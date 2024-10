Spor Lisesi Sahası Kullanılamıyor

Yerel

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Eğitim-Sen Şube Başkanı Muhammet İkinci, Trabzon Spor Lisesi'nin futbol sahasının kullanılabilir durumda olmadığını belirterek, "Eğitimden tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Yaklaşık 350 öğrencimizin okuduğu bir okulumuzun ve özelliği spor lisesi olan bir okulumuzun futbol sahasının kullanılamaz halde olması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Muhammet İkinci şunları söyledi:

"Burası Trabzon, Ortahisar ilçemize bağlı Trabzon Spor lisemiz. Yaklaşık üç yıl önce lisemize ait futbol sahasının istinaf duvarı çöktü ve öğrencilerimiz burayı kullanamıyorlar. Baktığımızda hiçbir mühendislik tekniğine uygun olarak yapılmadığını görebilmek mümkün. Şimdi sormak istiyoruz; her fırsatta itibar diyenler gelip bu tabloya baksınlar. Eğitimden tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Yaklaşık 350 öğrencimizin okuduğu bir okulumuzun ve özelliği spor lisesi olan bir okulumuzun futbol sahasının kullanılamaz halde olması kabul edilebilir bir şey değil. Derhal ilgililerin burayı görerek, test ederek çözüm üretmesi gerektiğini özellikle belirtmek isteriz. Sadece burası değil. Muhtelif yerlerde istinat duvarları yapılmış. ve her biri yıkılmak üzere şişmiş. Dolayısıyla bölgemiz çok yağmur alan bir yer. Bir yağmur artışıyla birlikte buraların tamamen yıkılması söz konusu. Bu konuda bakanlığın ivedi adımları atması, gerekli kaynağı tesis ederek buraların kullanılır hale getirilmesi için çalışma başlatması gerekmektedir diyoruz. Eğitim her şeyden önce her şeyden tasarruf edilerek kaynak aktarılması gereken bir alan. Biz ısrarla çocuklarımızın daha nitelikli, daha güzel ortamlarda, sağlıklı bir eğitim almasını talep etmeye devam edeceğiz."