Mudanya köylerinde traktör muayenesi yerinde yapıldı

Yerel

Mudanya Ziraat Odası ve TÜVTÜRK, Mudanya köylerindeki 3 bin traktöre yerinde muayene hizmeti sundu.

Gezici muayene istasyonları hafta içleri sırayla Mudanya köylerine giderek muayene tarihi gelmiş traktörlerin muayenelerini gerçekleştirdi. Mudanya Ziraat Odası Başkanı Samast, muayene hizmetine erişimi kolaylaştıran uygulama ile vatandaşların muayene için ilçe veya il merkezine gitmelerine gerek kalmadığını belirtti. Gezici traktör muayene istasyonu, belirli program dahilinde sadece Mudanya değil, Yenişehir, İznik, Keles, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerine de giderek bu hizmeti veriyor.

TÜVTÜRK gezici traktör istasyonları Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Konya, Karaman, Manisa, Muğla, Sakarya, Kocaeli, Uşak, Kütahya, Kars, Ardahan, Afyon, Aksaray, Nevşehir, Isparta ve Burdur illerinde randevusuz hizmet vermektedir. - BURSA