Marmaris Kaymakamı Kaya: "Kurban bayramına hazırız"

Üç günlük Kurban Bayramı ve 9 günlük bayram tatili öncesinde turizmin gözde tatil merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam ve Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG 310 Komutanı Üsteğmen Çağrı Çanakçi'nın katılım sağladığı toplantıda ilçenin genel durumu ve alınan tedbirler hakkında bilgi verildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya bugün itibari ile hem okulların yaz tatiline girmesi vesilesi hem de 16 Haziran-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı tatili için ilçe genelinde, karada ve denizde alınan tedbirler ile ilgili bir açıklama yaptı. Toplantıda 201 emniyet personeli, 166 jandarma personeli ve 143 sahil güvenlik personelinin hem kara hem de deniz güvenliğini sağlayacaklarını ifade eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kurban Bayramı boyunca tüm güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulacağını şehrin her bir yanı an be an kontrol edileceğini vurguladı. Sağlık ekiplerinin, yenilenen ambulansların ve hastanelerde ki personellerin de hazır olduğunu belirtti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ilçe genelindeki tüm güvenlik unsurlarının hazır olduğunu belirterek "Bizler Kurban Bayramı öncesinde gerekli kolluk yetkililerimiz ile beraber Marmaris'in huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için toplantımızı yaparak tedbirlerimizi gözden geçirme imkanı bulduk. Bu doğrultuda da hem İlçe Emniyet Müdürlüğü, hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm unsurlarıyla beraber 9 günlük bayram tatilini en güzel şekilde misafirlerimizi ağırlamak üzerine çalışmalarımıza başladık. Şu anda ilçemize girişlerde ciddi manada bir artış görüyoruz. Bu da turizm adına bizleri mutlu ediyor. Şu anda İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün 201 personeli ve 23 ekibi, İlçe Jandarma Komutanlığımızın ise 166 personel ve 31 ekibi ve yine denizdeki Sahil Güvenlik mensuplarımızın 143 personel ve 14 ekibiyle bayram sezonuna hazırız. Bu doğrultuda öncelikle güvenlik ve asayiş çalışmalarımız had safhada devam ederken, şehrin giriş ve çıkış noktalarında ve belli noktalarda hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem İlçe Emniyet Müdürlüğü gerekli uygulamalarını yapmaya devam edecek. Ayrıca tüm kolluk birimlerimiz, ani denetimlerimiz de habersiz sistemlerimize devam edecekler" sözleriyle vatandaşların güvenlik konusunda endişe duymamalarını ifade etti.

"Risk oluşturulan alanlarda da gerekli çalışmalarımızı denetimlerle devam edeceğiz"

Gece denetimlerinin de artacağını ifade eden Kaymakam Kaya; "Gündüzleri alınan tedbirlerin yanı sıra akşamları da bilhassa eğlencenin yoğunlaştığı, alkol tüketiminin arttığı ve risk oluşturulan alanlarda da gerekli çalışmalarımızı denetimlerle beraber yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda toplumumuzda herhangi bir şüphe olmamasını temenni ediyoruz" sözlerini ifade etti.

Kurbanlarını kesecek olan vatandaşlara da bir takım uyarılarda bulunan Kaya; "Bizler yine kurban kesim yerlerinde ve kurban satış yerlerinde de denetimlerimiz belediyemizle beraber, İlçe Müftülüğümüz ile beraber ve İlçe Sağlık Teşkilatımızla beraber takip ediyoruz. Tarım İlçe Müdürlüğümüz kesim yerlerinin hijyen durumlarına da takip ediyor. Dolayısıyla ilçemizde herhangi bir kötü manzaranın olmaması içinde yol kenarlarında kesilmeden yapılması içinde gerekli kontrollerimizi devam ediyor. Kesim yerlerimizde yeterli miktarda var. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı şu anda görünmüyor" dedi.

"Motor sürücüleri kask takmak zorunda"

Özellikle yaz aylarında artan trafikle beraber kaza risklerinin arttığına değinen Kaymakam Kaya, kask takma zorunluluğunu ve can güvenliklerinin önemini vurgulayarak "Yine bizim en büyük korkularımızdan birisi de kask uygulamaları. Biliyorsunuz Marmaris Kaymakamı olduğumuz günden itibaren her platformda evlatlarımızı, gençlerimizi ve insanlarımızı sevdiğimizi, bunun bir göstergesi olarak da onların yapabileceği hataların olduğu noktalarda tedbirleri aldığımızı belirtiyoruz. Kask uygulamalarında da son 1 yıla baktığımız zaman yüzde 2 bine yakın bir kask uygulaması ve ceza yazım oranları artışı var. Bu. Buradaki amacımız bizim bu rakamın sahadaki karşılığının bir kez daha toplum tarafından anlaşılması için onu vurgulamak istiyorum. Yine bayram boyunca da hava sıcak da olsa bu kurallara uyulması için denetimlerimiz ayrıca aynı hassasiyetle devam edecek bununda bilinmesini ben temenni ediyorum. Zaman zaman trafik kurallarına uymama konusunda gelen misafirlerimizin rahatlığı konusunda zaman zaman trafiği riske soktuklarını görüyoruz, gözlemliyoruz ve bize gelen mail ve mesajlar da bunları takip ediyoruz. Ama ilçemizin birçok noktasında inanılmaz tedbirleri arttırarak devam ediyoruz. Buna bir kalemde bir anda artışı yüzde 100'e getiremiyoruz. Kurala uymaya getiremiyoruz ama kesinlikle vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Ben 2024 Haziran ayındaki Kurban Bayramı'nın hem milletimize, hem insanlığa hem de bölge halkımıza, Marmaris hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum güzel bir bayram bizi bekliyor" sözlerini ifade etti.

"Kontrol noktaları şehrimizde mülteciye, kaçak anlayışlarla ve kanun dışı olaylara müsaade edilemeyeceğinin bir göstergesidir"

Kontrol noktalarının sıklaştırdıklarını sözlerine ekleyen Kaymakam Kaya; "Kontrol noktası şehrin girişinde ve çıkış noktalarında huzuru ve asayişi ön plana alan bir uygulama. Bu uygulama şehrimizde bilhassa mülteci anlayışıyla, kaçak anlayışlarla ve kanun dışı anlayışına müsaade edilemeyeceğinin bir göstergesi. Diğer ekiplerimizin uygulaması ise şehir içerisindeki devam eden hayatın kontrol edilmesi. Bu doğrultuda Armutalan başta olmak üzere barlar sokağında, Uzunyalı'da ve İçmeler'de ciddi manada uygulamalarımız akşamları zabıta ile beraber devam ediyor. Yine Alo 153 üzerinden gelen gürültü üzerine gelen ihbarları da zabıta ile beraber kolluk adına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz takip ediyorlar. Bu konuda görünürlüğü daha fazla olan olaylara yetişebilen bir mekanizma içerisinde 200 personelimizle beraber hazırız" dedi.

"Sağlık olarak da hazırız"

Sağlık tedbirleri konusuna da değinen Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya; "Şuan mevcut hastanemizin vazifesi devam ediyor. Doktor yapısıyla, sağlık personeli yapısıyla da izninin kaldırıldığı bir ortamdayız. Şu anda tüm personellerimizle beraber sağlık olarak da hazırız. Tabi 112 hizmetleri tüm il genelinde olduğu gibi Muğla il merkezinden yönlendiriliyor. Dolayısıyla bizim ambulans hizmetleri açısından hem Marmaris'imize hem de komşu ilçemiz Datça'ya en güzel hizmet verebilmek için de şu anda ekiplerimiz sahada hazırlar. Zaten birçok ambulans alanımızda bizim yenilendi. Şu anda kara taşlarında da bir sıkıntımız yok. Yine oluşabilecek denizdeki ani durumlar için de Sahil Güvenlik komutanlarımız gerekli eğitimlerini aldılar. Gerekli sağlık tecrübesiyle beraber denizde de hazırız. Sitemizde Marmaris Hastanesinin liderliğinde 112 hizmetleriyle ve kurban sürecinde olabilecek kesim sırasındaki kazalara da hazır olmak kaydıyla tüm ekiplerimizle beraber hazırız" dedi.

Kaymakam Nurullah Kaya özellikle İlçe Tarım Müdürlüğü ve emniyet birimleri ile restoran, eğlence mekanlarında şok denetimler yaptıklarını da ifade ederek, ruhsatsız, kaçak ya da sahte gıda veya alkollü maddeye rastlamadıklarını bu sebepten kurallara uyan esnaf ve işletmeci vatandaşlara teşekkür ettiklerini ifade ederek tüm vatandaşların ve görevli personelin bayramını kutladığını ifade etti. - MUĞLA