Vahap Seçer, Meryap Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Belediye başkanlığında iki önemli faktörün sevk ve idare edildiğini söyleyen Başkan Seçer, "Birincisi insan kaynağı, bir diğeri de finans. Bunun ikisini akılcı yönetirseniz belediyenizi de iyi yönetmiş olursunuz. Biz de bu bilinçle 5 yıldır Mersin'e hizmet etme gayreti içerisinde olduk" dedi. Başkan Seçer, MERYAP üyeleri ile de kentin imar planları yapılırken sık sık bir araya geldiklerini kaydetti.

Kentin gelişmesi ve yapılaşma noktasındaki mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Mersin'in mevcut nüfusuna ek olarak 340 bine yakın yabancı statüde nüfusun olduğunu söyledi. Deprem dolayısıyla taşınan, iş gereği Mersin'de olanlarla birlikte Mersin nüfusunun gayri resmi olarak 2.5 milyona ulaştığını kaydeden Başkan Seçer, "Büyükşehir Belediyesi böyle bir kente hizmet ediyor. Gayri resmi nüfus hızla artıyor. Yatırımlar da çok. Stratejik konumu nedeniyle Doğu Akdeniz çanağında ve ülke genelinde yaşanan her gelişme Mersin'e bir şekilde tesir ediyor" diye konuştu.

"KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK MERSİN'İN DİNAMİZMİ"

Başkan Seçer, Mersin'in yaşanan gelişmelerin olumlu ve olumsuz sonuçlarından etkilendiğini söyledi. Seçer, olumsuz sonuçlarından birinin binlerce sığınmacının Mersin'e gelmesi olduğunu belirterek, "Onun kente getirdiği ayrı bir maliyet var. Olumlu gelişmeler yaşıyor. Mersin çok dinamik bir yer. Ticaretine, ticaret hacmine, refahına yansıyor. Önemli gelişmeler, önemli yatırımlar oluyor ama Mersin mutlaka bunlardan etkileniyor. Özellikle çok sektörlü bir kent olmamız aslında dinamizmimizi de sağlıyor" dedi.

"MERKEZDEKİ 1/5000'LİK PLANLARIN TAMAMI BİTTİ"

Başkan Seçer, 5 yıllık hizmet döneminde en çok konuşulan konulardan birinin de imar çalışmaları olduğunu belirterek, imar çalışmalarında çok uyumlu çalıştıkları ilçe belediyeleri olduğu gibi işlerinin çok yavaş ilerlediği bazı ilçe belediyelerinin de olduğunu söyledi. Seçer, "Emin olabilirsiniz ki gecikmelerin temel sebebi budur. Zaten imar planlarındaki oylamalarda, müzakerelerde Meclis'i açıp izliyorsunuz kim ne düşünüyor, kim ne konuşuyor, hangi konuda kim nasıl oy kullanıyor ya da neyi savunuyor Mecliste izliyorsunuz. Sonuç itibariyle merkezdeki 1/5000'lik planların tamamı bitti" diye konuştu.

"İMARIN; YATIRIMIN, HİZMETİN TEMELİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İmar çalışmalarını hızla sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Seçer, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar'ın önemli bir kısmının bittiğini, Akdeniz'i ise iki etap yaptıklarını belirterek, "Orada 3 bin 500 hektar alan imara açıldı. Lojistik depolama, ticaret, küçük sanayi siteleri yapımına imkan veren araziler. Şimdi Akdeniz 1/1000'lik çalışıyoruz. Anamur'da belirli bölgelerin 1/5000'liklerini bitirdik. Erdemli'de, Silifke'de özellikle Taşucu bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Yaylalarda imar sorunu var. Yoğun talep gören yaylalarda 1/5000'lik planlarda çalışmaları sürdürüyoruz. İmar Dairemiz bu anlamda yoğun bir mesai yaptı 5 yıldır. Bundan sonraki süreçte de yapacak. Çünkü imarın; yatırımın, hizmetin temeli olduğunu biliyoruz" dedi.

Kentin çağdaş ve planlı gelişebilmesi için her şeyden önce imar planlarına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Seçer, "İmar olmazsa yol açamıyor, şebeke suyunu bağlayamıyor, kanalizasyon yapamıyoruz. İmar olmazsa konut yapamıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Kentin daha planlı programlı çağdaş bir şehircilik anlayışında büyüyüp gelişmesi için imar planlarına ihtiyacımız var" diye konuştu.

"156 MİLYON AVRO KREDİ BULDUK"

Hayata geçireceği bazı projeler için finans arayışına Avrupa bankalarından yanıt geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Anamur'dan Tarsus Yenice sınırına kadar içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, derin deşarj sistemi; bütün bu konularda 156 milyon Euro; bunun yaklaşık 70 milyon avrosu hibe; alacağız, ödememeğiz. Kalanını uygun vade ve koşullarda ödeyeceğiz" dedi.

Başkan Seçer, 5 yıllık sürede Mersin'e yaptıkları sosyal projelerin yanı sıra yapısal sorunlarını çözen yenilikçi projelerle katkı sunmak istediklerini de sözlerine ekledi. Mersin Büyükşehir'in sosyal projelerde Türkiye genelinde tanınan bir belediye haline geldiğine vurgu yapan Başkan Seçer, "Birçok Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayamadığı projeleri biz uyguladık. Bunları finanse ve kompanse etmek bütçe işi. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal politikalarda 16 kat bütçe artırımına gittik" diye konuştu.

"YOL YAPIMINA GENİŞ BÜTÇELER AYIRIYORUZ"

Her 5 lira bütçenin 2 lirasının yol çalışmalarına gittiğini ifade eden Başkan Seçer, yapılan çalışmaların bazılarından bahsederek, "Ana arterlerde önemli çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 2. Çevre Yolu'nun devamında çalışmalar devam ediyor. 2 bin 400 metrelik güzergahın 1000 metresini açmıştık, 1400 metresini önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Çeşmeli'ye kadar giden bir güzergah, 30 kilometrelik ve devam edecek. Biz altyapısını hazırladıkça bu yolları, imar yollarını açmaya devam ediyoruz" dedi.

Liman girişindeki kapıların kapanmasını sağladıklarını ve mevcut alanda önemli bir yol çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, devam etti:

"Artık Mersin'in girişi Mersin'e yaraşır bir cadde halinde düzenleniyor ve oranın da inşaatını birkaç gün içerisinde sanıyorum önümüzdeki hafta da orayı da açarız. Alt yapısıyla, yağmur suyu sistemleri ile altyapısını bitirdik, o bulvarınızı da şu anda yeniliyoruz."

"METRO İNŞAATINI HIZLANDIRACAĞIZ VE SÖZÜMÜZDÜR"

Metro inşaatını başlattıklarını ve o süreçte yaşanan sıkıntıları, gelişmeleri katılımcılarla paylaşan Başkan Seçer, finansmanla ilgili olumlu gelişmeler yaşandığının bilgisini verdi. Seçer, "Yaklaşık 150 milyon avroluk iki ayrı bankadan bir paket temin ettik. Görüşmeler ve evrak süreçleri var. Seçim sonrası Metro inşaatını hızlandıracağız ve sözümüzdür. Hiçbir teknik sorunu, ÇED sorunu yok. Konu para. Muhalefet bunu da yanlış bilgilendiriyor. Spekülasyon bunlar, yanlış bilgilendirmedir. Art niyetli olduklarını düşünmemek istiyorum. Ama böyle bir şey yok. Derdimiz para, paranın bulunamama sebebi de izin imzasının iki yıl Hazine ve Maliye Bakanı'nın masasında kalmasıdır. Metronun başka bir hikayesi yoktur" dedi.

"MERSİN'İN TOPLAM 47 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM PROJESİ HAZIR"

Eski otogar, Şehir Hastanesi ve yeni otogar güzergahına hafif raylı sistem projesi çalıştıklarını ve Ulaştırma Bakanlığı'nda olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Merkezde 35 km'lik raylı sistem projemiz var, inşaatını başlattığımız, onayını aldığımız, alma aşamasında olduğumuz ve yeni bir projemiz var; Tarsus'un Adana girişinden Üniversite'ye kadar 12 kilometrelik Tarsus tramvayı. O da Ulaşım Master Planı'na dahil edildi, Ulaştırma Bakanlığı'nda onay aşamasında, o da eli kulağında, gelecek. Mersin'in toplam 47 kilometrelik raylı sistem projesi hazır" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 'AFET YÖNETİM VE LOJİSTİK KAMPÜSÜ' KURACAĞIZ"

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm konularıyla ilgili gelen soruları da yanıtlayan Başkan Seçer, yakın zamanda yaşanan depremlerin yapı stoğu ile ilgili birçok gerçeği de yeniden hatırlattığını kaydetti. Mersin'in depremden dolaylı olarak etkilendiğine değinen Başkan Seçer, deprem dışında kalan tsunami, sel, orman yangını, nükleer sızıntı, akaryakıt patlamaları gibi felaketlerle de karşı karşıya kalabileceğini kaydetti. Çevre illerde yaşanan afetlerin de Mersin'e etki edeceğine vurgu yapan Başkan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer 40-50-60 yıllık deniz kumundan yapılmış binalarda, zemin sıvılaşması olan bölgelere yapılan binalar hala duruyor ve orada yaşıyorsanız siz de bu felaketten zararla çıkabilirsiniz. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuda zerre kadar çalışma yok. Biz bunun farkına vardık. Hiç beklemeden Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bir yerden başlamak lazım. İlgili şubelerini kurduk ve önemli çalışmalar da yaptık. Çalıştaylar, toplantı alışverişleri. Kentimizi afetlere ve depreme hazırlıklı ve dayanıklı hale getireceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte 'Afet Yönetim ve Lojistik Kampüsü' kuracağız."

"SİZLERİ HİZMET KERVANINI SÜRDÜRMEK İÇİN DESTEĞE DAVET EDİYORUM"

Hangi kesimden olursa olsun hiç kimseyi ayrıştırmadıklarını ve hemşehri olarak gördüklerini de ifade eden Başkan Seçer, "Sizin de şahsıma bakarken parti kimliğime değil; şahsıma, anlayışıma, dünyama, kalbime göre değerlendirme yapmanızı isterim. Elbette ki kentinizin Belediye Başkanı olarak doğaldır bir yarışa giriyorum; 'Hemşehrilerim bana destek olun lütfen' derim. Hizmetlerimizden memnun olanlara mutlaka destek olmaya, bu hizmet kervanını sürdürmeye davet ediyoruz" dedi.

"BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL KONUT PROJEMİZİ HAZIRLADIK"

Başkan Seçer, Mersin'in orta, orta üst, üst gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden konut açığı olmadığını, çok sayıda inşaatın da devam ettiğini kaydederek, en son alınan ruhsat sayısının 10 binin üzerinde olduğunu söyledi. Seçer, "Burada özellikle deprem sonrası iç göçten sonra plansız nüfus artışından kaynaklı kira fiyatlarında muazzam bir artış sorunu var. İnsanların ekonomik gelişmelerden dolayı ev alma imkanı şu an için sıkıntılı. Ev fiyatları alt gelir grubunda insanların ulaşabileceği fiyatlar değil" diye konuştu.

Alt gelir grubundaki vatandaşlar için sosyal konut projesi hayata geçireceklerini aktaran Seçer, "Sosyal konut yapmak gerekiyor. Belediyemizin böyle bir çalışması var. Biz 'Yap-sat'tan ziyade 'Sosyal konutlar yapalım, uygun kiralarla alt gelir grubundaki yurttaşlarımıza bunları verelim' diye düşünüyoruz. Bu sistem dünyada bir ilk değil ama Türkiye'de sanıyorum ilk olabilecek bir model. Bu konuda sosyal proje olduğu için finansmana erişim de diğer projelere göre daha rahat" dedi.

Başkan Seçer, imara açılan yeni yerlerin altyapısı konusunda 2020'den bu yana yeni bir uygulama getirdiklerini, tüm kurumların eşgüdüm halinde çalıştığı takdirde bir sorun yaşanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yol çalışmalarında 2020'den bu yana sistemi değiştirdik. Bir yeni bulvar açacağımız 1 yıl önceden programa alınıyor. 2023 yılında bu yıl hangi ay ne yapacağımız belli. Bunların yazılarını ilgili kurumlara yazıyoruz. İlk altı ay içinde hazırlığını yapsın, çalışsın diye. Yönetimde olduğum sürece benim bu kararım değişmeyecek. Hiçbir kurum o yolu bozup bir altyapı geçiremez. Ancak uygun olan projelerde kaldırım üstünden izin verebiliriz. Hem kaynak israfını ortadan kaldırmak hem yap boz olmasın diye hem de vatandaş şikayetini ortadan kaldırmak için bu şekilde bir düzenleme yapıyoruz."

Başkan Seçer, MESKİ'nin imara açılan alanlarda yapılaşmanın yoğun olabileceği bölgelerde öngörüyle önceden altyapı çalışmalarını da yaptığını söyledi.

Başkan Seçer; Konuşmasının son bölümünde yaklaşık 1 milyar TL'ye mal olacak Mezitli içme suyu şebekesi çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağının bilgisini veren Seçer, trafiği rahatlatmak adına da hem yeni bulvar açma faaliyetlerinin hem de otobüs filosunu güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Göreve geldiklerinde otobüs filosunun yaş ortalamasının 12 olduğuna dikkat çeken Seçer, "İlk 5 yıllık süre içerisinde toplamda 272 adet yeni otobüs kazandırdık toplu taşımaya, bunun 205 adeti de CNG yakıtlı, 67 adeti ise kısa dorse dizel, köy yolları ve dar sokaklar için. Filomuzun biz geldiğimizde 12 olan yaş ortalaması şu anda 2. Ama bunlar yeterli değil. Biz metroyu devreye alalım istiyoruz. Hem dolmuş-minibüs-otobüs trafiği, kentte daha azalır hem özel taşıtlara kente daha rahat, daha geniş kullanım alanı kalır hem de daha seri, konforlu yolcu taşıma imkanına sahip oluruz diye gelecek 5 yıllık dönem içerisinde metroyu bitirme gayreti içerisinde olacağız. Aynı zamanda yeni imarlarda bize ait olan yolları mümkün olduğunca en hızlı şekilde açıp daha alternatif yollar üreterek trafiği rahatlatmak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

MERYAP Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci ise inşaat sektörünün kentin gelişim ve dönüşümünde büyük rol oynadığını, Mersin'e sağladığı ekonomik katkılar ve istihdam olanaklarıyla kente değer sağladığını belirtti. Ekinci, "Sayın Başkanım liderliğinizdeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentimiz için yaptığı çalışmaların önemini biliyoruz. Sizlerin ve belediye yönetiminin kentin gelişimine olan katkılarını yakından takip ediyoruz. Sektörümüzün uzun yıllardır kangren haline gelmiş olan 1/5000'lik planları ile ilgili sizin döneminizde bir nihai sonuca ulaştırılması ve kentin önünün açılması Mersinimiz için tarihi bir adımdı, gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Ekinci, dernek olarak kent meydanı, Müftü Deresi'nin ıslah edilmesi ve kente turizm alanı olarak kazandırılması gibi önerilerinin bazılarının Başkan Seçer'in ikinci dönem projeleri arasında olduğunu belirterek, "Sayın Başkanım başta bizim sektörümüze olmak üzere birçok sektör için çok büyük sorun haline gelen ara eleman açığının kapatılması için Mesleki Edindirme ve Eğitim Merkezi'ni hayata geçirerek çok kıymetli bir projeyi kentimize kazandırdınız. Kaynakçı, duvarcı, sıvacı, boyacı, mobilya ustası gibi alanlarda açtığınız kurslarınız bizlere birer can suyu olacak. Yakın zamanda sizlerle bu konuda bir protokole de imza atarak bu kurslarınızdan eğitim alan vatandaşlarımızın iş hayatına atılmasına vesile olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ekinci tarafından Seçer'e hediye takdimi yapıldı. Program soru cevap ile sona erdi.