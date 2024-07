Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Kadın Kolları İl Kongresi\'ne katıldı

Yerel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Kadın Kolları İl Kongresi'ne katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Başkan Seçer'in yanı sıra Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP önceki dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

"CHP'nin herkesin yanı başında olduğu gerçeği görülmeye başlandı"

CHP Mersin İl Kadın Kolları seçiminde konuşan Başkan Seçer, önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Partililere seslenen Başkan Seçer, 2023 genel seçimi süreci ve sonrasında kadın kolları il ve ilçe teşkilatlarının yorucu bir süreçten geçtiğini ifade ederken, başarı için çok çalışmanın ve geçmişi geride bırakarak ileriye bakmanın önemli olduğuna değindi.

CHP oylarında rakamsal bir yükselişin olduğunu vurgulayan ve iktidara ramak kaldığını hatırlatan Seçer, Mersin özelinde de merkezin dışındaki ilçelerde oy yükselişinin olduğunu kaydetti. Seçer, "CHP'li belediyenin ve belediye başkanının Anamur'dan Mut'a, Çamlıyayla'dan Tarsus'a kadar da artık ses getirdiği; çocuğun, yaşlının, gencin, çiftçinin, esnafın, iş insanının, işçinin, öğrencinin yanı başında olduğu gerçeği de artık görülmeye başlamıştır" diye belirtti.

"Seçim sonuçları, emeğin ve halkın yanında olmanın ürünüdür"

2024 seçimi sonuçlarının tesadüf olmadığını sözlerine ekleyen Seçer, "'2024 yerel seçimlerinde Mersin'de, Büyükşehir'de çıkan rekor oy genel anlamda konjonktüreldir, kazanan 7 belediye başkanı konjonktürel bir gelişmedir' diyen siyasal hata içine düşer, yanlış söyler. Emeğin, doğru siyasetin, doğru insanlarla yürümenin, doğru politikaların, halka gitmenin ve hizmetin ürünü. İnsanları, çocuğu, genci, yaşlıyı, engelliyi sevmenin; yani halkın yanında olmanın ürünüdür. Bu seçimin sonucu budur" dedi.

Bu sonuçlara rağmen mağrur davranılmaması ve siyasal oyunların içerisine girilmemesi gerektiğinin altını çizen Seçer, "Bizim amacımız artık Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyeleri kazanmanın ötesinde olmalı. Kazandık, zaten başarılı olacağız. Hiçbir endişemiz yok. Aydıncık'ta, Tarsus'ta, Anamur'da, Silifke'de, yıllar sonra zafer kazandığımız Toroslar'da tarih yazacağız. Nasıl ki Mezitli ve Yenişehir'i sosyal demokratik anlayıştaki CHP'nin belediye başkanları yönetiyorsa 13 ilçeyi de sosyal demokrat anlayış yönetsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bize oy veren de vermeyen de memnun ve mutlu"

Seçer, Mersin'in artık mutlu bir kent olduğunu belirterek, "Bize oy veren de vermeyen de memnun ve mutlu. Mersin'deki tablo bu. Çünkü insanlar şunu gördü; partizanlık, ayrımcılık, mezhepçilik yapmadan, dini inanç farkı gözetmeden de bir yönetici halkını kucaklayabilir, tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi. Biz Atatürk'ün çizgisindeyiz, o anlayıştayız. Bu böyledir, böyle de kalacaktır. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bugün oturulan koltukların CHP sayesinde kazanılan koltuklar olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, "CHP kimsenin değil, Türk halkının tapulu malıdır, hepimizindir CHP'nin hepimize emeği vardır. Bugün oturduğumuz koltuklar CHP sayesinde kazandığımız koltuklardır. Bizim ölünceye kadar değil sonsuza kadar borcumuz CHP'yi yüceltmek olmalıdır. Bu bilinçle çalışacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın, biz buradayız, halkımızın içindeyiz. Anamur'dayız, Toroslar'ın tepesinde ve ovasındayız. Seracının, üzümcünün, işçinin yanındayız, fabrikadayız, her yerdeyiz. Bunu beraberce başarıyoruz" diye konuştu.

Seçer, başta kadın kolları olmak üzere tüm partililere seçim sürecindeki emekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Elinize, yüreğinize sağlık. Böyle devam edeceğiz. Her noktaya gideceğiz. Kadın kollarımız 2019 öncesi koşullardan daha farklı şartlarda çalışmalar yapıyor. O dönemlerde yine kadın kollarımızda ya da diğer kademelerde çalışan partili arkadaşlarım bilir; anlatacağınız bir öykünüz, bir hikayeniz, bir hizmet konunuz yoktu. Çünkü iktidar değiliz ama 2019'dan sonra her noktaya gittiğinizde, o bölge ile ilgili her konuya müdahil olabilirsiniz. Sizler önemlisiniz, değerlisiniz" dedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi rüştünü ispatlamıştır"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin rüştünü ispatlamış bir belediye olduğunu ve hizmetlerine durmadan, duraksamadan devam edeceğini söyleyen Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i çok daha iyi noktalara getirmek için bir önceki dönemden çok daha fazla çalışacak, çok daha fazla gayret edecektir" diye konuştu.

"Genel seçimde de aynı başarıyı göstermek zorundayız"

Başarının, kişi ve kurumların birbirini kıskanması ile değil, birleşerek hareket edilmesi sayesinde yakalanabileceğine dikkat çeken Seçer, "Başarı birbirimizi kıskanarak, aşağı çekerek değil, örnek olarak, kalben yardımcı olarak, onun işini yolunu açarak elde edilir. Biz birleşe, birleşe kazanacağız. Biz zaten rüştünü ispatlamış bir belediyeyiz. Halkla sorunumuz yok, sokakta rahat geziyoruz. Biz siyaseti yemek masalarında yapmıyoruz, halkın içinde, sokakta, evde yapıyoruz. Bizim bir kaygımız yok. Sesimiz daha da gür çıkacak. Türkiye elden gidiyor. Bunu lafla sözle değil, emekle, alın teriyle döndürmemiz lazım. Nasıl Mersin'i, Adıyaman'ı, Uşak'ı, Kütahya'yı döndürdüysek, Türkiye'yi döndürdüysek, genel seçimde de aynı başarıyı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kuran belediyenin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatan Seçer, aynı zamanda Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı da hakkıyla yapan, denetlenebilir ve izlenebilir yapan ilk belediyenin de yine Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydetti. Seçer, "Herkes yapıyor ama biz yaptığımız işlerinde kalitesinden bahsedeceğiz. Tevazu göstermeyeceğiz. Doğru, güzel, kuvvetli yaptığımız işleri bastırarak söyleyeceğiz. Hatalı olduğumuz işleri de söyleyeceğiz, bunu da söylüyoruz" diye konuştu.

Kadınların ekonomik hayata dahil olabilmeleri adına hayata geçirdikleri projelerden söz eden Seçer, Evimiz Atölye, Üretici Kadın Stantları, Kooperatifler, Kadın ve Çocuk Atölyeleri, Kadın Konuk Evi, Kadın Danışma Merkezi, Çocuk Gelişim Merkezleri, Hanım Evleri, Hamile Bakım Sütü, Silifke Gazi Çiftliği, Tarsus Gençlik Kampı gibi projeler ile Mersin'de yaşayan her kesimden tüm kadınlara hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Her şey sizler için, her şey vatandaşlarımız, yurttaşlarımız için" dedi.

"Beraber çalışacağız, beraber başaracağız"

Konuşmasının sonunda, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç ve ekibine hizmet ve katkılarından ötürü teşekkür eden Seçer, yeni seçilen başkan ve ekibine de başarı temennisinde bulundu. Seçer, "Söylememe gerek yok, ben her zaman yanınızdayım, buradayım. Biz beraber çalışacağız, beraber başaracağız, zorlukları beraber yeneceğiz. Ağlayacaksak beraber ağlayacak, güleceksek de beraber güleceğiz. ya hep beraber ya hiçbirimiz" diyerek sözlerini tamamladı.

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır'ın da kısa birer konuşma yaptığı kongre üyelerin oy kullanması ile sona erdi.