Nazillili Emekli: "Kasaba Gitmemiz Mümkün Değil"

(AYDIN)- Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar, geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti. Emekli bir vatandaş, "Kasaba gitmemiz mümkün değil. Pazarda bin lira yetmiyor. Milletvekilleri ellerine vicdanına koysunlar vatandaşı memnun etsinler. Diyorum ki kendileri bir pazar yerine insinler. O kadar milletvekili geliyor Nazilli'ye. Ben hiçbirini görmüyorum" dedi.

Aydın'ın Nazili ilçesinde emekli vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Emekli vatandaşlar şöyle konuştu:

- "Emekliyiz. Geçinemiyorum. 14 bin lira maaş alıyorum. Anlatacak bir şeyim yok. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Türkiye acilen bir erken seçime gitmesi lazım. Bugün biz kredi kartları ile borcu borçla kapatıyoruz. 30 yıl prim ödemişim. Devlet bize istediğimiz parayı vermiyor. 7 bin 500 lira kira veriyorum. Evime meyve ve diğer hiçbir şey alamıyorum. Bizler aç durduk prim ödedik. Bugünleri yaşamayalım diye ödedik ama keşke ödemeseydim. Kasaba manava gitmiyorum önünden geçip de bakmıyorum. Ben alamıyorum hanım dedi ki 'Dolma yapacağım kıyma getir' dedi. Kasaba gittim bana 100 gram kıyma ver dedim. 100 gram kıyma ne olacak, kasap bana 'Hiçbir işe yaramaz' dedi. 'En az 250-300 gramı almalısın' dedi. Nasıl alalım. Bir kilo elma 50 lira olmuş. Meyve bile almıyoruz. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dünyada bizim gibi yaşayan tek bir ülke var o da burası. Böyle bir ortam yok. Türkiye'nin bir an önce erken seçime gidip bu ortamdan kurtulması lazım.

- "Ben maaşı az alıyorum az. Maaşım yetmiyor. Hayat pahalı. Önümüzdeki günlerde gelecek zamlarla maaşımızı 40 bin lira olmasını istiyorum. Et pahalı peynir pahalı. Zeytinyağı pahalı. Aç yatıyoruz. Yarı aç yarı tok yatıyoruz.

"Kasaba gitmemiz mümkün değil"

-"Her şeyin pahalı oldu, yediğiniz içtiğin gezdiğin dolaştığın her şey. Ev kirası verecek olana bin iki bin lira zam bizi kurtarmaz. Bizler bir kilo alacağımız yer yarım kilo alıyoruz. Para yetmiyor. Ben 20 sene Avrupa'da çalıştım. Ben Avrupa'yı da biliyorum burayı da biliyorum. 83 yaşındayım. Oradaki durumla buradaki durumu biliyorum. Bunları 15 sene önce iyiydi. Şu 3-5 senedir her şey pahalılaştı. Kasaba gittiğimizde 500 lira 600 lira en iyi yerinden olsa 700 lira istiyorlar ete gitsek de az alıyoruz."

- "Maaş işine girmeyelim. Ne desem boş. Emeklerinin aldığı maaş emekli maaşı gülünç rakam. Maaşlar tatmin edici eğri oturup doğru konuşalım. Allah devlete zeval vermesin ama 600 milletvekiline yazıklar olsun. Oturuyorlar oraya kendi maaşları olduğu zaman akşamdan sabaha bırakmıyorlar. Emekli maaşı olduğu zaman geçtiğimiz günlerde çalışma bakanına soruyorlar, 'emekliler için herhangi bir şeyiniz var mı' diye. 'Hayır' diyor 'hiçbir çalışmamız yok'. Ne demek hiçbir çalışmamız yok? Emekli maaşlarımız en az yüzde 50 zamlı olmalı. O zaman maaşlar 18 bin lira olur. Benim 4 tane torunum var. 2 tanesinden sorumlu değilim. İki tanesinin sorumluluğunu üzerime aldım. Onların okul masrafları var emekli maaşını aldığım zaman para kalmıyor. Kahveye dahi oturamıyorum. Hayat gerçekten pahalı. Nazilli pazarı var. Araştırıyorsun bütçene münasip sebze bulabiliyorsan alıyorsun. Kasaba gitmemiz mümkün değil. Pazarda bin lira yetmiyor. Milletvekilleri ellerine vicdanına koysunlar vatandaşı memnun etsinler. Diyorum ki kendileri bir pazar yerine insinler. O kadar milletvekili geliyor Nazilli'ye. Ben hiçbirini görmüyorum. Bir dolaşın bakalım pazar yerini. Diyecek çok şey var fakat insan olarak yaşamamız lazım. Gerçekten bazı kesimler yaşıyor."

"Emekli maaşının bugün geçim düzeyinde 18 bin lira, 20 bin lira olması lazım"

- "12 bin 500 lira maaş alıyorum bu paranın yetmiyor, sübvanse yapılması lazım, bir düzenleme yapılması lazım. Kasaba gidince tavuk eti ile idare etmeye çalışıyoruz. Kurban eti ile idare etmeye çalışıyoruz. Peyniri haftalık olarak alıyorum. Dışarıdan gelen yapma peynirler var 150-200 liralık 180 liralık gibi. Onlarla zeytinyağlı yemesi daha makul geliyor. Pazar fiyatları hakkında yağış gelmediği için mahsullerin kurak gitmesi ile fiyatların artmasından mustaribiz. Yağışlar olmadığı için zor. Domates 40 - 50 lira. Akşam üzeri bu tabii 25 liraya kadar düşüyor. Emekli maaşının bugün geçim düzeyinde 18 bin lira 20 bin lira olması lazım."

- "Bugünkü emekli maaşlar koşulunda geçinemiyoruz. Neden geçinemiyoruz ülkemizin bir pahalılık, bir enflasyon sorunu var. Suyu dün 5 liraya alıyorduk bugün 10 liraya içiyoruz. Yerine göre bardak su alıyoruz. Biz burada belediyenin parkında açık çay içiyoruz. O da 7 lira. Bunu bir başka kafeye gittiğimizde 20 liraya içemiyoruz. Biz hep ucuz alanlarda yaşamaya çalışıyoruz. Onun için geçinemiyoruz. Kasaba ben yılda bir kere kurban kesersem öyle ancak et yiyebiliyorum. Diğer türlü kasap da değil seyyarlardan tavuk budu, tavuk kanadı bu gibi şeylerle geçiştirmeye çalışıyoruz. Peynir deyince hep aklıma Ezine geliyor. Fakat 300 lira 350 lira. Ben onu alamıyorum lor peynir alıyorum. 30-40 liralık. Yaşamamızı idam ettirmeye çalışıyorum. Evimiz kira değil, zamanında zar zor birikimlerle evimizi aldık. İyi kötü kira vermiyoruz. Kira veren asgari ücretle geçiren arkadaşlara tebrik ediyorum. Onlara bir madalya takmak lazım. Ben pazara gidiyorum bin lira yanıma alıyorum çanta yarıya gelmiyor. Ne aldığımızda belli değil. Paranın bu kadar enflasyon karşısında eridiğini ömrümde görmedim. Şu son yıllardaki gibi. Dün pazar bir dehşet idi. Domates 50- 60 lira. Biber 70 lira, patlıcan 40 lira bu pahalı birden neden oldu? Neden yükseldi anlayamadım. Çıktık pazara bir çanta alalım dedik. Yarım çanta ile eve döndük.

"İşsizlik, gençlerin belini büktü"

Benim biri evli, iki çocuğum daha var. Bunlardan bir tanesi evlendi, 2 tanesi daha evlendiremedik. Çocuğumun bir tanesini okuttum Türkçe öğretmeni oldu. Atanamadı. Gençler de geleceklerinden hiç emin değiller. İşsizlik onların belini bükmüş durumda ekmek parası kazanamıyor çocuklarımız. Yevmiye ile çalışan insanlar ise bin lira 800 lira alanlar, bir şey biriktiremiyorlar, karnını ancak doyuruyorlar. Bugün itibarıyla asgari ücretin 27-28-30 bin olması lazım. Emekli maaşı ise 30 binden aşağı olmaması gerekir. İnsanca yaşamak için bu rakamların kesinlikle insanlara yansıtılması gerekir. Ben hükümetten liyakati geri getirmesini beklerim. Hayat pahalılığını önlemesini beklerim. Akaryakıt fiyatlarını düşürmesini isterim. Ben hükümetten insanların alım gücünü benim alım gücünü yükseltmesini beklerim."

"Hak hukuk adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz"

- "13 bin lira maaş alıyorum. Evimden dışarı çıkmıyorum. Kiradayım 13 bin lira ile nereye çıkacağım? Bir çorba olmuş 150 lira. Bir çay olmuş 10 lira. Korkumdan bir kahveye gidip de bir arkadaş yanıma oturur diye çay içemiyorum. Kasabı unuttuk. Hani para? Para yetiyor mu? Yetse ben 70 yaşındayım böyle kepazelik böyle bir rezalet görmedim Türkiye'de. Cennet gibi memleketi cehenneme çevirdiler. İnanır mısınız cennet gibi memleketi cehenneme çevirdiler. Peynir yerine lor alıyorum. Haftada yarım kilo lor alıyorum. Para yok. Para yetmiyor. Bu vatan hepimizin ben yazık diyorum. Zam olsa bile huzur yok. Şu anda bana 50 milyon da verse ben huzur bulamıyorum. Bu millete 50 milyon da maaş verse huzur yok. Neden yoktur biliyor musun? Hak, hukuk, adalet yoktur. Hak, hukuk, adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Kimin ne yaptığı belli değil. Herkes birbirine kazık atıyor. Bir ülkede herkes birbirine kazık atarsa birbirini kandırırsa o memlekette huzur olur mu olmaz. Allah sonumuzu hayır etsin, Allah bu vatanı tekrar eski günlere nasip etsin."