Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
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Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve bazı illerde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar kuvvetli olacak. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görülebilir. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güney, yarın batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, bazı bölgelerde ise kuvvetli olarak esecek. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır illerindeki hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar da tahmin ediliyor.

13.02.2024 09:03  Güncelleme: 09:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Havaa sıcaklığı: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzzgar: Genellikle güney, yarın (Çarşamba) batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
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