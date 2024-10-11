Spor Lisesi Sahası Kullanılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Spor Lisesi Sahası Kullanılamıyor

Geniş Video İzle

Trabzon Spor Lisesi'nin futbol sahası kullanılamaz durumda, yetkililere acil çözüm çağrısı yapıldı.

11.10.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Eğitim-Sen Şube Başkanı Muhammet İkinci, Trabzon Spor Lisesi'nin futbol sahasının kullanılabilir durumda olmadığını belirterek, "Eğitimden tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Yaklaşık 350 öğrencimizin okuduğu bir okulumuzun ve özelliği spor lisesi olan bir okulumuzun futbol sahasının kullanılamaz halde olması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Trabzon Eğitim-Sen Şube Başkanı Muhammet İkinci, Trabzon'da bulunan Spor Lisesi'nin futbol sahasının kullanılamadığını ve istinaf duvarlarının şişmiş olduğunu belirterek yetkililere seslendi.

Muhammet İkinci şunları söyledi:

"Burası Trabzon, Ortahisar ilçemize bağlı Trabzon Spor lisemiz. Yaklaşık üç yıl önce lisemize ait futbol sahasının istinaf duvarı çöktü ve öğrencilerimiz burayı kullanamıyorlar. Baktığımızda hiçbir mühendislik tekniğine uygun olarak yapılmadığını görebilmek mümkün. Şimdi sormak istiyoruz; her fırsatta itibar diyenler gelip bu tabloya baksınlar. Eğitimden tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Yaklaşık 350 öğrencimizin okuduğu bir okulumuzun ve özelliği spor lisesi olan bir okulumuzun futbol sahasının kullanılamaz halde olması kabul edilebilir bir şey değil. Derhal ilgililerin burayı görerek, test ederek çözüm üretmesi gerektiğini özellikle belirtmek isteriz. Sadece burası değil. Muhtelif yerlerde istinat duvarları yapılmış. ve her biri yıkılmak üzere şişmiş. Dolayısıyla bölgemiz çok yağmur alan bir yer. Bir yağmur artışıyla birlikte buraların tamamen yıkılması söz konusu. Bu konuda bakanlığın ivedi adımları atması, gerekli kaynağı tesis ederek buraların kullanılır hale getirilmesi için çalışma başlatması gerekmektedir diyoruz. Eğitim her şeyden önce her şeyden tasarruf edilerek kaynak aktarılması gereken bir alan. Biz ısrarla çocuklarımızın daha nitelikli, daha güzel ortamlarda,  sağlıklı bir eğitim almasını talep etmeye devam edeceğiz."

Spor Lisesi Sahası Kullanılamıyor
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Trabzon, Futbol, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spor Lisesi Sahası Kullanılamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Lisesi Sahası Kullanılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.