorunlarla mücadele ettiğini belirten Sevgi, sulama sıkıntısının da buna eklenmesi halinde üreticinin karşı karşıya olduğu sorunların daha da büyüyeceğini söyledi.

Yetkililere konu hakkında bilgi verdiklerini ve kendilerine konuyla ilgilenildiğinin aktarıldığını belirten Sevgi, üreticilerin sesini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Sevgi, "Üreticimiz şu an mağdur. Acilen bizim suyun açılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR SUYA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Üreticiler de sulama suyunun bir kez daha verilmesini istedi. Bir üretici, ürünlerin son sulama dönemine geldiğini belirterek, "Bize bir su daha lazım. Bir suya çok ihtiyacımız var. Kaliteli ürün yetiştirmemiz için su, gübreden daha çok talebimiz" diye konuştu.

Bir başka üretici ise hasadın ay sonunda başlamasının beklendiğini belirterek, ürünlerin hasada hazırlanabilmesi için arazilere bir kez daha su verilmesi gerektiğini söyledi. Üretici, "Bu ayın sonunda hasat başlayacak. Bu hasat ürününü kaldırabilmemiz için bir kat daha su vermemiz lazım arazilerimize. O yüzden biz su istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZEYTİNİMİZ VE PORTAKALIMIZ COĞRAFİ İŞARETLİ"

Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, ilçede yetiştirilen zeytin ve portakalın bölge açısından önemli ürünler olduğuna dikkati çekti. Sevgi, "Bizim zeytinimiz ve portakalımız da coğrafi işaretli bir ürünümüz. Biz bunu da nasıl yetiştireceğiz? Bunun için acil su talebimiz var" dedi.

Bir üretici ise özellikle mısır ve silajlık ürünlerin de kritik sulama döneminde bulunduğunu belirterek, "Mısırların da son suyu, silajların da son zamanı. Tam da su istediği dönem. Bir su hepsinin de hakkı var. Her mahsulün su hakkı var" ifadelerini kullandı.

"BİR KİLO YEŞİL ZEYTİN SATAMAYACAK ÜRETİCİ"

Yamanak Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Çetinel, bölgede yeşil sofralık zeytin üretiminin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, zeytin ve portakalın bu dönemde susuz bırakılması halinde üreticilerin ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Çetinel, "Yeşil sofralık zeytin yetiştirmekteyiz. Zeytinlerimizin ve portakallarımızın şu anda suyunu veremezsek, yeşil bir kilo zeytin satamayacak üretici. Çiftçimiz mağdur durumda" dedi.

Yetkililerle ve Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi ile görüşmeler yaptıklarını belirten Çetinel, suyun yetersiz olduğunun kendilerine söylendiğini ancak ürünlerin kurtarılması için kısa süreli de olsa sulama yapılması gerektiğini ifade etti. Çetinel, "Bu suyun kesinlikle 3-4 gün, bir hafta boyunca akıp bu çiftçiye verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bir üretici ise Zandalaz Barajı'nda su bulunduğunu düşündüklerini belirterek, suyun neden üreticilere ulaştırılmadığını anlamadıklarını söyledi. Üretici, "Barajda su yoksa su olmazsa biz yokuz" sözleriyle yaşadıkları endişeyi dile getirdi.

"ŞU ANA KADAR YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BÜTÜN MASRAF ÇÖP"

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hakan Vural ise bölgedeki üretimin büyük ölçüde sofralık yeşil zeytin gibi birinci sınıf tarım ürünlerine dayandığını söyledi. İncir sezonunun geride kaldığını belirten Vural, bu kez mısır ve zeytin için sulama suyunun kritik hale geldiğini ifade etti.

Arazilere su verilememesi halinde üreticilerin sezon boyunca yaptığı masrafların karşılıksız kalabileceğini belirten Vural, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün masraf çöp. Yeşil zeytinin desenini bozduktan sonra yağmurla, buradan bir ay sonra gelen suyla bu zeytin dolsa da bu üreticileri memnun etmez" dedi.

Üreticilerin zaten pazar sıkıntısı yaşadığını ifade eden Vural, incirde yaşanan sorunların ardından zeytinde de benzer bir tabloyla karşılaşmaktan endişe ettiklerini söyledi. Vural, "Bu su olmazsa bu çiftçi rezil kepaze" diyerek sulama suyunun bir an önce üreticiye ulaştırılması çağrısında bulundu.