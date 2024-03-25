Mudanya Ziraat Odası ve TÜVTÜRK, Mudanya köylerindeki 3 bin traktöre yerinde muayene hizmeti sundu.
Gezici muayene istasyonları hafta içleri sırayla Mudanya köylerine giderek muayene tarihi gelmiş traktörlerin muayenelerini gerçekleştirdi. Mudanya Ziraat Odası Başkanı Samast, muayene hizmetine erişimi kolaylaştıran uygulama ile vatandaşların muayene için ilçe veya il merkezine gitmelerine gerek kalmadığını belirtti. Gezici traktör muayene istasyonu, belirli program dahilinde sadece Mudanya değil, Yenişehir, İznik, Keles, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerine de giderek bu hizmeti veriyor.
TÜVTÜRK gezici traktör istasyonları Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Konya, Karaman, Manisa, Muğla, Sakarya, Kocaeli, Uşak, Kütahya, Kars, Ardahan, Afyon, Aksaray, Nevşehir, Isparta ve Burdur illerinde randevusuz hizmet vermektedir. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Mudanya köylerinde traktör muayenesi yerinde yapıldı - Son Dakika
Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?