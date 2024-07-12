SES Eskişehir Şubesi: Şehir Hastanesini işletenden sıfır vergi, çalışandan yüzde 35 vergi alınmış

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(ESKİŞEHİR) - Vergide adalet çağrısı yapan SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım, "Kimlerden vergi alınmadığını da öğrendik. Şehir Hastanesini işletenden sıfır vergi, çalışandan yüzde 35 vergi alınmış" dedi.

SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım, vergide adalet konulu basın açıklaması yaptı. Vergilerin sermayedarlar için değil halkın refahı için kullanılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere emekçiler olarak vergide adalet istiyoruz. Artık tüm Türkiye vergilerin adaletsiz olduğunu, yoksuldan alıp bir avuç aşırı zengine aktarıldığını ve bu nedenle yoksul kaldığımızı biliyor" diye konuştu.

SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanca yaşayacak ücret ve vergide adalet istiyoruz. Yeni vergiler istemiyoruz. Vergilerimizin sermayedarlar için değil halkın refahı için harcanmasını istiyoruz.

"Şehir hastanesini işletenden sıfır vergi, hastanede çalışandan yüzde 35 vergi"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir süre önce, sonunda 'vergide adalet' dedi. Biz çalışanlar vergide adalet için gereğini yapmasını beklerken karşımıza yeni vergi teklifleri ile geldi. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi teklifleri çalışmasında da vergide adalet ile başlıyor ama bize yeni vergi yükleri ile devam ediyor. Ancak kimlerden vergi alınmadığını da öğrendik. Şehir Hastanesini işletenden sıfır vergi, hastanede çalışandan yüzde 35 vergi alınmış.

"Maliye Bakanı'ndan adaletsizliği düzeltmesini talep ediyoruz"

Maliye Bakanlığı'nı yeni vergi düzenlemeleri çalışmasında şehir hastanelerini yapan 44 şirketin sadece 7'sinin vergi verdiğini 37'sinin hiç vergi vermediğini öğrendik. Bu şirketlerin 2023 yılında toplam verdiği verginin ise 2,8 milyar lira olduğunu öğrendik. Sadece İstanbul'da, Çam Sakura Şehir hastanesinde çalışanlar 2023 yılında bu şirketlerin tümünden daha fazla vergi vermiş durumda. Dahası bu şirketlerin vergi oranının yüzde 25 olduğunu öğreniyoruz oysa orada çalışanlar bu ay yüzde 35 vergi ödüyorlar. Biz Maliye Bakanı'ndan bu adaletsizliği düzeltmesini talep ediyoruz.

"Hükümet manipülasyon yapıyor"

Gerçek enflasyonla alakası olmayan, enflasyon farkını zam olarak lanse ederek manipülasyon yapan hükümet; ülkemizde konut kira artışını yüzde 65 olarak belirlemiştir. Tüm harçlara iki katı zam belirlemiştir. Bizden topladığınız vergileri düzgün harcasaydınız afetlerde onlarca hastayı tedavi için başka şehirlere nakletmek zorunda kalmaz, yerinde müdahale edebileceğimiz sağlık kurumlarımız olurdu.

"Vergilerle yoksullaşma değil, vergide adalet istiyoruz"

Yüksek enflasyonla, vergi yüküyle erittiğiniz maaşlarımızın kaybolduğunu gördük, görüyoruz. İçinde bulunduğumuz ayda hesapladığınız enflasyona göre maaşlarımıza TÜİK'in sahte verileriyle ve TÜİK başkanı olan zat'ın bilimden uzak, halkın yoksulluğu ile dalga geçer gibi keyfi söylem ve tespitleriyle yüzde 20'nin bile altında zam yapacağınızı söylüyorsunuz. Biliyoruz ki; Gerçek enflasyonun çok altında bir zam yapmanız yetmeyecek ve bizi yeni vergi dilimine sokup bu zammı bize hiç vermeyeceksiniz. Bu ay ücretlerimizi aldığımızda yüzde 20 zamma ne oldu diyeceğiz. Bu vergide adalet değil. Bu yoksulun, emekçinin sırtına binmektir. Bizim beklediğimiz vergi dilimlerini ve vergi sınırlarını düzeltmek yerine zam verdik deyip bunu vergi ile geri almaktır. Adaletsizliktir.

"Haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruyoruz. Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı? Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergi alacaksınız? Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz? Vergide adalet diye başladığınız çalışmayı Meclise sunarken biz çalışanların sırtına bindirdiğiniz adaletsiz vergi sınırlarını düzletecek misiniz? Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz? Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine ne zaman ayıracaksınız? Meclis açıldığında vergide adaleti sağlayacak mısınız?"