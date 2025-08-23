TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

TCG Anadolu\'nun Zafer Yolculuğu İstanbul\'da son buldu
23.08.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, TCG Anadolu Gemisi'nde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen ''Zafer Yolculuğu'' İstanbul'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, TCG Anadolu Gemisi'nde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yolculuğu" İstanbul'da sona erdi.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen programa akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç davet edildi.

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

LANSMAN NİTELİĞİNDE YOLCULUK

Gençler, hem Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu yakından tanıma hem de "Mavi Vatan" vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Yıl boyunca 110 bin genci Çanakkale'deki şehitlikler ve tarihi alanlarla buluşturan büyük organizasyonun lansmanı niteliğindeki yolculuğa, özellikle mühendislik ve teknik bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan gençlerin katıldığı bildirildi.

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gün boyunca gemide gençlere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu. Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Harp Filosu Komutanı Tümamiral M.Baybars Küçükatay, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de katıldı.

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

BAKAN AŞKIN BAK KONUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak " Yolculuğumuza başladık gençlerimizle beraber Çanakkale'den. Şimdi geminin köprüyü üstündeyiz. Gemi seyir halinde köprü üstünde zabitlerimizle beraber seyri takip ediyoruz. Şu anda gemimiz 18.8 Knot'la istanbul'a doğru devam ediyor yoluna. Burada köprünün üstündeki zabitlerimiz her biri kendi görevlerini yerine getiriyorlar.

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

Tabii gençlerimiz heyecanlı. Şu anda bir brifing alıyorlar geminin özellikleri ile ilgili. Gemide, nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili brifing alıyorlar. Çok mutlular gözlerinde bir heyecan var.

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

Bizim de zafer haftamız bu Mavi Vatan'da Zafer Yolculuğu çok ses getirdi. Gençlerimiz heyecanlı basımımıza da teşekkür ediyoruz. Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum Sayın Yaşar Güler'e, Deniz Kuvvetleri komutanımıza, donanma komutanımıza gemilerimizin mürettebatına, komutanına teşekkür ediyoruz. Gerçekten gurur verici bir tablo yaşıyoruz. Hakikaten Türk Donanmasının amiral gemisindeyiz" dedi.

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Zafer yolculuğu boyunca gençler TCG Anadolu'yu yakından tanıma ve görme fırsatı buldular. Geminin uçuş güvertesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu gençler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdiler. Etkinlikte ayrıca kapalı uçak güvertesinde gençlere denizcilik ve donanma hakkında çeşitli konuları içeren brifingler sunuldu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Denizcilik, Malazgirt, Teknoloji, İstanbul, Etkinlik, Gençlik, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti 1 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 ölü, 5 yaralı
Denizli’deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu Denizli'deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu
CHP’de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti CHP'de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti
Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu
6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat’taki fay için uyardı 6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı
Bakan Yumaklı: Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü Bakan Yumaklı: Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü
Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık
Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde alacağı dereceyi açıkladı Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde alacağı dereceyi açıkladı

17:04
Hakem Kurulu’nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
16:38
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı Bakan Tunç’tan açıklama var
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2025 17:46:55. #7.11#
SON DAKİKA: TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.