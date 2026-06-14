TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması - Son Dakika
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TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması

TİGAD\'dan Kırşehir\'e medya çıkarması
14.06.2026 08:40
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği tarafından düzenlenen 12. Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, Kırşehir'de gerçekleştirildi. 7-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen programa 81 ilden ve ulusal medyadan yaklaşık 160 gazeteci katıldı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştaylarının 12'ncisini Kırşehir'de gerçekleştirdi. 7-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, Türkiye'nin dört bir yanından gazetecileri aynı çatı altında buluşturdu. Mesleki eğitimlerin, sektör değerlendirmelerinin, kültürel tanıtım faaliyetlerinin ve sosyal etkinliklerin yer aldığı organizasyon, hem medya sektörü hem de Kırşehir'in tanıtımı açısından önemli bir buluşma oldu. Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ve çok sayıda kurumun destekleriyle gerçekleştirilen programa yaklaşık 160 gazeteci katıldı. Televizyon, gazete, internet haberciliği ve medya sektörünün farklı alanlarında görev yapan gazeteciler, beş gün boyunca Kırşehir'de ağırlandı. Programın konaklama merkezi olan Big Termal Spa Otel de termal havuzları, spa merkezi, sauna, tuz odası, çamur banyosu ve sağlık turizmi imkanlarıyla katılımcılara Kırşehir'in termal turizm potansiyelini tanıttı.

TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması

160 GAZETECİ KIRŞEHİR'DE BULUŞTU

TİGAD tarafından düzenlenen Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, 81 ilden ve ulusal medyadan gelen gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 160 gazetecinin yer aldığı organizasyonda, medya sektörünün bugünü ve geleceği farklı başlıklarla ele alındı. Program boyunca dijital gazetecilik, yerel medya, etik yayıncılık, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele ve saha haberciliği gibi birçok konu tartışıldı. Beş gün süren organizasyon, gazeteciler arasında mesleki dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen basın mensupları hem mesleki oturumlarda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu hem de Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. TİGAD'ın bugüne kadar düzenlediği en kapsamlı organizasyonlardan biri olarak değerlendirilen program, Kırşehir'in ulusal ölçekte tanıtımına da önemli destek sundu.

ÇALIŞTAY AÇILIŞINA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Dijital Medya Çalıştayı, 8 Haziran'da Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda geniş protokol katılımıyla başladı. Açılış konuşmalarını TİGAD Kırşehir Temsilcisi Fahrettin Toker, TİGAD İç Anadolu Bölge Sorumlusu Üstün Tuncer, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek gerçekleştirdi. Konuşmalarda Kırşehir'in tarihi ve kültürel kimliği, dijital medyanın dönüşümü, yerel basının sorunları ve gazetecilik mesleğinin geleceği öne çıktı. TİGAD Kırşehir Temsilcisi Fahrettin Toker, Kırşehir'in ahilik kültürüyle yoğrulmuş köklü geçmişine dikkat çekerken, TİGAD İç Anadolu Bölge Sorumlusu Üstün Tuncer çalıştayların gazetecilerin mesleki gelişimi açısından taşıdığı önemi vurguladı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise yerel medyanın ekonomik sıkıntılarına değinerek, basının ayakta kalabilmesi için verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması

DİJİTAL MEDYANIN GELECEĞİ ÜÇ OTURUMDA TARTIŞILDI

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay üç ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. Haberler.com ve SonDakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda dijital gazetecilik, etik değerler ve dezenformasyon konuları ele alındı. Haberler.com ve SonDakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur dijital yayıncılıkta etik ilkelerin önemini anlatırken, gazeteci-yazar Gaffar Yakınca geleneksel gazeteciliğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci-yazar Nagehan Alçı ise geleneksel medyadan sosyal medya gazeteciliğine uzanan dönüşüm sürecini aktardı. İlk oturumda ayrıca gazeteci-yazar Alişer Delek medya ve manipülasyon başlığında değerlendirmeler yaparken, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya dezenformasyonla mücadele yöntemleri ve uluslararası örnekler üzerine bilgiler paylaştı. TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Hatice Türkan'ın moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise dosya haberciliği, manşet belirleme süreçleri, televizyon haberciliği, saha gazeteciliği, sosyal medya, yapay zeka ve afet haberciliği gibi konular masaya yatırıldı.

YEREL MEDYA VE GÜVENİLİR HABERCİLİK ÖNE ÇIKTI

Çalıştayın üçüncü oturumunda yerel medya ve güvenilir habercilik konuları ön plana çıktı. TİGAD Genel Başkan Yardımcısı ve Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adem Kocatürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan dijital medya ve güvenilir habercilik başlığını değerlendirdi. TRT Haber Muhabiri Aynur Bayram kamu yayıncılığı ve muhabirlik deneyimlerini aktarırken, TİGAD Mardin Temsilcisi Murat Akgül yerel gazeteciliğin karşılaştığı zorlukları anlattı. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Tahir Gülebak yerel medyanın yaşadığı sorunları kapsamlı biçimde değerlendirirken, gazeteci-yazar Adnan Yılmaz gazetecilerin toplumsal hafıza ve kültürel mirasın korunmasındaki rolüne dikkat çekti. Gazete Birlik İmtiyaz Sahibi Mehmet Sena Akkaya geleneksel medya ile günümüz gazeteciliği arasındaki ilişkiyi ele aldı. Gazeteci ve televizyon programcısı Serpin Alparslan ise dijital çağda ekonomi gazeteciliğinin önemini vurguladı.

TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması

KIRŞEHİR'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TANITILDI

Çalıştayın ardından katılımcılar Kırşehir'in tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. 9 Haziran'da gerçekleştirilen kültür gezisinde ilk olarak Neşet Ertaş'ın kabri ziyaret edildi. Ardından Kırşehir Valiliği ziyaret edilerek Vali Murat Sefa Demiryürek ile bir araya gelindi. Gazeteciler daha sonra Ahi Evran Türbesi ve Ahilik Müzesi'ni gezerek Anadolu'nun en önemli esnaf teşkilatlarından biri olan Ahilik kültürünü yakından tanıdı. Program kapsamında Kırşehir Basın Müzesi, Zanaatkarlar Çarşısı, Cacabey Medresesi, Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş heykelleri, Hamidiye Camii, Neşet Ertaş Müzesi, Kırköy ve Aşıkpaşa Türbesi de ziyaret edildi. Akşam saatlerinde düzenlenen Erbane Korosu ve Kırşehir Abdallar Topluluğu gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Programın üçüncü gününde ise gazeteciler Kaman ilçesini ziyaret ederek Japon Bahçesi ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin manevi izlerini taşıyan bölgeler de program kapsamında ziyaret edildi.

KIRŞEHİR'İN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLANDI

Beş gün süren organizasyon boyunca yüzlerce haber, fotoğraf, video ve sosyal medya paylaşımı yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazeteciler, Kırşehir'in tarihi, kültürel, turistik ve termal değerlerini kendi yayın organlarında kamuoyuna duyurdu. Bu yönüyle program, yalnızca medya sektörüne yönelik bir çalıştay olmanın ötesine geçerek Kırşehir'in tanıtımına güçlü bir katkı sundu. Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, gazetecilerin mesleki dayanışmasını güçlendiren, dijital medyanın geleceğine ilişkin önemli tartışmalara zemin hazırlayan ve Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olan Kırşehir'in değerlerini ulusal ölçekte görünür kılan kapsamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yerini aldı.

TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması
TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması

Haber: Hüseyin Zorkun

Bedia Teymur, Okan Geçgel, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması - Son Dakika

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