Müftü Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak Açıklaması - Son Dakika
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Müftü Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak Açıklaması

Müftü Mehmetalioğlu\'ndan Volkan Konak Açıklaması

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın ölümü sonrası açıklamalarıyla tepkileri artırdı.

10.04.2025 16:14
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Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki Volkan Konak'ın ani vefatı sevenlerini derinden üzerken, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cenaze törenine sevenleri akın etti, gözyaşları sel oldu.

MÜFTÜDEN VOLKAN KONAK'IN VEFATININ ARDINDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Konak'ın vefatının ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu skandal bir paylaşım yaptı. Mehmetalioğlu paylaşımında, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadelerini kullandı.

ÇATALCA MÜFTÜSÜNÜN YENİ AÇIKLAMASI DA SKANDAL

İnfial yaratan paylaşımın ardından Mehmetalioğlu sessizliğini bozdu. Skandal bir açıklama yapan Mehmetalioğlu yaşadığı süreci anlattı. Mehmetalioğlu şunları söyledi: "Ahmet Mehmetalioğlu,"29 Aralık 2023 günü diyanet hutbesi okundu. Hutbede yılbaşı ile ilgili olumsuzluklar mevcut iken bir de içkiden bahsedildi tabi ki. Fakat Bu Volkan Konak isimli şahıs içki üzerine açıklama yaptı.

"BÜTÜN BİR DİYANET CAMİASINI HEDEF ALIYOR"

Dedi ki; 'ey diyanet mensubu kişiler, ey Diyanet İşleri Başkanı sizin maaşlarınız bizim bizim içkimizden alınan vergilerle ödeniyor. Şimdi ben dolayısıyla bu gece biraz daha içeceğim ki sizin maaşlarınıza katkı yapalım. Lütfen kabul buyurun' diye bir demeci oldu. Ben sosyal medyayı ve medyayı iyi takip ediyorum. Bunları bir müddet bekledim. Belki tövbe eder, belki döner vicdanı rahatsız olur özür diler diyanet camiasından. Bütün bir diyanet camiasını hedef alıyor. Bunun dışında imam hatip okullarımızı kuran kurslarını hedef alıyor.

"GEBERDİ KELİMESİ KANUNEN SUÇ TEŞKİL ETMİYOR"

Özür bekledim daha doğrusu. Özür gelmeyince birden sahnede içki içerek hayatını kaybedince bireysel olarak tamamen bu camianın içinden bir kişi olarak tamamen resmi makamın dışında bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, 'sahne de geberdi' dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime. Türk Dil Kurumunda da öldü anlamı ifade eden bir kelime.

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu

"HAKKA YÜRÜDÜ DİYECEK HALİMİZ YOK"

Fakat tabi Allah dostları için kullanılan 'hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu. Geberdi nihayetinde bir Arapça kelimedir. Kabre girdi manası içeren bir kelimedir. Bizde Arapça bilgimiz olduğu için bu kelimeyle bu ölümü ifade ettim. Yoksa bizim sanata, sanatçıya bakışımız hiçbir zaman Volkan Konağa bakışımız gibi olmadı."

"TEPKİMİZİ DİLE GETİRDİK"

Kendisinin ve diyanetin hedef gösterildiğini söyleyen Mehmetalioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ferdi Tayfur öldü çok yakın bir zamanda. İbrahim Erkal öldü. Daha başka sanatçılar öldü. Hiç bunlar hakkında böyle bir şey konuşmadık. Direkt dine diyanete, ayete, hadise bu şekilde tavır alan bir sanatçıya Müslüman bir birey olarak da tepkimizi bu şekilde dile getirdik. Fakat tepkimizi dile getirdiğimiz günler biliyorsunuz Saraçhane'de olan olaylar Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması halkın bir kesimi ayaktaydı.

"SANATÇIYA HİÇBİR ZAMAN YANLIŞ BAKIŞIMIZ OLMADI"

Bu da buna denk gelince daha önce gezi de gördüğümüz şahıslar, camiye terbiyesiz hareketler yapan insanlar yine devreye girdi. Bunlar bu açıklamayı artık benim üzerimden kaldırdılar. Benim üzerimden direkt dine, iktidara, bir siyasi partiye yönelik bir hedef olarak gördüler. Bu tamamen onların kendi bileceği iş. Bizim yoksa sanata sanatçıya hiçbir zaman yanlış bakışımız olmadı. Ama Allah'a dine küfredenlere karşı her zaman kurumumuz gereğini yapar diye düşünürüz ama bireysel olarak da kendi irademizi göstermek zorundayız."

"200'E YAKIN HESAP TESPİT ETTİK"

Paylaşım sonrası yaşadıklarını anlatan Mehmetalioğlu, "Bu süreçte istenmeyen hadiseler oldu. Cehaletlerinden olduğunu düşünüyorum bir çoğunun, bir çoğunun da bilinçli olarak saldırdığını düşünüyorum. Saldırılar oldu. Saldırılar 3 boyutta oldu hakaret, tehdit ve küfür şeklinde saldırılar oldu. Bu durumda biz de avukatımızla devreye girdik. Şuan 200'e yakın bir hesap tespit ettik. Bunların tamamının hakkında bir suç durusunda bulunduk. Hala inceleme devam ediyor. O hakaret, tehdit, küfür gelmeye devam ettikçe sosyal medya hesaplarımızın şifreleri avukatlarımda. Onlar günlük bu işlerle meşgul oluyorlar. Aynı zaman da bir de sosyal medyadan daha ilginci var. WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerimi ele geçirip bunu yayınlayacağız seni şöyle yapacağız böyle yapacağız tehditler olduğu için avukatı beklemeden biz direkt savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık şuan o işlemler üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müftü Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak Açıklaması - Son Dakika

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