Maltepe'de Süreyyapaşa Çarşısı için imzalar atıldı

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi'nin bir süre önce "Kent hakkı, Maltepe halkı için" diyerek tahliye ettirdiği Süreyyapaşa Çarşısı'nın tesis yönetiminin İBB'ye ait Boğaziçi Yönetim AŞ'ye devrilmesine ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi, 19 Temmuz tarihinde kesinleşmiş mahkeme kararıyla tahliyesi gerçekleştirilen ve mülkiyeti Süreyya Paşa Vakfı'na ait olan Süreyya Plajı'ndaki tesislerin özel şirketle ilişkisini sonlandırdıktan sonra tesisin yönetimini, amacına uygun kullanılmak üzere İBB'ye ait Boğaziçi Yönetim AŞ'ye devretti. Süreyyapaşa Çarşısı'nın tesis yönetiminin İBB'ye ait Boğaziçi Yönetim AŞ'ye devrilmesine ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Bu kapsamda tesiste düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Cumhuriyet Halk Partisi mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in kamusal düzen hassasiyeti ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehre değer katan vizyonuyla tarihi çarşıyı Süreyya İlmen Paşa'nın vakfettiği değerlere yakışır şekilde Maltepelilere ve İstanbullulara sunmak için çalışma yaptıklarını ifade etti. İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt ise, Boğaziçi Yönetim AŞ'nin politikası ve yaptıklarıyla ilgili kısa bilgi verdi.

Başkan Köymen: "Gelirler doğrudan vakfa gidecek"

Açılış konuşmalarından sonra konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, katkı sunan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Kent hakkı Maltepe halkı için diyerek çıktığımız bu yolculukta Adalet İlmen tarafından Maltepelilere hizmet amacıyla vakfedilmiş ve gelirleri Maltepeliler için eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılması gereken bu alanı, amacına uygun olarak kullanılmak üzere komşularımıza kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu doğrultuda kamusal alanların, kamu yararına ve kent sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bu konuda 2019 yılından beri İstanbul'un her köşesinde bu mücadeleyi en güçlü şekilde sürdüren İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının çabası, bizlere de cesaret vermektedir. Tam da bu fikir ve motivasyonla, göreve gelir gelmez bu alan ile ilgili gerekli adımları atarak, bu alanı hukuken ve fiilen teslim aldık. Alanın daha şeffaf ve daha güvenli bir biçimde yönetilebilmesi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ ile bir iş birliği süreci başlattık. Bu işbirliği kapsamında Süreyya Paşa Çarşısı'nın yönetimi Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yürütülecek olup, kira gelirleri doğrudan Süreyya Paşa Vakfı'na gelecektir" dedi.

"Burs verecek, kız yurdu yapacağız"

Süreyyapaşa Çarşısı'ndaki kullanım alanlarıyla ilgili bilgi veren, vakfa aktarılacak gelirlerle burs vermeye başladıklarını ve 1 yıl içinde aynı gelirlerle kız öğrenci yurdunun yapımına başlayacaklarını da konuşmasına ekleyen Köymen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alan sadece ticari bir alan olarak kullanılmayacak, alana kamusal fonksiyonlar da kazandırılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bir Gençlik Merkezi ve onunla bağlantılı olarak belediyemiz tarafından da bir kütüphane ve etüt merkezi yapılacaktır. Ayrıca tesis içerisine bir kültür-sanat alanı eklemek konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle Maltepe halkının hakkına el uzatılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Maltepelilerin olanı tamamıyla Maltepelilere kazandırana kadar durmayacağız. Kent hakkı için verdiğimiz bu mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve halkımızın her zaman yanımızda olduğunu da unutmayacağız. İlçemizde bir markaya dönüşecek ve kamusal fonksiyonlara da sahip bir kentsel mekan haline gelecek olan Süreyya Paşa Çarşısı'ndaki bu işbirliğimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Köymen'e teşekkür

İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İBB, özellikle bu dönemde bizim belediyelerimizin de hassasiyetleriyle mekansal kullanımı, alan kullanımlarını, meydanları, sokakları ve yanı sıra kamuya ait diğer ortamları tümüyle kamunun lehine döndürmek ve kamunun lehine kullanmak adına yoğun bir gayet içerisinde. Bunun içerisinde kamu yararı, halkın çıkarı ve vatandaşın hakları var. Bunları korumak aslında en önemli görevimiz. Hani İstanbul muhafızı olmak diye bir kavramı sizlerle paylaştım ya çok sevildiğini düşünüyorum. Muhafızlık kelime anlamı itibariyle sıradan bir yere oturabilir ama muhafız deyince kültürümüzde, tarihimizde, hatta inancımızda başka bir boyutu vardır. Bunun izahı kolay değildir, hissedilir. Biz o hissiyatla bu şehrin her noktasını, her insanını, duygusunu, maneviyatını, kimseyi birbirinden ayırmadan her insanımızın hayatında değer verdiği her şeyi, geleneklerini, göreneklerini, yaşam biçimini korumak, kollamak ve hatta gelişmesine katkı sunmak, vazgeçilmez prensibimiz ve görevimizdir. İşte bu bütüncül duygunun vücut bulduğu kelimenin adı da muhafızlık. İstanbul'un muhafızlığı. Bugün de Esin Köymen başkanımız gerçekten süresi dolmuş ama farklı arayışlarda olunan bir alanda özenli bir çabayla burayı tümüyle kamunun işletmesi haline getirme konusundaki gayretini ben yürekten alkışlıyorum ve ona yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"6 ay sonra denetleyeceğim"

6 ay sonra tesisleri denetleyeceğini belirten Ekrem İmamoğlu, yapılacak çalışmayla esnafların da kazanacağını belirtirken, "Onlarca yıldır bu şekilde yönetilen bu alanda bundan sonra az önce bahsettiğim o kavramları da içine alan birilerine ne fayda sağlar değil, Maltepe'ye, İstanbulluya ve buraya, buradaki çevreye ne sağlar anlayışıyla hareket edeceklerine yürekten inanıyorum. Burası değerli bir nokta, benim de yaklaşık 36 yıllık Anadolu yakası deneyimimle beraber buranın oluşumunu, gelişimini ve süreçte nasıl değer kazandığını da bilen birisi olarak bu atılan adımın burada esnaflık yapan ve yapacak olan kurum ve kuruluşların da gelirini arttıracak onların dahi buradaki ivmelenmesini sağlayacak güzel işlerin olacağını şimdiden görüyorum" dedi.

Yapılan açılış konuşmaları sonrası imzalar atıldı ve tesisin devri gerçekleştirildi.