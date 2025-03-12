Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, firari bir kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Meltem Menteşeli'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Menteşeli'nin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - AYDIN