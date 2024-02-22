Yargıtay\'dan boşanma davalarında emsal olacak \'Alo\' kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Buna göre eşlerin birbirlerine "Alo" demesi boşanma sebebi sayılabilecek.
Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "Alo" diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar verdi.
Her iki taraf avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi.
Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine "Alo" diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan, kararın doğru yorumlanması gerektiğini söyledi.
Karamercan, "Alo" şeklindeki hitabın boşanma sebebi sayılabilmesi için üçüncü şahısların da bunu duyup eşin küçük düşürülmüş olması durumun yaşanması ve bunun süreklilik arz etmesi gerektiğini belirtti. "Alo" sözcüğünün artık boşanma sebebi sayılabileceğini duyan vatandaşlar ise Yargıtay'ın verdiği bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.
Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davaları açısında eşlerin birbirlerine karşı hitap şekillerinde eşine 'Alo' diye hitap etmenin boşanma sebebi olduğuna karar verdi. Taraflar birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmışlar ve farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birisinin eşine 'Alo' diye hitap etmesi mahkeme tarafından kusurlu davranış olarak addedilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiş.
Taraflar istinaf incelemesine gidilmesi için kararı istinaf etmişler ve istinaf talepleri de ayrı ayrı reddedilmiştir. Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine 'Alo' diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar vermiştir.
Bu kararı şu şekilde yorumlamak daha doğru olur; Şaka amaçlı 'Alo' demenin boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum. Ancak bunun bir süreklilik arz etmesi ve üçüncü şahısların da bunu duyup eşin buna karşı küçük düşürülmesi gerekiyor" dedi.
Karara ilişkin vatandaştan da yorum geldi.
Bülent Bozkurt isimli vatandaş, 'Alo' demenin de yöntemi var. 'Alo' dersin normal ama ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir. Hani 'Alooo' diye, bu tarzda söylersen hakaret oluyor. Tarz önemli. Aşağılayıcı bir tavır gibi düşünülüyor eşler arasında. Normal yani, dava açtıysa, şikayetçiyse demek ki durumdan şikayetçi. Yoksa normal 'Alo' sözcüğünde bir şey yok yani.
Biz 30 senelik evliyiz. Sevgi, saygı, birbirine empati yapma, anlama, yardımlaşma, hayatı birlikte paylaşmayı öneriyorum" dedi. Eşi Ayşe Bozkurt ise, "Başka problemler de varmış demek ki. Biz tatlı konuşuyoruz; 'Aşkım, canım' gibi. 'Alo' sözcüğü bir tek telefonda kalsın, eşler birbirine saygı ile sevgi ile yaklaşsın" diye konuştu.
Yargıtay'ın bu kararını şaşkınlıkla karşılayan Yaprak Yılmaz isimli genç, telefonun ve "Alo" sözünün mucidi Alexander Graham Bell'i de anarak, "İlk defa duydum. Bu devirde boşanmak çok kolaymış. Böyle ise eğer, bir 'Alo' demeye. Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi" dedi.
Eşi ile 45 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini söyleyen Hatice Aslan isimli kadın, "Bence bir evlilik için çok küçük bir şey. Birtakım şeyleri hoş göreceksin, sabredeceksin ki sürecek. Eski evliliklerle yeni evlilikler çok farklı. Sabır, empati bunların olması lazım. Taşınamayan şeyler var ise evet o zaman, ama onun önünde de en ufak şeyler için değmez.
Öncelikle çocuklara yazık. Belki her iki taraftan biri de biraz sonra yaptıklarından, söylediklerinden pişman olacaklar. O anda duymamak, başka zamanda onu sakince izah edip konuşmak, ama ondan rahatsız olduğunu da mutlaka karşıya bildirmek lazım. O zaman sen sorumluluğunu ona vermiş, vazifeni yapmış oluyorsun" dedi.
Eşi Remzi Aslan ise, "Bence mantıksız. Sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Saygılı olmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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